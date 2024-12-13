Formación en Seguridad - Caso Práctico
Haz que la formación en seguridad sea más rápida, inteligente y económica
Los videos de capacitación en seguridad efectivos son esenciales para toda organización. Ya sea educando a los empleados sobre los peligros en el lugar de trabajo, la respuesta ante emergencias o los protocolos de seguridad específicos de la industria, HeyGen empodera a los equipos para crear videos de capacitación en seguridad profesionales rápidamente sin necesidad de recursos de producción costosos.
Beneficios y valor
Mejore la seguridad crítica en el lugar de trabajo con videos de capacitación atractivos
Optimiza los vídeos de formación en seguridad sin retrasos en la producción
La producción de videos tradicionales de formación en seguridad requiere mucho tiempo y presupuesto. HeyGen agiliza el proceso, permitiendo a los oficiales de seguridad, equipos de RRHH y gerentes de cumplimiento producir contenido de formación en seguridad de alta calidad de manera rápida y eficiente.
Proporcionar instrucciones de seguridad claras y consistentes con avatares de IA
Utilice avatares de inteligencia artificial para transmitir instrucciones de seguridad de manera clara y consistente. Incorpore animaciones, gráficos en movimiento y visuales paso a paso para demostrar procedimientos de seguridad en el trabajo, protocolos de emergencia y precauciones específicas de la industria en sus vídeos.
Actualice, adapte y traduzca fácilmente los vídeos de formación en seguridad
Con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, puedes actualizar rápidamente los materiales de formación, adaptar el contenido para diferentes industrias y traducir tus videos de capacitación sobre seguridad a varios idiomas. Asegúrate de que los empleados y partes interesadas reciban la información de seguridad más reciente sin la necesidad de costosas nuevas grabaciones.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de Aprendizaje y Desarrollo escalan la formación en seguridad
“Con HeyGen, las cosas se vuelven menos complejas y más intuitivas. Aunque usar la IA puede ser intimidante, el flujo con HeyGen facilita la navegación y permite a nuestro equipo ahorrar tiempo y dinero todo mientras mantiene a los empleados de Sibelco seguros.”
Cómo crear
vídeos de formación en seguridad con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear vídeos de formación en seguridad generados por IA de manera profesional en solo minutos.
Explora una variedad de plantillas listas para usar diseñadas para la seguridad en el trabajo, procedimientos de emergencia, manejo de equipos y cumplimiento de las normativas de seguridad. Selecciona una plantilla que se alinee con tus objetivos de formación y aplica al instante tu kit de marca para un aspecto profesional y coherente
Sube tu guion de formación en seguridad y elige un avatar de IA realista (o crea el tuyo propio) para transmitir las normas de seguridad importantes de manera clara y atractiva. Incorpora escenarios laborales, visuales instructivos y advertencias de peligro para reforzar los protocolos de seguridad clave.
Utiliza el intuitivo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, esquemas de color, fuentes y diseños. Añade la marca de la empresa, símbolos de seguridad o elementos interactivos como cuestionarios y puntos de control para asegurar que los empleados retengan información crítica.
Haz que la formación en seguridad sea más atractiva con animaciones, infografías y señales visuales de la biblioteca de activos de HeyGen. Utiliza gráficos en movimiento para demostrar procedimientos adecuados y enfatizar reglas de seguridad cruciales con llamadas de atención y alertas.
Una vez que tu video de formación esté completo, expórtalo en el formato que prefieras y distribúyelo a través del LMS de tu empresa, portal interno o correo electrónico para asegurar que los empleados reciban y completen su capacitación de seguridad.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de generación de vídeos con IA que ayuda a las organizaciones a crear vídeos de formación en seguridad de alta calidad de manera eficiente. Apoya a los equipos en la educación de los empleados sobre seguridad en el trabajo, preparación para emergencias y protocolos específicos de la industria.
HeyGen elimina la necesidad de presentadores en cámara, equipos de video costosos y ciclos de producción largos. Los avatares de IA ofrecen instrucciones de seguridad de manera profesional y consistente, haciendo que los videos de entrenamiento de seguridad sean más escalables y accesibles.
Por supuesto. HeyGen ofrece avatares de IA personalizables que se adaptan a la cultura de seguridad y los objetivos de formación de su empresa. Puede ajustar la apariencia, el tono y el guion para alinearse con sus normas de seguridad.
Sí. HeyGen es aplicable a diversas industrias: construcción, manufactura, salud, transporte y más. Personaliza fácilmente videos de formación para estándares de seguridad específicos.
Con HeyGen, actualizar vídeos es rápido y fácil. Puedes modificar guiones, cambiar visuales y producir una versión actualizada en minutos, sin necesidad de costosas regrabaciones.
Sí, absolutamente. Los vídeos de HeyGen se pueden subir a portales internos, plataformas de e-learning, módulos de incorporación o incluso aplicaciones móviles.
Normalmente se tarda solo unas pocas horas en producir videos de capacitación en seguridad profesional, dependiendo de la profundidad del contenido y el nivel de personalización requerido.
No. La interfaz intuitiva de HeyGen está diseñada para equipos de RRHH, gerentes de seguridad y formadores que tienen poco o ningún conocimiento en producción de videos.
HeyGen es ideal para la formación en seguridad laboral, módulos de cumplimiento, guías de respuesta ante emergencias, procedimientos de evacuación y temas de seguridad especializados en la industria.
Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas potenciadas por IA y comienza a producir videos de capacitación en seguridad cautivadores y efectivos de inmediato.