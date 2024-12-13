Aprendizaje y Desarrollo
Desarrollar, localizar y escalar
formación y desarrollo
cursos con vídeo de IA
Ya sea que estés incorporando nuevos empleados, implementando programas de formación o escalando el conocimiento en equipos globales, la plataforma de video IA de HeyGen facilita la creación de contenido de formación atractivo y personalizado. Potencia tu fuerza laboral con experiencias de aprendizaje impactantes que generan resultados reales.
Con la confianza de
más de 85,000 clientes.
Beneficios y valor
Aumentar la participación de los alumnos
con formación en vídeo personalizada
En el rápido entorno empresarial de hoy, el antiguo modelo de aprendizaje corporativo ya no funciona. La plataforma de videos AI de HeyGen empodera a los empleados para que aprendan a su propio ritmo con videos atractivos e interactivos adaptados a cualquier objetivo de formación.
Aprendizaje interactivo
Role play with Interactive Avatars to customize onboarding, corporate, safety, and compliance training videos for different roles, teams, locations, or learning levels.
Vídeos multilingües
Rompe las barreras del idioma utilizando vídeos generados por IA para traducir formaciones a más de 170 idiomas y dialectos, completos con avatares con sincronización labial.
Actualiza en cualquier momento
Las políticas cambian. Tu formación también debería hacerlo. Actualiza los guiones de vídeo y regenera contenido existente en minutos con vídeo AI. No es necesario volver a grabar o crear nuevos vídeos.
Casos de uso
Impulsa un impacto real en el aprendizaje
para cualquier proceso de incorporación o formación
HeyGen empodera a los equipos para crear experiencias de formación a medida, desde el cumplimiento normativo hasta el desarrollo de empleados y la mejora continua de habilidades. Nuestra plataforma de videos con IA facilita la escalabilidad del aprendizaje impactante sin sacrificar calidad o velocidad.
Cursos de aprendizaje
Omite ciclos de producción largos y genera cursos de aprendizaje de alta calidad en minutos, ya sea que estés creando una conferencia, tutorial o guía paso a paso.
Formación basada en habilidades
Crea fácilmente vídeos con inteligencia artificial que hacen que la formación basada en habilidades sea más interactiva, atractiva y efectiva, lo que lleva a mejores tasas de finalización y resultados.
Formación corporativa
Convierte cualquier curso basado en texto en vídeos de formación corporativa de alta calidad que mejoran la comprensión y la retención del conocimiento sin necesidad de costosos equipos de producción.
Formación en seguridad
Potenciar a los equipos para crear vídeos de formación en seguridad de manera profesional y rápida sin necesidad de recursos de producción costosos.
Formación de incorporación
Genera formación de incorporación coherente y profesional, personaliza para equipos específicos y traduce para cualquier región.
“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”
Cómo funciona
Desarrollar cursos eficaces de formación y desarrollo
con herramientas modernas de vídeo IA
Crear vídeos de formación y desarrollo de alta calidad nunca ha sido tan fácil. Elige una plantilla, personalízala con la plataforma de vídeo AI de HeyGen y genera un entrenamiento impresionante en minutos.
Cursos de aprendizaje
Aprende a crear lecciones en vídeo estructuradas y profesionales para cursos de aprendizaje utilizando avatares de IA, locuciones y ayudas visuales
Vídeos instructivos
Descubre lo fácil que es crear vídeos instructivos claros y profesionales con HeyGen, sin necesidad de cámara ni habilidades de edición.
Formación basada en habilidades
Ya sea que estés enseñando procedimientos de seguridad o habilidades de software, este tutorial te guía sobre cómo crear videos de capacitación basados en habilidades con HeyGen.
Clay
Automatiza la narración de videos a gran escala. Con HeyGen y Clay, crea videos de ventas y marketing personalizados que cautiven a tu audiencia.
Tolstoy
Con HeyGen y Tolstoy, puedes utilizar avatares de IA para mostrar productos, guiar a los espectadores e impulsar las ventas directamente desde tu sitio de comercio electrónico.
Repurpose.io
Con HeyGen y Repurpose.io, puedes crear y distribuir videos atractivos con inteligencia artificial en todas las principales plataformas de redes sociales, manteniendo el contenido optimizado y coherente.
Mindstamp
Con HeyGen y Mindstamp, puedes añadir cuestionarios, formularios y más a los vídeos para involucrar a tu audiencia y aumentar la participación.
Hubspot
Con HeyGen y HubSpot, puedes publicar una entrada de blog y convertirla instantáneamente en un resumen de video al estilo influencer, ideal para las redes sociales.
Zapier
Con HeyGen y Zapier, puedes crear vídeos potenciados por IA en más de 175 idiomas y automatizar flujos de trabajo vinculándolos con miles de aplicaciones.
Canva
Convierte diseños estáticos en videos impulsados por IA. Con HeyGen y Canva, puedes dar vida a tus visuales convirtiendo diseños de Canva en contenido de video dinámico.
Adobe Express
Convierte imágenes impresionantes en narrativas de vídeo. Con HeyGen y Adobe Express, puedes transformar imágenes en relatos visuales dinámicos.
Los estándares de Confianza y Seguridad más altos
HeyGen se adhiere a los estándares globales y ofrece tranquilidad para los requisitos de cumplimiento de su organización. Nuestro dedicado equipo de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestro IA se utilice de manera ética.
Preguntas frecuentes sobre formación y desarrollo
HeyGen facilita la creación de una amplia gama de materiales de formación, desde la incorporación y el cumplimiento hasta el desarrollo de habilidades y la formación de liderazgo. Puedes personalizar cada video según la audiencia, el idioma y el nivel de aprendizaje.
En absoluto. HeyGen está diseñado para ser fácil de usar para profesionales de L&D. Simplemente elige un avatar de IA, escribe tu guion y genera tu video en minutos, sin necesidad de experiencia en edición o producción.
Sí. Con plantillas de vídeo dinámicas, puedes personalizar el contenido por rol, departamento, ubicación o idioma, a gran escala y sin necesidad de volver a grabar.
HeyGen soporta más de 170 idiomas y dialectos, con avatares sincronizados con los labios de manera realista, facilitando la localización de contenido de formación para equipos globales.
Puedes exportar fácilmente tus vídeos de HeyGen y subirlos a cualquier LMS o plataforma de aprendizaje. También ofrecemos integraciones y opciones de incrustación para una experiencia de aprendizaje sin interrupciones.
Sí. HeyGen ofrece seguridad de nivel empresarial, incluyendo SSO, cifrado de datos y cumplimiento con los estándares de la industria, para que su contenido de formación permanezca seguro.
La mayoría de los equipos están operativos en un día. La interfaz intuitiva de HeyGen y las plantillas listas para usar significan que puedes comenzar a producir videos profesionales casi inmediatamente, sin necesidad de un largo proceso de incorporación o configuración.
Por supuesto. Con HeyGen, puedes editar guiones fácilmente, cambiar avatares o localizar contenido sin empezar desde cero, lo que facilita mantener actualizados los materiales de formación.