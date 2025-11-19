AI動画ハイライトジェネレーターを使えば、長尺の動画から重要なシーンだけを瞬時に抽出できます。HeyGenなら、生素材の映像を自動で洗練されたハイライトクリップに変換し、面倒な手動編集やタイムラインのスクラブ作業なしで、すぐに共有できる状態に仕上げられます。
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.
Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.
Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.
Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.
Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.
Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画ハイライト生成ツール
HeyGen はスピードと分かりやすさを重視しています。AI 動画ハイライトジェネレーターは、クリエイター、マーケター、チームが、業務負荷を増やすことなく AI を活用してより多くのコンテンツを制作できるよう設計されています。
このAI動画ハイライトジェネレーターは、スピード、精度、そして高いエンゲージメントのために設計されています。膨大な映像の中から探し出す手間をなくし、視聴者の注目を素早く集めるAIハイライトを自動で生成します。
AIが映像、音声、テンポを分析して、特に印象的な瞬間を抽出します。ランダムにカットされたようなものではなく、意図を感じられるハイライトが手に入ります。
動画を最初から最後まで見直す代わりに、AI動画ハイライト生成ツールが自動で重要なシーンを抽出してくれます。これにより、編集にかかる時間を大幅に短縮できます。
ハイライトは、ソーシャルプラットフォーム、プレゼンテーション、マーケティングチャネルで効果的に機能するよう構成されています。
自動キーモーメント検出
AI動画ハイライトジェネレーターは、動画全体をスキャンして、盛り上がりや会話、アクションが最高潮になる瞬間を検出し、自動でハイライト動画を生成します。視聴者の注目を自然と引きつけるシーンを選び出すことで、勘に頼る必要がなくなり、ハイライトのクオリティが大幅に向上します。
カスタムハイライトの長さを調整
目的に応じて、短いティーザー動画から、より長いハイライト動画まで生成できます。AIが選択するシーンを、指定した再生時間に合わせて自動で最適化するため、クリップは常に焦点が定まり、意図のはっきりした内容になります。
スマートなシーン結合
選ばれた瞬間がスムーズなトランジションでつなぎ合わされます。最終的なハイライトは、ランダムなカットの寄せ集めではなく、一つのまとまりある映像として仕上がります。これにより、視聴維持率と全体の流れが向上します。
キャプション付きのハイライトクリップをすぐに作成
このジェネレーターは、キャプションや画面上のテキストと自然に連動するハイライトを自動生成します。これにより、音声なしでもクリップを視聴しやすくなり、どのプラットフォームでも高いエンゲージメントを維持できます。
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
AI動画ハイライトジェネレーターの使い方
最高の瞬間を、AIで簡単4ステップの動画ハイライトに変換しましょう。
再利用したい長尺動画コンテンツを追加します。
目的に応じて、クリップの長さと出力形式を選択します。
AIが最も魅力的な瞬間を分析し、組み合わせます。
ハイライトをダウンロードして、すぐに公開しましょう。
AIハイライト動画メーカーは、長尺の動画から最も魅力的な場面を自動で見つけ出し、クリップとして切り出します。これにより、手作業での検索や編集作業が不要になります。
ポッドキャスト、インタビュー、ウェビナー、スポーツ映像、デモ動画などが適しています。明確な見どころがある長尺の動画であれば、どのようなものでも処理できます。
はい、短いティーザー動画と、より長いハイライト動画のどちらも選択できます。AIは、あなたが選んだ再生時間に合わせてクリップの選択を自動で調整します。
はい。このAIツールは、視覚的な手がかり、音声、テンポを分析して重要な瞬間を選び出します。必要に応じて、ハイライトを作成し、複数のバリエーションを生成することもできます。
ハイライトは、ソーシャルプラットフォームや短尺視聴向けに最適化されています。素早く注目を集められるように設計されています。
このAIツールを使えば、ハイライト動画を作成するのに編集スキルは一切必要ありません。AIビデオハイライトジェネレーターが、クリップの切り出しやシーケンスの構成を自動で行います。
はい、同じ元動画から複数のハイライトバージョンを作成できます。これは、さまざまなクリップをテストするのに便利です。
はい、生成されたハイライトはそのまま書き出し可能で、各種プラットフォームですぐに共有できます。
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