あらゆるシーンや相手に合わせた、あなただけのAIサンタ動画を数分で作成できます。メッセージを書いて、好みのホリデースタイルを選ぶだけで、俳優の手配もスタジオ予約もカメラ機材も不要な、完成度の高いサンタからのビデオメッセージが出来上がります。
ブランドがAIサンタ動画メーカーにHeyGenを選ぶ理由
リアルなサンタのプレゼンターが、あなたのメッセージを届けます
サンタの衣装をレンタルする必要はありません。豊富なフェスティブなアバタープレゼンターのライブラリから選び、あなたの言葉どおりのメッセージを、温かく表情豊かなパフォーマンスと正確なリップシンクで届けましょう。プレゼンターがあなたの台本に一言一句同期しているので、どのフレーズも自然に伝わります。家族への心のこもったメッセージでも、オフィス向けの遊び心ある挨拶でも、あなたが設定したトーンにぴったり合ったパフォーマンスになります。さらに、AIリップシンクによって、口の動き、テンポ、声の出し方がフレーム単位で揃い、プロが撮影したような自然な仕上がりになります。
カスタムスクリプトを瞬時に動画化
どんな文章からでも、数分で完成した動画を作成できます。数行の文章でも、長文の手紙でも、名前とメッセージを組み合わせたパーソナライズ文でも貼り付けるだけで、プラットフォームが自動的にあなたの言葉に合わせたシーンを構成します。テキストから動画へのエンジンが、台本に最適な映像のテンポ、シーンの長さ、ナレーションのタイミングを、自動で調整してくれるため、手作業で編集する必要はありません。受け手ごとにまったく違う内容を書いても、すべて同じスピードで生成できます。これこそがスクリプトから動画へのために作られた機能です。1本から数百本まで、どんな本数でも品質を揃えて制作できます。
祝祭ムードの背景とシーンのカスタマイズ
編集キャンバスには、冬の背景、暖炉のシーン、雪景色、ホリデーシーズンをテーマにしたオーバーレイがあらかじめ用意されているので、作品にぴったりの雰囲気を簡単に演出できます。シーンの切り替えやカラーテーマの変更、ブランド要素の追加も数秒で行え、クリスマスキャンペーンや家族向けのスタイルにすぐに合わせられます。AIビデオエディターを使えば、制作の専門知識がなくても、レイアウトやタイミング、ビジュアルの細部まで自在にコントロールできます。イメージどおりのシーンになるまで調整し、そのまま最終動画をすぐに書き出せます。
パーソナルな印象を与えるボイスクローン
サンタ動画の声を、受け取る相手がすでによく知っていて信頼している人の声にしましょう。AIボイスクローンを使えば、短い音声サンプルからどんな声でも再現し、その声をサンタアバターのパフォーマンスに適用できます。両親や祖父母、家族ぐるみの友人などが数行のセリフを録音するだけで、その人の声でサンタが画面上からホリデーメッセージ全体を届けてくれます。こうして生まれるのは、制作にかかった時間はほんの数分なのに、作り物ではなく本当にパーソナルに感じられる、魔法のような動画です。
無料AIサンタ動画メーカーの活用例
Recording a santa message for a child traditionally means booking a costumed actor, arranging a shoot, or relying on a low-quality video booth. With an ai santa video, you type the child's name and what you want Santa to say, choose a background, and get a convincing, warm performance in minutes. The child sees a Santa who knows them by name, mentions their specific wishes, and delivers a message that feels real. No costume, no booking, no post-production. The result is a keepsake-quality greeting that takes less time to create than writing a holiday card. Use text to video to go from your personalized script to a finished video automatically.
Holiday season requires a surge of personalized content across email, social, and paid channels. Filming individual Santa messages for each campaign variation, product line, or customer segment is not practical at scale. With an ai santa video workflow, brands write one template, swap the personalized details per segment, and generate dozens of unique video variations in a single session. Each version carries the same production quality without added cost per asset. The AI video generator handles the rendering pipeline so your team focuses on strategy, not studio time.
Sending a video message from the CEO or a department head during the holidays creates connection without requiring executive time in front of a camera. Write the message, use voice cloning to match the speaker's voice, and deliver a festive greeting that reaches every employee in their inbox. For global teams, translate the same message into the languages your workforce speaks using AI dubbing so no one receives a generic text memo when everyone else gets video.
