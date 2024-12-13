Acerca de Mindstamp

Mindstamp es una plataforma de video interactiva que permite a los usuarios añadir puntos calientes clicables, preguntas y elementos personalizados a los vídeos para aumentar el compromiso y la retención del espectador. Es ideal para entrenamiento, ventas y educación, permitiendo a los creadores convertir contenido de video pasivo en experiencias dinámicas y bidireccionales.

HeyGen y Mindstamp

La integración de HeyGen y Mindstamp permite a los usuarios mejorar los videos generados por IA con elementos interactivos como preguntas, llamadas a la acción clicables y experiencias personalizadas para el espectador. Esta combinación transforma el contenido de video pasivo en una comunicación atractiva y bidireccional ideal para la formación, el marketing y la conversión de clientes potenciales.