Acerca de HubSpot

HubSpot es una plataforma integral para clientes que integra marketing, ventas, servicio al cliente y herramientas de CRM para ayudar a las empresas a atraer, involucrar y satisfacer a los clientes. Su interfaz intuitiva y las características de automatización permiten a los equipos optimizar los flujos de trabajo, cultivar prospectos y construir relaciones más fuertes con los clientes a gran escala.

HeyGen y HubSpot

La integración de HeyGen y HubSpot permite a los usuarios generar y enviar vídeos personalizados de IA sin problemas dentro de los flujos de trabajo de HubSpot, aumentando la participación en puntos de contacto de ventas, marketing y servicio al cliente. Al combinar los avatares realistas de HeyGen con las herramientas de CRM y automatización de HubSpot, los equipos pueden entregar mensajes de vídeo con apariencia humana a gran escala, directamente vinculados a los datos de contacto y acciones.