Explicaciones de Producto - Caso de Uso
Crea al instante vídeos de productos para educar a tu audiencia
Simplifica ideas complejas y mejora la participación de los clientes con HeyGen. Ya sea que estés lanzando un nuevo producto o guiando a los usuarios a través de un flujo de trabajo, HeyGen te ayuda a crear videos explicativos profesionales y acordes a tu marca en minutos sin necesidad de un equipo de producción o edición compleja.
Beneficios y valor
Explica características complejas con vídeos de producto atractivos
Crea vídeos de productos sin los cuellos de botella
Tus productos merecen una primera impresión destacada. La producción de videos tradicional es costosa y lleva mucho tiempo. HeyGen automatiza el proceso, permitiendo a los equipos producir videos de productos de alta calidad más rápidamente y a una fracción del costo.
Mejora tus guías prácticas con plantillas visuales atractivas
Convierte manuales técnicos y aburridos en atractivas guías prácticas. Utiliza los avatares más realistas del mercado, gráficos en movimiento y una narración nítida para simplificar el aprendizaje y asegurar que tu audiencia comprenda rápidamente incluso los procesos más complejos.
Itera, escala y traduce vídeos más rápido que nunca
Actualice rápidamente los mensajes, cambie las imágenes y personalice sus videos de productos con la plataforma impulsada por IA de HeyGen. Pruebe, optimice y adapte el contenido para cualquier audiencia en más de 170 idiomas y dialectos sin necesidad de volver a grabar o realizar costosas ediciones.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de marketing educan a los usuarios
Tomorrow.io revoluciona el marketing y la creación de contenido
Desde explicaciones de productos hasta campañas personalizadas, las herramientas de IA permiten a los pequeños equipos competir con los gigantes de la industria, impulsar la innovación y transformar la forma en que se conectan con el público.
Las demostraciones de Pyne logran un tiempo de valorización 4 veces más rápido y 2.3 veces más conversiones
Descubre cómo Pyne utiliza la API de HeyGen para crear agentes de demostración realistas, aumentando la participación en un 10x, mejorando la retención y generando 2.3 veces más conversiones para empresas B2B de PLG.
“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa, ya que era la primera vez que hacíamos esto y confiamos plenamente en ellos, y realmente valió la pena por completo.”
Cómo crear
vídeos de productos con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y prepárate para crear vídeos de productos impresionantes y de calidad profesional en minutos
Explora una variedad de plantillas de vídeo de productos personalizables para combinar con diferentes estilos, tonos y necesidades. Elige una que se ajuste a tu producto y mensaje, y luego aplica tu kit de marca al instante con un solo clic.
Utiliza el grabador de pantalla de HeyGen (o cualquier herramienta de grabación de pantalla) para capturar tu producto en acción para el vídeo del producto. O bien, sube la grabación en HeyGen.
Sube tu guion y selecciona un avatar de IA realista para narrar el vídeo de tu producto. ¿Quieres un toque personal? Crea gemelos digitales de tu equipo ejecutivo para hacer tus vídeos más auténticos y atractivos.
Personaliza el vídeo del producto editando texto, fuentes y colores con las sencillas herramientas de arrastrar y soltar de HeyGen. Añade elementos de marca y ajusta tu contenido para que se adapte exactamente a tus necesidades.
Incorpora imágenes, gráficos o animaciones de la extensa biblioteca de HeyGen. Utiliza estos elementos para simplificar ideas complejas y hacer tu vídeo visualmente atractivo.
Una vez que tu video de producto esté listo, expórtalo en tu formato preferido y compártelo a través de tus plataformas.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de generación de vídeos con IA que crea vídeos profesionales y personalizables utilizando avatares de inteligencia artificial. Simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos de productos permitiéndote elaborar contenido atractivo e informativo sin necesidad de un equipo de producción completo.
HeyGen utiliza avatares de inteligencia artificial, eliminando la necesidad de actores en vivo, equipos complejos o ciclos de producción largos. La plataforma permite la creación rápida de videos, actualizaciones fáciles y localización para audiencias globales.
¡Sí! HeyGen te permite personalizar avatares para reflejar la personalidad de tu marca. Puedes elegir entre una variedad de avatares, ajustar su apariencia y guionizar su diálogo para que se alinee con tu mensaje.
Por supuesto. HeyGen admite varios idiomas, lo que te permite crear vídeos explicativos dirigidos a mercados diversos. Puedes proporcionar contenido localizado con doblajes de alta calidad en el idioma que elijas.
Actualizar vídeos con HeyGen es rápido y sencillo. Simplemente modifica el guion o los visuales en la plataforma, y tu vídeo actualizado estará listo en minutos.
Sí, los videos de productos HeyGen son versátiles y pueden optimizarse para su uso en sitios web, redes sociales, campañas de correo electrónico o plataformas de formación interna.
Con HeyGen, puedes crear un vídeo de producto de calidad profesional en tan solo unas horas, dependiendo de la complejidad de tu guion y necesidades visuales.
En absoluto. La interfaz fácil de usar de HeyGen está diseñada para mercadólogos, educadores y empresas sin experiencia técnica. La plataforma te guía paso a paso a través del proceso de creación de videos.
HeyGen es ideal para industrias como SaaS, comercio electrónico, educación, sanidad y más, en cualquier lugar donde la comunicación clara del producto y la implicación del cliente sean prioridades.
¡Empezar es sencillo! Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas de creación de vídeos y comienza a construir tu primer vídeo de producto potenciado por IA hoy mismo.