Schools, after-school programs, and nonprofits send holiday communications to hundreds of families every year. Producing individual video greetings used to require time, equipment, and a willing face on camera. An ai santa video makes it possible to produce a warm, festive message addressed to specific families or donor segments without any of that overhead. Write the script, select a festive avatar, and distribute a free personalized video that feels warm at the scale your organization needs. Organizations already using the AI video generator for educational content can apply the same workflow to holiday outreach.
Creators building holiday content face the same pressure every season: produce engaging, shareable videos fast enough to stay relevant while the moment lasts. An ai santa video lets you generate a polished, festive performance in the time it takes to write a caption. Use the reel generator to format the output for Instagram Reels, TikTok, and YouTube Shorts simultaneously. Change the script between takes, test different messages, and produce a full holiday content calendar in one session instead of one video per day.
Product teams and marketers can wrap their standard demo or announcement in a holiday creative without reshooting the content. Write the product message in Santa's voice, choose a seasonal background, and produce a promotional short video that stands out in crowded holiday inboxes and social feeds. It works for product launches timed to the holiday season, limited-edition offers, or any campaign that benefits from a festive creative angle. Pair with the AI ad maker to extend the same creative across paid placements automatically.
無料AIサンタ動画メーカーの仕組み
白紙の状態から共有可能なファイルまで、10分以内でAIサンタ動画を作成できる4つのステップ。
サンタに届けたいホリデーメッセージを入力または貼り付けてください。受取人の名前や個人的なエピソード、かなえてほしい願いごとなどを入れると、より特別なメッセージになります。システムがあなたの原稿を読み取り、パフォーマンス用に自動で準備します。
テンプレートライブラリから、祝祭感のあるプレゼンター、背景シーン、ビジュアルテーマを選択します。配信先のチャネルに合わせてアスペクト比を調整しましょう。たとえば、ワイド画面のメール、縦長のSNSクリップ、正方形のカードなど、用途に応じて最適な比率を選びます。
ナレーターの声を追加し、ブランディングを反映させたり、特定の人物の声にしたい場合はボイスクローンを有効にします。仕上げる前に、タイミングや話すスピードをプレビューしましょう。必要な編集は、テキストベースのインターフェース上でそのまま行えます。
完成した動画をレンダリングします。ファイルをダウンロードするか、共有リンクをコピーするか、配信チャネルへ直接公開しましょう。動画はすぐに送信・投稿・埋め込みできる状態になります。
AIサンタ動画とは、あなたが作成したオリジナルのメッセージを、リアルでお祭り気分あふれるプレゼンターが読み上げる、デジタル生成のホリデーグリーティング動画です。プラットフォームは、リップシンク技術を使って、あなたのテキストとプレゼンターの口の動きや表情を一致させ、その結果を洗練された動画ファイルとして出力します。カメラも、俳優も、編集ソフトも必要ありません。あなたはメッセージを書き、ビジュアルを設定するだけで、システムが自動的に動画を生成します。多くの場合、スクリプトを送信してから5分以内に動画が完成します。
