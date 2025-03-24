数分で洗練されたプレゼン動画を作成できるAIスライドショーメーカー

HeyGen を使って、アウトラインやスライド、記事をプロ仕様のスライドショー動画に変換しましょう。AI スライドショーメーカーが、洗練されたスライドレイアウト、自然な音声ナレーション、自動キャプションを組み合わせることで、撮影や複雑な編集を行わずに、トレーニング、営業、講座コンテンツを公開できます。ブランドイメージに合った動画を制作し、情報提供・説得力・拡張性を兼ね備えたコンテンツを実現しましょう。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

共有可能な動画に変換されたセールスデッキ

共有可能な動画に変換されたセールスデッキ

共有可能な動画に変換されたセールスデッキ

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

トレーニングモジュールとオンボーディング

トレーニングモジュールとオンボーディング

トレーニングモジュールとオンボーディング

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

製品発表と機能デモ

製品発表と機能デモ

製品発表と機能デモ

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

カンファレンス講演と登壇者プレビュー

カンファレンス講演と登壇者プレビュー

カンファレンス講演と登壇者プレビュー

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

コース内容とレッスンの要約

コース内容とレッスンの要約

コース内容とレッスンの要約

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

社内アップデートと経営陣からのメッセージ

社内アップデートと経営陣からのメッセージ

社内アップデートと経営陣からのメッセージ

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

HeyGen が最高の AI スライドショーメーカーである理由

HeyGen は静的なスライドを、注意を引きつけ、わかりやすく伝えられる魅力的な動画プレゼンテーションへと変換します。PPT、アウトライン、またはブログ記事から始めて、あとは AI に任せれば、シーンの構成、ナレーションの追加、一貫したブランディングの適用まで自動で行われ、あなたのメッセージが毎回しっかりと届くようになります。

より速い生産と一貫した品質

スライドショー作成に、何日もかけるのはもうやめましょう。HeyGenなら、シーンのタイミング、トランジション、キャプションを自動化し、重要なコンテンツはそのままに、数分で仕上げることができます。

プレゼンター主導のわかりやすさ、最小限のセットアップ

自分のトーンに合った自然なプレゼンターやナレーション音声を選び、発表者ノートやスクリプトを追加して、共有にすぐ使えるトーキングスライドショーを生成しましょう。

大規模に再利用し、ローカライズする

プロジェクトを複製し、ボイスオーバーや字幕を翻訳したり、ビジュアルを差し替えたりして、一から作り直すことなくローカライズ版を作成できます。

スライド、アウトライン、またはURLをインポート

既存のPPTXファイルやGoogleスライド、文章のアウトライン、さらにはライブブログのURLからでも始められます。HeyGenが自動的に見出しや構成、重要なポイントを抽出し、それらをナレーションに適したビジュアルシーンへとマッピングします。

Online learning interface with a smiling man, content upload, and course chapters.

AIによる台本作成とタイミング提案

スライドの内容を、自動要約と話し方のペース提案を使って、話し言葉に適したスクリプトに変換できます。AI がシーンの長さや切り替えタイミングを提案し、各アイデアに十分な時間が確保されるようにします。行の編集やトーンの調整はもちろん、自分で作成したスピーカーノートを貼り付けて、表現を自由にコントロールすることもできます。

A content creation app displaying a Q3 result overview with text, a generated summary, and a photo of a man.

リアルなプレゼンターと多言語ボイスオーバー

自然な見た目のプレゼンターアバターを選ぶか、複数の言語とアクセントでボイスオーバーを生成できます。話す速度、強調、ポーズは聞き取りやすさのために最適化されており、複雑なトピックでも理解しやすくなります。

Three diverse individuals with open mouths in separate rounded video frames on a blue background.

ブランドテンプレート、キャプション、ビジュアルコールアウト

ブランドカラー、フォント、ロゴ、レイアウトスタイルを適用して、すべてのスライドショーの一貫性とプロフェッショナルさを保ちましょう。キャプション、ローワーサード、アニメーション付きのコールアウトを追加して、重要なポイントやデータを強調します。こうした視覚的な手がかりが注目を誘導し、情報をより理解しやすくします。

A smiling Black man with graphic overlays for brand fonts, colors, and an interactive text box displaying "Hey Maya! We have a special offer just for you!"

