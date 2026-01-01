Las instrucciones visuales son más fáciles de seguir, pero la producción de videos tutoriales suele ser lenta y costosa. Con HeyGen, puedes crear videos tutoriales profesionales, guías paso a paso y how to use HeyGen for how-to videos en minutos sin necesidad de un equipo de producción. Capacita a tus empleados, incorpora a tus clientes o comparte conocimiento con una audiencia global.
People learn better with video. HeyGen helps you create how-to videos in minutes with HeyGen by turning text-heavy instructions into clear, engaging step-by-step tutorial videos so your audience can see and understand exactly what to do, whether it’s a how-to demonstration, an onboarding guide, or a troubleshooting walkthrough.
You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.
Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.
Cómo crear videos instructivos con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos instructivos de calidad profesional en minutos, sin necesidad de experiencia en edición de video ni de un equipo de producción.
Un video instructivo es una guía paso a paso que explica visualmente cómo completar una tarea, usar un producto o seguir mejores prácticas. El video es más atractivo y fácil de seguir que las guías basadas en texto, lo que lo convierte en una herramienta muy efectiva para capacitación, onboarding y educación de clientes.
HeyGen facilita la creación de videos tutoriales profesionales sin necesidad de saber editar. Solo elige una plantilla, agrega tu guion, selecciona un avatar de IA y personaliza tu video con elementos visuales. HeyGen se encarga del resto, sin necesidad de un equipo de producción.
¡Sí! HeyGen es perfecto para crear videos de capacitación interna, guías de onboarding e instructivos para tus empleados. Con avatares de IA y plantillas fáciles de usar, puedes estandarizar el material de capacitación en todos tus equipos y ubicaciones.
Claro que sí. Muchas empresas usan HeyGen para crear videos de preguntas frecuentes, guías de solución de problemas y recorridos de producto para reducir los tickets de soporte y mejorar la experiencia del cliente.
¡Sí! HeyGen te permite agregar los colores, tipografías, logotipos y elementos visuales personalizados de tu marca para asegurarte de que tus videos de tutoriales sean coherentes con la identidad de tu empresa.
La duración ideal depende del tema, pero la mayoría de los videos instructivos más efectivos duran de 1 a 3 minutos para tutoriales rápidos y de 5 a 10 minutos para capacitaciones más profundas. HeyGen facilita crear contenido conciso y atractivo que mantiene la atención de quienes lo ven.
¡Sí! HeyGen ofrece traducción y clonación de voz con IA, lo que te permite crear videos instructivos en varios idiomas sin tiempo adicional de producción. Es perfecto para equipos globales y clientes internacionales.
HeyGen se usa en industrias como SaaS, e-learning, soporte al cliente, salud, manufactura, recursos humanos y marketing para crear videos de capacitación e instrucción atractivos y escalables.
Los videos de HeyGen se pueden compartir en los sitios web de la empresa, centros de ayuda, YouTube, LinkedIn, portales internos de capacitación, campañas de correo electrónico y redes sociales para maximizar el alcance y la interacción.
Puedes crear un video tutorial pulido en minutos, no en horas. Los avatares de IA y las plantillas de HeyGen eliminan la necesidad de largas sesiones de grabación y edición de video, lo que te permite producir contenido de alta calidad mucho más rápido que con los métodos tradicionales.
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