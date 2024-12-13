Formación de habilidades - Caso práctico
Impulsa la participación y retención en la formación con IA
La formación solo es efectiva si las personas la completan. Las presentaciones largas y los manuales cargados de texto pueden reducir rápidamente el compromiso. Con HeyGen, los equipos de formación y desarrollo pueden crear fácilmente vídeos de formación con IA que mejoran los índices de finalización, potencian la retención de conocimiento y aumentan el rendimiento.
Beneficios y valor
Transforma el aprendizaje con formación en vídeo atractiva
Haz que los videos de entrenamiento sean más atractivos y efectivos
Los estudios demuestran que el aprendizaje basado en vídeos es mucho más efectivo que el contenido basado en texto. Los empleados tienen más probabilidades de retener la información cuando se presenta de manera visual y auditiva en comparación con la lectura de un documento. Los vídeos de formación de HeyGen hacen que el aprendizaje sea más interactivo y atractivo, lo que lleva a mejores resultados.
Crea vídeos de formación impulsados por IA atractivos en minutos
La filmación, edición y contratación de artistas de voz en off pueden ser costosas y llevar mucho tiempo. HeyGen simplifica la creación de videos con avatares impulsados por IA, locuciones y plantillas fáciles de usar, permitiendo a empresas, educadores y creadores de contenido producir videos de entrenamiento de alta calidad en minutos sin necesidad de equipos de producción costosos.
Proporcionar vídeos de formación consistentes en todas las regiones
¿Necesitas capacitar a empleados en múltiples ubicaciones? ¿Expandir el alcance de tu curso en línea? La traducción y sincronización labial impulsadas por IA de HeyGen facilitan la localización de videos de capacitación en más de 170 idiomas y dialectos para equipos corporativos, estudiantes en línea y audiencias en redes sociales sin la complicación de volver a grabar contenido.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de Formación y Desarrollo escalan el contenido de entrenamiento
“Con HeyGen, las cosas se vuelven menos complejas y más intuitivas. Aunque usar la IA puede ser intimidante, el flujo con HeyGen facilita la navegación y permite a nuestro equipo ahorrar tiempo y dinero todo mientras mantiene a los empleados de Sibelco seguros.”
Cómo crear
vídeos de formación con HeyGen
Comience a crear vídeos de formación de calidad profesional en minutos, sin necesidad de equipo de producción ni habilidades de edición.
Comience a crear vídeos de formación de calidad profesional en minutos, sin necesidad de equipo de producción ni habilidades de edición.
Elige entre plantillas personalizables diseñadas para ventas, marketing, TI y formación de RR. HH. ¿Necesitas control total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca para una experiencia integrada y acorde a tu imagen corporativa.
Elige entre plantillas personalizables diseñadas para ventas, marketing, TI y formación de RR. HH. ¿Necesitas control total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca para una experiencia integrada y acorde a tu imagen corporativa.
Sube tu guion de entrenamiento y elige entre más de 700 avatares de IA con apariencia realista para narrar tu contenido. ¿Quieres un toque personal? Crea tu propio gemelo digital para una experiencia más familiar y atractiva.
Sube tu guion de entrenamiento y elige entre más de 700 avatares de IA con apariencia realista para narrar tu contenido. ¿Quieres un toque personal? Crea tu propio gemelo digital para una experiencia más familiar y atractiva.
Utiliza el editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, fuentes y colores. Añade logotipos, demostraciones de productos o flujos de trabajo en equipo para reforzar el aprendizaje y asegurar la consistencia de la marca.
Utiliza el editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, fuentes y colores. Añade logotipos, demostraciones de productos o flujos de trabajo en equipo para reforzar el aprendizaje y asegurar la consistencia de la marca.
Traduzca y sincronice fácilmente los vídeos de formación en varios idiomas con la localización potenciada por IA, asegurando que cada individuo reciba la misma experiencia de aprendizaje de alta calidad.
Traduzca y sincronice fácilmente los vídeos de formación en varios idiomas con la localización potenciada por IA, asegurando que cada individuo reciba la misma experiencia de aprendizaje de alta calidad.
Una vez que tu video esté finalizado, expórtalo en el formato que prefieras y compártelo a través de tus cuentas sociales, comunidad, portales de formación interna, correo electrónico o intranet de la empresa - dondequiera que tu audiencia aprenda mejor.
Una vez que tu video esté finalizado, expórtalo en el formato que prefieras y compártelo a través de tus cuentas sociales, comunidad, portales de formación interna, correo electrónico o intranet de la empresa - dondequiera que tu audiencia aprenda mejor.
Preguntas frecuentes
Los videos de entrenamiento de IA son videos cortos y atractivos diseñados para enseñar habilidades específicas, flujos de trabajo o mejores prácticas. Ayudan a las empresas a comunicar conocimientos esenciales, fomentar la participación y escalar el aprendizaje en los equipos.
El vídeo es una manera efectiva de aumentar la participación y la claridad de los aprendices en comparación con el contenido estático. HeyGen facilita la creación de vídeos de formación de alta calidad con inteligencia artificial sin necesidad de un equipo de producción completo, permitiendo un desarrollo de habilidades más rápido y una compartición de conocimientos constante.
HeyGen utiliza herramientas de creación de video potenciadas por IA, incluyendo avatares realistas, voiceovers automáticos y plantillas preconstruidas. Los mercadólogos, profesionales de aprendizaje y desarrollo, o cualquier creador de contenido pueden producir rápidamente videos de entrenamiento con IA pulidos sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas.
Sí. HeyGen te permite aplicar los colores, fuentes, logotipos y otros elementos visuales de tu marca, de modo que tus videos de entrenamiento con IA reflejen una identidad de marca unificada. También puedes adaptar el tono y estilo en función de tu audiencia.
Por supuesto. HeyGen soporta la traducción y sincronización labial mediante inteligencia artificial en varios idiomas, permitiéndote escalar el contenido de formación a nivel mundial sin costes de producción adicionales.
No. HeyGen está diseñado para usuarios de todos los niveles de habilidad. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y su interfaz amigable te ayudan a crear videos pulidos sin necesidad de tener experiencia previa en edición de video.
Puede crear vídeos de incorporación de empleados, formación en cumplimiento, módulos de desarrollo de liderazgo, tutoriales de productos o cualquier otro material de capacitación. Simplemente adapte su vídeo para satisfacer las necesidades de sus alumnos.
Por lo general, de 2 a 5 minutos es el tiempo ideal para un contenido de formación concentrado. Sin embargo, puedes crear vídeos más largos o más cortos dependiendo del tema y de la plataforma donde los vayas a compartir.
Puede distribuir los videos de HeyGen a través de múltiples canales: plataformas LMS, campañas de correo electrónico, la base de conocimientos interna de su empresa o redes sociales. Proporcione fácil acceso para que los alumnos puedan verlos en sus propios horarios.
Con las funciones de IA de HeyGen, puedes producir un video de capacitación profesional en minutos. Este proceso optimizado te permite mantener tus materiales de formación actualizados y cumplir con los plazos urgentes con facilidad.