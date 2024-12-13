background image

Aprendizaje y Desarrollo

Desarrollar, localizar y escalar

formación y desarrollo

cursos con vídeo de IA

Ya sea que estés incorporando nuevos empleados, implementando programas de formación o escalando el conocimiento en equipos globales, la plataforma de video IA de HeyGen facilita la creación de contenido de formación atractivo y personalizado. Potencia tu fuerza laboral con experiencias de aprendizaje impactantes que generan resultados reales.

Beneficios y valor

Aumentar la participación de los alumnos

con formación en vídeo personalizada

En el rápido entorno empresarial de hoy, el antiguo modelo de aprendizaje corporativo ya no funciona. La plataforma de videos AI de HeyGen empodera a los empleados para que aprendan a su propio ritmo con videos atractivos e interactivos adaptados a cualquier objetivo de formación.

Aprendizaje interactivo

Role play with Interactive Avatars to customize onboarding, corporate, safety, and compliance training videos for different roles, teams, locations, or learning levels.

Vídeos multilingües

Rompe las barreras del idioma utilizando vídeos generados por IA para traducir formaciones a más de 170 idiomas y dialectos, completos con avatares con sincronización labial.

Actualiza en cualquier momento

Las políticas cambian. Tu formación también debería hacerlo. Actualiza los guiones de vídeo y regenera contenido existente en minutos con vídeo AI. No es necesario volver a grabar o crear nuevos vídeos.

Casos de uso

Impulsa un impacto real en el aprendizaje

para cualquier proceso de incorporación o formación

HeyGen empodera a los equipos para crear experiencias de formación a medida, desde el cumplimiento normativo hasta el desarrollo de empleados y la mejora continua de habilidades. Nuestra plataforma de videos con IA facilita la escalabilidad del aprendizaje impactante sin sacrificar calidad o velocidad.

Cursos de aprendizaje

Omite ciclos de producción largos y genera cursos de aprendizaje de alta calidad en minutos, ya sea que estés creando una conferencia, tutorial o guía paso a paso.

Formación basada en habilidades

Crea fácilmente vídeos con inteligencia artificial que hacen que la formación basada en habilidades sea más interactiva, atractiva y efectiva, lo que lleva a mejores tasas de finalización y resultados.

Formación corporativa

Convierte cualquier curso basado en texto en vídeos de formación corporativa de alta calidad que mejoran la comprensión y la retención del conocimiento sin necesidad de costosos equipos de producción.

Formación en seguridad

Potenciar a los equipos para crear vídeos de formación en seguridad de manera profesional y rápida sin necesidad de recursos de producción costosos.

Formación de incorporación

Genera formación de incorporación coherente y profesional, personaliza para equipos específicos y traduce para cualquier región.

Formación en cumplimiento

Elimina las barreras de producción para producir rápidamente videos de capacitación sobre cumplimiento de alta calidad a gran escala, reduciendo costos y aumentando la eficiencia.

Historias de clientes

Vea cómo los líderes en D&C

los equipos escalan la creación de vídeos

Equity Trust entrega videos profesionales 5 veces más rápido

Jean-MarieJean-Marie

“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager at Sibelco,Sibelco

Cómo funciona

Desarrollar cursos eficaces de formación y desarrollo

con herramientas modernas de vídeo IA

Crear vídeos de formación y desarrollo de alta calidad nunca ha sido tan fácil. Elige una plantilla, personalízala con la plataforma de vídeo AI de HeyGen y genera un entrenamiento impresionante en minutos.

Cursos de aprendizaje

Aprende a crear lecciones en vídeo estructuradas y profesionales para cursos de aprendizaje utilizando avatares de IA, locuciones y ayudas visuales

Vídeos instructivos

Descubre lo fácil que es crear vídeos instructivos claros y profesionales con HeyGen, sin necesidad de cámara ni habilidades de edición.

Formación basada en habilidades

Ya sea que estés enseñando procedimientos de seguridad o habilidades de software, este tutorial te guía sobre cómo crear videos de capacitación basados en habilidades con HeyGen.

Formación corporativa

Aprende a optimizar la formación de tus empleados y a crear vídeos corporativos profesionales y acordes a la imagen de tu empresa utilizando HeyGen.

Integraciones de aplicaciones

Integrar HeyGen en

sus flujos de trabajo existentes

Integra sin problemas con tu flujo de trabajo existente para optimizar tu proceso. HeyGen se conecta sin esfuerzo a las principales plataformas para que puedas crear, compartir y escalar vídeos sin perder el ritmo.

ChatGPT

Toma texto y conviértelo en visuales listos para producción. Con HeyGen y ChatGPT, puedes transformar respuestas de texto de IA en videos de alta calidad generados por IA.

Los estándares de Confianza y Seguridad más altos

HeyGen se adhiere a los estándares globales y ofrece tranquilidad para los requisitos de cumplimiento de su organización. Nuestro dedicado equipo de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestro IA se utilice de manera ética.

Preguntas frecuentes sobre formación y desarrollo

HeyGen facilita la creación de una amplia gama de materiales de formación, desde la incorporación y el cumplimiento hasta el desarrollo de habilidades y la formación de liderazgo. Puedes personalizar cada video según la audiencia, el idioma y el nivel de aprendizaje.

En absoluto. HeyGen está diseñado para ser fácil de usar para profesionales de L&D. Simplemente elige un avatar de IA, escribe tu guion y genera tu video en minutos, sin necesidad de experiencia en edición o producción.

Sí. Con plantillas de vídeo dinámicas, puedes personalizar el contenido por rol, departamento, ubicación o idioma, a gran escala y sin necesidad de volver a grabar.

HeyGen soporta más de 170 idiomas y dialectos, con avatares sincronizados con los labios de manera realista, facilitando la localización de contenido de formación para equipos globales.

Puedes exportar fácilmente tus vídeos de HeyGen y subirlos a cualquier LMS o plataforma de aprendizaje. También ofrecemos integraciones y opciones de incrustación para una experiencia de aprendizaje sin interrupciones.

Sí. HeyGen ofrece seguridad de nivel empresarial, incluyendo SSO, cifrado de datos y cumplimiento con los estándares de la industria, para que su contenido de formación permanezca seguro.

La mayoría de los equipos están operativos en un día. La interfaz intuitiva de HeyGen y las plantillas listas para usar significan que puedes comenzar a producir videos profesionales casi inmediatamente, sin necesidad de un largo proceso de incorporación o configuración.

Por supuesto. Con HeyGen, puedes editar guiones fácilmente, cambiar avatares o localizar contenido sin empezar desde cero, lo que facilita mantener actualizados los materiales de formación.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

