はい。そして、まさにその点でこのフォーマットは最大限の力を発揮します。あなたが台本を一言一句書くことで、すべての細部をコントロールできます――子どもの名前、具体的な願いごと、住んでいる場所への言及、家族だけが知っているような特別なエピソードなどです。パフォーマンスはそれらの言葉を自然なタイミングと表現で届けるため、受け取る側には「自分のことを本当に知っているサンタ」として聞こえます。さらに、聞き慣れた声をボイスクローンとして使うことでその効果は一層高まり、まるで、すでに信頼しよく知っている誰かからのメッセージのように感じられるのです。