はい。そして、まさにその点でこのフォーマットは最大限の力を発揮します。あなたが台本を一言一句書くことで、すべての細部をコントロールできます――子どもの名前、具体的な願いごと、住んでいる場所への言及、家族だけが知っているような特別なエピソードなどです。パフォーマンスはそれらの言葉を自然なタイミングと表現で届けるため、受け取る側には「自分のことを本当に知っているサンタ」として聞こえます。さらに、聞き慣れた声をボイスクローンとして使うことでその効果は一層高まり、まるで、すでに信頼しよく知っている誰かからのメッセージのように感じられるのです。
はい。各動画はそれぞれ専用のスクリプトから作成されるため、受信者ごとに異なるメッセージを書き、各バージョンを個別に生成します。1回のセッションで作成できる動画の数に制限はなく、どれだけ大量に生成しても、1本あたりにかかる時間はほぼ同じです。学校が各家庭に向けてサンタからのパーソナライズ動画を送るといった、大量のサンタ動画を配信するチーム向けには、AI動画ジェネレーターがバッチ処理型のワークフローをサポートしています。これにより、毎回ビジュアル設定を作り直すことなく、スクリプトのリストを効率的に処理していくことができます。
「AIボイスクローン」機能を使うことで、1分程度までの短い音声から声をクローンし、その声を動画内のサンタアバターに適用できます。結果として、画面の中のサンタから、親や祖父母、友人など聞き慣れた声で、華やかなパフォーマンスが届けられます。必要なのはスマートフォンだけで、特別な録音機材は不要です。クローンされた声は、台本に合わせて感情のこもった温かさや話すスピードが自然に再現されるため、AI生成ではなく本人が直接録音したかのようなメッセージになります。
はい。サンタ動画を生成した後は、ビデオ翻訳機能を使って、175以上の対応言語のいずれかに翻訳し、再ナレーションすることができます。翻訳されたバージョンでも、元のテンポや温かみはそのままに、口の動きが新しい言語に合わせて再同期されます。英語で録画したたったひとつのメッセージで、スペイン語を話す祖父母やフランス語を話すいとこ、多言語のクラスルームなど、視聴者ごとに新しい動画を作り直すことなく届けることができます。各翻訳バージョンの生成には、数分ほどかかります。
動画は、ダウンロード・埋め込み・直接共有にすぐ使える MP4 ファイルとして書き出されます。メールやウェブ向けの標準的な横長サイズ、Instagram Reels・TikTok・YouTube Shorts 向けの縦長サイズ、ソーシャルフィード向けの正方形サイズなどで制作できます。レンダリング前にアスペクト比を調整すれば、レイアウトは自動的に最適化されます。音声なしで視聴するユーザー向けにテキストを表示したい場合は、最終出力に字幕を追加することも可能で、字幕ジェネレーターを使って簡単に行えます。
HeyGen には、クレジットカード不要で利用できる無料プランがあり、無料のサンタ動画を生成したり、主要な作成ツールを試したりできます。月額24ドルからの有料プランにアップグレードすると、ボイスクローン、より長い動画、マルチリンガル出力、そしてすべてのプレゼンターとシーンライブラリへのアクセスが解放されます。ほとんどのホリデーグリーティング動画は無料プランの範囲内に収まるため、まずは無料でパーソナライズされたサンタ動画を作成して共有し、その後でアップグレードするかどうかを検討できます。
本物のサンタを呼ぶには通常、数百ドルの費用がかかり、事前のスケジューリングが必要で、得られるのは一度きりのありきたりなパフォーマンスです。事前収録型のサービスも、決まった台本に沿った最小限のパーソナライズしかできません。AIサンタ動画なら、メッセージ内容や相手の名前、細かな情報、届け方まで、すべてを自由にコントロールでき、費用はごく一部、スケジューリングも不要です。好きなタイミングでパーソナライズ動画を作成でき、台本も何度でも更新可能。1回の作業セッションで、リストに載っている全員分の動画を作ることができます。「顔出し不要の動画」ワークフローなので、制作のどの段階でもカメラの前に立つ出演者は一切必要ありません。
もちろん可能です。多くのブランドが、このフォーマットをホリデーシーズンのメールキャンペーン、ソーシャル広告、数量限定プロモーション、顧客感謝メッセージなどに活用しています。1つのテンプレートを書き、セグメントや顧客ごとにスクリプトをパーソナライズすることで、各バージョンに固有の動画を生成できます。心のこもった家族向けの挨拶動画を作るのと同じワークフローで、追加の制作時間なしに、何百ものバリエーションを持つキャンペーンへとスケールさせられます。さらに、AI広告メーカーを使ってクリエイティブを有料配信向けに展開したり、オーディエンスがいる各チャネルへ直接書き出したりできます。
無料で手軽にAIサンタ動画を作るには、とてもシンプルな手順です。ライブラリからサンタのアバターを選び、届けたいメッセージを入力して、動画を生成するだけ。AI技術が自動でシーン構成、リップシンク、ナレーションのタイミングを調整してくれるので、あなたが編集しなくても、滑らかで完成度の高い動画が出来上がります。作成した動画はリンクで家族や友人に直接共有したり、MP4としてダウンロードしたり、SNSに投稿したりできます。
はい。クレジットカード不要で、HeyGenのAIサンタ動画メーカーを無料でお試しいただけます。無料プランでは、台本の入力、クリスマス仕様のアバター選択、動画生成など、コアとなる制作ワークフローにアクセスできます。有料プランに申し込む前に、プラットフォームでどのような動画が作れるのかを、楽しく魔法のような体験として味わえます。ボイスクローン、バッチ生成、高品質なクリスマスシーン素材ライブラリなどが必要な場合は、月額24ドルからの有料プランで、すべての機能をご利用いただけます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。