Anuncios en vídeo - Caso de uso
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA
Cuando se trata de campañas publicitarias, la velocidad y la calidad pueden marcar la diferencia entre el éxito y las oportunidades perdidas. Con HeyGen, los mercadólogos pueden crear anuncios profesionales y llamativos para múltiples plataformas en una fracción del tiempo. Escala contenido de alto impacto sin estirar tu presupuesto o agotar a tu equipo.
Beneficios y valor
Logra más con anuncios de video con IA en los que puedes confiar
Crea anuncios impresionantes en minutos sin ningún tipo de complicación
Omite los largos ciclos de producción y los altos costos de la creación tradicional de anuncios. El generador de anuncios AI de HeyGen te permite producir anuncios impactantes y acordes a tu marca en una fracción del tiempo, permitiéndote superar plazos ajustados y mantener tus campañas a la vanguardia.
Maximiza el ROI con anuncios dinámicos y personalizados
Obtén más valor de cada dólar invertido en publicidad creando videos que realmente resuenen con tu audiencia, a la vez que ahorras tiempo y escalas lo que funciona. Con las herramientas de video IA de HeyGen y su potente API, puedes personalizar anuncios dinámicamente para millones de espectadores en plataformas como YouTube y adaptar los guiones al contenido que están viendo.
Pruebas y optimización de anuncios sin esfuerzo para un impacto máximo
Genera rápidamente variaciones de tus anuncios para probar múltiples mensajes, llamadas a la acción o elementos visuales. Con la IA de HeyGen, puedes obtener percepciones y optimizar campañas más rápido, asegurando que las decisiones basadas en datos mejoren el rendimiento en cada paso.
Historias de clientes
Descubre cómo las principales marcas escalan la creación de anuncios
Trivago ahorra 3-4 meses y localiza anuncios para 30 mercados
Descubre cómo el equipo creativo de trivago utilizó HeyGen para reducir el tiempo de postproducción en un 50% y agilizar la localización de anuncios a nivel mundial, manteniendo al mismo tiempo la coherencia de su marca.
Tomorrow.io escala el contenido de video personalizado
Descubre cómo el equipo de marketing reducido de Tomorrow.io utilizó HeyGen para crear vídeos personalizados y escalables en horas, aumentando la participación y dirigiendo la estrategia de contenido.
“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa, ya que era la primera vez que hacíamos esto y confiamos plenamente en ellos, y realmente valió la pena por completo.”
Cómo crear
anuncios en video con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear anuncios atractivos generados por IA en solo minutos.
Descubre una amplia variedad de plantillas de anuncios listas para usar. Ya sea para el lanzamiento de un producto, la actualización de un servicio o una campaña de concienciación de marca, selecciona una plantilla que se alinee con tu visión. Aplica instantáneamente tu kit de marca para lograr una imagen coherente.
Sube tu guion y elige un avatar de IA realista (o crea el tuyo propio) para darle a tu anuncio un elemento humano y cercano. Incluye metraje de relleno, imágenes del producto o visuales llamativos para resaltar los puntos de venta únicos.
Sube tu guion y selecciona un avatar de IA realista para narrar el vídeo de tu producto. ¿Quieres un toque personal? Crea gemelos digitales de tu equipo ejecutivo para hacer tus vídeos más auténticos y atractivos.
Utiliza el intuitivo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, esquemas de color, fuentes y diseños. Incorpora logotipos o lemas para mantener todo acorde a la marca.
Mejora tus vídeos con animaciones, gráficos y efectos especiales de la biblioteca de activos de HeyGen para darle a tu anuncio ese toque extra.
Una vez satisfecho, exporta tu anuncio de vídeo potenciado por IA en el formato que prefieras y distribúyelo en los canales que elijas.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de generación de videos potenciada por IA que simplifica la creación de anuncios profesionales. Ayuda a los mercadólogos a producir rápidamente anuncios en video para redes sociales, publicidad display o retargeting, sin necesidad de producciones costosas o largos tiempos de espera.
Al reemplazar los flujos de trabajo de producción tradicionales con inteligencia artificial, puedes elegir plantillas, incorporar tu guion, elementos de marca y un avatar de IA realista para producir anuncios finales en minutos en lugar de días o semanas.
¡Por supuesto! HeyGen admite la creación de anuncios para Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube y más. Ajusta la relación de aspecto y la duración para que coincidan con las especificaciones de cada canal.
Puedes personalizar el mensaje, las imágenes o la voz en off de cada anuncio para diferentes audiencias o idiomas, lo que lo hace ideal para campañas de retargeting, localización o ABM.
Sí. Las herramientas de traducción de HeyGen te permiten generar anuncios en más de 170 idiomas y dialectos, con sincronización labial precisa para locuciones realistas. Es ideal para campañas globales que necesitan mantener la autenticidad en diferentes regiones.
No. La interfaz fácil de usar de HeyGen y su editor de arrastrar y soltar hacen que la edición avanzada sea accesible para cualquiera, independientemente de su experiencia.
HeyGen elimina la necesidad de contar con equipos de producción completos, sesiones de fotos costosas y postproducción avanzada. El enfoque impulsado por la IA reduce drásticamente el costo de crear anuncios de alta calidad internamente.
Puedes actualizar o localizar rápidamente contenido publicitario antiguo, adaptar el formato para diferentes plataformas, incorporar una nueva imagen de marca o cambiar el mensaje, reciclando efectivamente videos existentes para campañas frescas. Esto maximiza el valor de tu contenido a la vez que te ahorra tiempo.
HeyGen destaca por sus avatares de IA realistas, capacidades avanzadas de localización y un proceso de creación de videos ágil. Está diseñado para los mercadólogos que necesitan crear contenido de alta calidad y escalable rápidamente, lo que lo hace ideal para campañas publicitarias modernas.
HeyGen simplifica las campañas publicitarias globales ofreciendo funciones de traducción, localización y personalización, todo en una sola plataforma. Puedes producir rápidamente anuncios para múltiples regiones, asegurando consistencia y autenticidad en diferentes mercados sin añadir complejidad adicional.
Empezar es fácil. Regístrate para obtener una cuenta gratuita, explora las plantillas y características de la plataforma, y crea tu primer anuncio en solo unos minutos. Las herramientas intuitivas de HeyGen facilitan la producción de anuncios atractivos, ya sea que estés realizando una campaña local o lanzándote a nivel global.
¡Sí! HeyGen está diseñado para ayudar a equipos de todos los tamaños a crear anuncios impactantes sin necesidad de un gran presupuesto o recursos extensos. Su precio asequible y herramientas para ahorrar tiempo lo hacen perfecto para equipos de marketing ajustados que buscan maximizar su producción.
HeyGen se integra fácilmente en tu flujo de trabajo actual. Una vez que crees tus vídeos, puedes descargarlos y subirlos a tus plataformas de anuncios preferidas, CRM o herramientas de gestión de contenido para una distribución sin problemas.
HeyGen es versátil y admite una amplia gama de tipos de anuncios, incluyendo anuncios en redes sociales, videos de retargeting, anuncios explicativos y campañas localizadas. Sus herramientas están diseñadas para ayudarte a producir contenido que destaque y genere resultados.