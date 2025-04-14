Cualquier tema sobre el que se espera que los pacientes tomen acción después de salir de un entorno clínico es un excelente candidato. Las áreas de mayor impacto incluyen el cuidado posterior a un procedimiento, el manejo de enfermedades crónicas, las instrucciones sobre medicamentos, la preparación previa a la cita y la incorporación de nuevos pacientes. Los videos cortos sobre un solo tema superan de forma consistente a los resúmenes generales largos, porque los pacientes pueden encontrar exactamente lo que necesitan sin tener que ver contenido que no les aplica. El generador de guiones de video puede ayudar a los equipos clínicos a estructurar contenido sobre cualquier tema de salud en un formato claro, fácil de escanear y con un ritmo adecuado para una audiencia de pacientes.