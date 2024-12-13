Equity Trust Company es un líder en servicios financieros especializado en IRAs autodirigidos. El video es un medio clave para la participación y educación de los clientes en la industria. Jesse Briley, el Gerente Senior de Compromiso de Marketing de Equity Trust, supervisa un equipo dedicado a producir contenido atractivo a través de una variedad de canales para involucrar efectivamente a su audiencia.

Reconociendo la creciente influencia del vídeo, Jesse estableció metas ambiciosas para expandir sus esfuerzos de producción de vídeo. Para aumentar la producción de vídeos, la empresa buscó soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y escalar la creación de contenido. HeyGen proporcionó una solución transformadora, permitiendo a Equity Trust optimizar su flujo de trabajo y optimizar recursos.

Superar las limitaciones de recursos y los problemas de eficiencia

Un obstáculo significativo fueron las limitaciones de recursos, lo que dificultaba la producción de contenido en video con el volumen y la calidad que imaginaban. Además, crear videos de calidad profesional requería una cantidad sustancial de tiempo y esfuerzo, involucrando especialmente al Director de Educación de la empresa. Como un experto en la materia muy solicitado, el director tenía una disponibilidad limitada para las grabaciones de video.

“El volumen de contenido que los equipos están produciendo parece estar creciendo cada año para mantenerse relevantes y competitivos”, dijo Jesse. “La escalabilidad es importante y los equipos de contenido necesitan un conjunto de herramientas en aumento que permitan la automatización y la eficiencia, lo que incluye el uso de la IA cada vez más.”

El equipo también tenía que cumplir con las altas expectativas de su audiencia, que exigía contenido profesional y auténtico. Los videos necesitaban reflejar el compromiso de Equity Trust con la calidad sin parecer “generados por IA”, ya que mantener la confianza y credibilidad con los espectadores era primordial. Estos desafíos subrayaron la necesidad de una solución más escalable y eficiente para apoyar los objetivos de producción de video del equipo y mantener la confianza de su audiencia.

Aprovechando HeyGen para contenido de video auténtico y escalable

Equity Trust descubrió HeyGen durante una búsqueda en línea y decidió probar sus innovadoras capacidades de video con IA. Para Jesse y su equipo, el experimento tenía como objetivo determinar si los videos generados por IA podrían cumplir con sus metas de producir contenido de alta calidad y escalable, reducir el tiempo de producción y la dependencia de recursos, y mantener la autenticidad para preservar la confianza del público.

En tan solo una hora, el equipo creó un avatar digital de su Director de Educación, capturando su voz y presencia visual. Esto permitió a Equity Trust producir videos educativos de calidad profesional para redes sociales, formación interna y compromiso con el cliente sin requerir la participación directa y el tiempo del director. Al reducir los cuellos de botella y asegurar una calidad consistente, el enfoque innovador abrió nuevas vías para la creación de contenido auténtico y escalable.

“Con HeyGen, pudimos crear videos cortos y atractivos que mantuvieron una calidad profesional. Fue especialmente efectivo para las redes sociales,” dijo Jesse. “La escalabilidad que proporcionó fue un cambio radical para nuestro equipo.”

Transformando la producción de vídeo con soluciones impulsadas por IA

Tras las pruebas iniciales y algunos ajustes, Equity Trust integró con éxito HeyGen en su proceso de creación de contenido. Los resultados fueron significativos:

Ahorro de tiempo : Antes de HeyGen, producir un solo video requería más de cinco horas de trabajo. Con HeyGen, se logró el mismo resultado en minutos, mejorando drásticamente la productividad.

: Antes de HeyGen, producir un solo video requería más de cinco horas de trabajo. Con HeyGen, se logró el mismo resultado en minutos, mejorando drásticamente la productividad. Volumen de Contenido : El equipo creó 12 videos en un corto período de tiempo, una hazaña previamente inalcanzable dadas las limitaciones de recursos.

: El equipo creó 12 videos en un corto período de tiempo, una hazaña previamente inalcanzable dadas las limitaciones de recursos. Versatilidad: Los vídeos potenciados por IA se utilizaron en múltiples canales, incluyendo TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels. Aunque principalmente estaban orientados al cliente, los vídeos también se aplicaron en la formación interna.

“HeyGen es el futuro de la creación de contenido escalable”, dijo Jesse. “Para equipos pequeños o incluso creadores individuales, herramientas de IA como HeyGen son insustituibles.”

Al aprovechar las capacidades de IA de HeyGen, Equity Trust pudo personalizar contenido para segmentos específicos de audiencia, experimentando con diferentes avatares para coincidir con demografías diversas. La capacidad de la plataforma para escalar la producción de videos de manera eficiente sin sobrecargar los recursos internos se alinea con los objetivos a largo plazo del equipo, asegurando que puedan satisfacer la creciente demanda.

A medida que la tecnología de IA avanza, la experiencia de Equity Trust demuestra el potencial transformador de herramientas como HeyGen para los equipos de marketing modernos.