Durante más de +150 años, Sibelco ha sido una compañía global de soluciones de materiales, especializada en la extracción y procesamiento de minerales industriales. Con sede en Bélgica y operaciones en todo el mundo, incluyendo Europa, América del Norte, América del Sur y Asia, Sibelco está comprometida con la sostenibilidad y la innovación, mejorando continuamente sus procesos y productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes mientras minimiza el impacto ambiental.

Jean-Marie Petit, Gerente de Aprendizaje Digital en Sibelco, compartió cómo el proceso tradicional de creación de videos de capacitación interna a menudo toma meses de producción. Sin embargo, con HeyGen, su equipo aumentó significativamente la eficiencia, alineando sus esfuerzos con la misión de la empresa de entregar materiales de formación seguros e informativos que facilitarían el proceso de producción de su cadena de suministro.

El Desafío

En el pasado, la creación de vídeos representaba un gran obstáculo para el equipo de formación de Sibelco. Conseguir actores, viajar a diferentes lugares presenciales alrededor del mundo, editar y personalizar cada vídeo para diferentes idiomas consumía tiempo y recursos valiosos. Este enfoque tradicional no solo tensionaba su presupuesto, sino que también impedía que el equipo pudiera producir vídeos de manera eficiente y efectiva.

Curioso por las herramientas de IA que podrían reducir costos y optimizar el tiempo de producción, el equipo de Aprendizaje y Desarrollo de Jean-Marie descubrió HeyGen, que transformó completamente su flujo de trabajo. El equipo ya no necesitaba traer actores al estudio durante horas o incluso días para crear videos, ahorrando tiempo y energía. Con HeyGen, las actualizaciones de su contenido se pueden implementar rápidamente, asegurando que los materiales de formación reflejen las políticas y procedimientos actuales.

La solución

Integrar los avatares de IA tan realistas de HeyGen y las funciones de texto a voz ha alterado significativamente los procesos de formación de Sibelco, reduciendo su dependencia de proveedores externos. Al publicar vídeos internamente, el equipo obtuvo un mayor control sobre su contenido, lo que resultó en un ahorro de costes significativo y empoderó a su equipo de producción para crear vídeos.

Este nuevo flujo de trabajo no solo ha optimizado los procesos de Sibelco, sino que también les ha permitido producir videos de entrenamiento de calidad de estudio a mayor escala, dotando a los empleados del conocimiento y habilidades necesarias para realizar sus trabajos de manera segura y eficiente. Al agilizar el proceso de producción, el equipo de Formación y Desarrollo de Jean-Marie puede desarrollar rápidamente contenido adaptado a las necesidades específicas de entrenamiento. Esto asegura que los empleados reciban instrucciones consistentes y claras, reduciendo la probabilidad de errores y mejorando su rendimiento general. Como resultado, esto no solo cumple con los requisitos de entrenamiento, sino que también promueve una cultura de seguridad y eficiencia en toda la organización.



Los Resultados

En menos de seis meses, Sibelco transformó el tiempo que se tarda en producir videos de formación interna. El costo de producción de video ha disminuido drásticamente, permitiendo a su equipo ahorrar 1,000 euros por solo un minuto de contenido de formación. Además, su equipo ha utilizado HeyGen para ilustrar el potencial de la IA a sus equipos, lo que ha sido invaluable para destacar las posibilidades transformadoras de la IA dentro de Sibelco.

Además, el uso de HeyGen les permitió mejorar significativamente la cantidad de videos que producen y lanzan. Este cambio ha empoderado a una gama más amplia de individuos para innovar y crear, incluso aquellos sin amplia experiencia en video. Ahora, su equipo puede actualizar eficientemente el contenido existente y producir materiales de formación de alta calidad sin ampliar sus presupuestos.

“Con HeyGen, las cosas se vuelven menos complejas y más intuitivas. Aunque usar la IA puede ser intimidante, el flujo con HeyGen facilita la navegación y permite a nuestro equipo ahorrar tiempo y dinero, manteniendo a la vez a los empleados de Sibelco seguros.”

Jean-Marie Petit

Gerente de Aprendizaje Digital en Sibelco