Haz que los videos de entrenamiento sean más atractivos y efectivos

Los estudios demuestran que el aprendizaje basado en vídeos es mucho más efectivo que el contenido basado en texto. Los empleados tienen más probabilidades de retener la información cuando se presenta de manera visual y auditiva en comparación con la lectura de un documento. Los vídeos de formación de HeyGen hacen que el aprendizaje sea más interactivo y atractivo, lo que lleva a mejores resultados.