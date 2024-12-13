Acerca de HubSpot
HubSpot es una plataforma integral para clientes que integra marketing, ventas, servicio al cliente y herramientas de CRM para ayudar a las empresas a atraer, involucrar y satisfacer a los clientes. Su interfaz intuitiva y las características de automatización permiten a los equipos optimizar los flujos de trabajo, cultivar prospectos y construir relaciones más fuertes con los clientes a gran escala.
HeyGen y HubSpot
La integración de HeyGen y HubSpot permite a los usuarios generar y enviar vídeos personalizados de IA sin problemas dentro de los flujos de trabajo de HubSpot, aumentando la participación en puntos de contacto de ventas, marketing y servicio al cliente. Al combinar los avatares realistas de HeyGen con las herramientas de CRM y automatización de HubSpot, los equipos pueden entregar mensajes de vídeo con apariencia humana a gran escala, directamente vinculados a los datos de contacto y acciones.
Casos de uso
- Alcance de ventas personalizado: Utiliza los datos de contacto de HubSpot para generar y enviar automáticamente mensajes de video potenciados por IA con HeyGen como parte de secuencias de ventas, ayudando a los representantes a destacarse y aumentar las tasas de respuesta.
- Fomento de clientes potenciales y campañas de marketing: Incrusta contenido de video personalizado en flujos de trabajo de correo electrónico y páginas de aterrizaje utilizando HubSpot y HeyGen para ofrecer mensajes más atractivos y cercanos durante el recorrido del comprador.
- Incorporación y soporte al cliente: Automatiza vídeos de bienvenida, tutoriales de incorporación o seguimientos de soporte mediante vídeos de HeyGen activados por flujos de trabajo de HubSpot, creando una experiencia de cliente más personal y escalable.