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮影していた作品があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
Workday
"HeyGen の素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
仕組み

AIスライドショーメーカーの使い方

プロセスを素早く、予測しやすく保つコントロールを使って、4つの簡単なステップで完成したスライドショー動画を作成できます。

ステップ1

コンテンツをアップロードするか貼り付けてください

スライド資料をインポートするか、ドキュメントをアップロードするか、ブログのURLまたはアウトラインを貼り付けて、変換を開始してください。

ステップ2

台本と進行ペースを確認する

HeyGen が短いスクリプトとシーンごとの時間を提案します。行やスピーカーノートを編集して、あなたの声や視聴者に合う内容に調整してください。

ステップ3

発表者・ビジュアル・ブランドを選択する

プレゼンターや音声を選び、ブランドキットを適用し、必要に応じてスクリーンショット、アイコン、またはストック画像を追加してください。

ステップ4

生成してエクスポート

スライドショー動画をレンダリングし、各プラットフォーム向けのファイルをダウンロードしたり、翻訳されたボイスオーバーや字幕付きのローカライズ版を作成したりできます。

よくある質問（FAQ）

AIスライドショーメーカーとは何ですか？

AIスライドショーメーカーとは、AI動画ジェネレーターの一種で、スライド資料やアウトライン、記事などをナレーション付きの動画プレゼンテーションに変換し、読み上げ用スクリプト・ビジュアル・字幕をひとつの書き出し可能な動画にまとめるツールです。

これを使うのに PowerPoint やデザインのスキルは必要ですか？

いいえ。HeyGen はレイアウト、タイミング、ナレーションを自動化します。既存の PPTX をアップロードすることも、テキストを貼り付けて AI に構造化されたスライドショーを作成させることもできます。

既存のブランドアセットを使用できますか？

はい。ロゴ、カラー、フォント、テンプレートを適用することで、生成されるすべての動画をブランドガイドラインに沿ったものにできます。

どのような入力形式に対応していますか？

一般的な入力形式には、PPTX、Google スライド、DOCX、PDF、プレーンテキストやURLなどがあります。補足用のビジュアルとして、画像やスクリーンショットをアップロードすることもできます。

動画を作成する前に、AI が生成したスクリプトを編集できますか？

はい。HeyGen では編集可能なスクリプトとシーンカードが提供されており、レンダリング前に文言、強調箇所、CTA（行動喚起）を細かく調整できます。

ボイスオーバーにはどの言語が利用できますか？

HeyGen はナレーションとキャプションに多くの言語をサポートしています。言語設定を切り替え、「ビデオ翻訳」機能を使ってボイスオーバーを再生成することで、ローカライズされたバージョンを作成できます。

キャプションは自動的に生成されますか？

はい。キャプションは台本から自動生成され、話しているタイミングに合わせて配置されます。また、他のツール向けに SRT ファイルをエクスポートすることもできます。

スライドと一緒に発表者の動画を表示できますか？

はい。プレゼンター用アバターを選択するか、短いプレゼンター動画クリップをアップロードすると、スライドコンテンツの横に表示され、話者映像とスライドを組み合わせたハイブリッドなプレゼン体験を提供できます。

スライドショー動画の長さはどのくらいが適切ですか？

ほとんどのスライドショー動画は、内容の深さにもよりますが、1〜10分程度の長さが最も効果的です。HeyGen を使えば、長尺コンテンツをより短いモジュールに分割することができます。

公開後に動画を更新できますか？

はい。プロジェクトを再度開き、スクリプトやスライドを編集して、新しい動画を再生成できます。バージョン管理ができるので、更新も素早く、かつコントロールしやすく行えます。

利用できるエクスポート形式は何ですか？

ウェブやソーシャル向けに最適化されたMP4ファイルを、縦横いずれのアスペクト比でも書き出し、アクセシビリティや配信のためにSRTなどの字幕ファイルもエクスポートできます。

処理中のコンテンツは安全に保護されていますか？

はい。アップロードされたファイル、生成されたスクリプト、およびレンダリングされた動画は安全に処理され、共有や保存についての管理権限は引き続きお客様にあります。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

