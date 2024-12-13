MindStamp + HeyGen

Mindstamp es una plataforma de vídeo interactiva que transforma los vídeos tradicionales en experiencias atractivas y clicables con preguntas, botones y contenido personalizado.

Acerca de Mindstamp

Mindstamp es una plataforma de video interactiva que permite a los usuarios añadir puntos calientes clicables, preguntas y elementos personalizados a los vídeos para aumentar el compromiso y la retención del espectador. Es ideal para entrenamiento, ventas y educación, permitiendo a los creadores convertir contenido de video pasivo en experiencias dinámicas y bidireccionales.

HeyGen y Mindstamp

La integración de HeyGen y Mindstamp permite a los usuarios mejorar los videos generados por IA con elementos interactivos como preguntas, llamadas a la acción clicables y experiencias personalizadas para el espectador. Esta combinación transforma el contenido de video pasivo en una comunicación atractiva y bidireccional ideal para la formación, el marketing y la conversión de clientes potenciales.

Casos de uso

  • Vídeos interactivos de formación y capacitación: Combina los avatares de IA de HeyGen con las características interactivas de Mindstamp, como cuestionarios, indicaciones y lógica de ramificación, para crear contenido de formación atractivo y rastreable que aumente la retención de los aprendices.
  • Calificación de clientes potenciales y vídeos de ventas personalizados: Utiliza HeyGen para generar propuestas de vídeo personalizadas, luego incrusta CTAs clicables, formularios de contacto o preguntas en Mindstamp para calificar clientes potenciales y guiarlos a través del embudo de ventas en tiempo real.
  • Educación al cliente y demostraciones de producto: Convierte las explicaciones estándar de productos en experiencias interactivas de video combinando la narración casi humana de HeyGen con los puntos interactivos, consejos emergentes y momentos de decisión de Mindstamp, ayudando a los usuarios a explorar las características a su propio ritmo.
