スライドの内容を、自動要約と話し方のペース提案を使って、話し言葉に適したスクリプトに変換できます。AI がシーンの長さや切り替えタイミングを提案し、各アイデアに十分な時間が確保されるようにします。行の編集やトーンの調整はもちろん、自分で作成したスピーカーノートを貼り付けて、表現を自由にコントロールすることもできます。