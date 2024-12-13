Registro de cambios

19 de junio de 2025

Emplazamiento de producto

Añade tu producto a la escena — sin necesidad de estudio ni edición.

Sube una foto del producto, elige un avatar, añade tu guion y genera un anuncio UGC listo para compartir. Impulsado por los gestos hiperrealistas y la sincronización labial de Avatar IV, tu avatar interactúa de manera natural con tu producto en el marco.

Es la manera más rápida de crear vídeos de marca que capturan la atención al desplazarse.

video thumbnail

5 de junio de 2025

Mejoras de Avatar IV

Avatar IV se volvió más inteligente.

Ahora con gestos dinámicos basados en guiones, movimiento controlado por comandos, microexpresiones y hasta 60 segundos en 1080p, tu avatar se siente más humano que nunca.

Cada parpadeo, cambio y encogimiento de hombros da vida a tu guion con un realismo asombroso.

video thumbnail

4 de junio de 2025

AI Studio

Crea vídeos como si escribieras un documento.

AI Studio te permite editar todo — el tono, los gestos, la emoción — todo desde un único guion. Sin líneas de tiempo. Sin animación manual.

Es narrativa a tu manera. Rápida, flexible y creada para ofrecer calidad con velocidad.

video thumbnail

4 de mayo de 2025

Avatar IV

Avatar IV ya está aquí: nuestro modelo más avanzado hasta la fecha.

Solo una foto y un guion, y tu avatar cobra vida con sincronización labial precisa, expresión natural y movimiento dinámico. Incluso funciona para mascotas, personajes y seres imaginarios.

Esto no es animación. Es narración fotorrealista expresiva en segundos.

video thumbnail

29 de abril de 2025

Espejo de voz

Tu voz. Tu entrega. Perfectamente emparejados.

Con Voice Mirroring, tu avatar no solo suena como tú, sino que habla exactamente igual que tú. Simplemente graba un clip de referencia y el avatar imitará tu tono, ritmo y expresión.

Es la manera más fácil de sonar verdaderamente auténtico en cada idioma y estilo.

video thumbnail

24 de abril de 2025

Subtítulos

Ahora puedes añadir subtítulos directamente en HeyGen, sin necesidad de cambiar de herramientas o subirlos en otro lugar. Genera, edita y personaliza los subtítulos automáticamente en el editor para que coincidan con el tono y la imagen de marca de tu vídeo. Ya sea que estés mejorando la accesibilidad o aumentando la participación, nunca ha sido tan fácil crear contenido pulido y subtitulado en un solo lugar.

video thumbnail

31 de marzo de 2025

Mezcla de Marcas

Presentamos Brand Shuffle: una nueva forma de aplicar al instante la identidad de tu marca en todo tu proyecto.

Selecciona una marca y todos los colores y fuentes se actualizarán automáticamente para coincidir con su estilo único.

¿Quieres una perspectiva fresca? Haz clic en “Barajar” para explorar nuevas variaciones dentro de la paleta y tipografía de tu marca.

Una forma divertida y rápida de experimentar con diferentes estilos sin salirse de la marca.

video thumbnail

1 de abril de 2025

Corrección de contacto visual

Mantén un contacto visual natural, incluso cuando leas un guion.
Ahora incluido en los estilos de vídeo y movimiento, esta característica corrige sutilmente la dirección de la mirada para que tus vídeos resulten más personales y atractivos.

  1. Abrir HeyGen.
  2. Navega a Avatars.
  3. Selecciona un Avatar.
  4. Elige un Vistazo.
  5. Haz clic en Editar apariencia.
  6. Activar la Corrección de Contacto Visual.
video thumbnail

31 de marzo de 2025

Puntuación del Vídeo

Obtén comentarios instantáneos sobre tu material antes de crear un avatar.
Revisaremos la iluminación, el fondo, el encuadre y más, para que puedas solucionar problemas con antelación y obtener los mejores resultados.

video thumbnail

31 de marzo de 2025

Modo Enfoque

El modo Spotlight mejora el movimiento, la iluminación y la presentación para crear un avatar más expresivo, pulido y preparado para la cámara, perfecto para mensajes de video impactantes y contenido destacado.

video thumbnail

14 de marzo de 2025

PDF a Video

Con nuestra nueva función de PDF a Video, puedes transformar instantáneamente cualquier PDF en un video dinámico liderado por un avatar. Cada página se convierte en una diapositiva que puedes personalizar o generar con un avatar, perfecto para presentaciones de ventas, contenido de formación y más. Pruébalo ahora en Avatar Video → PDF to Video.

Demostración de la función de PDF a vídeo en HeyGen mostrando la creación de vídeos con avatar a partir de diapositivas de documentos subidos.Demostración de la función de PDF a vídeo en HeyGen mostrando la creación de vídeos con avatar a partir de diapositivas de documentos subidos.

3 de marzo de 2025

BrandKit

Tu marca se generará automáticamente en segundos. Solo introduce una URL y HeyGen construirá un perfil de marca completo: logotipo, colores, fuentes e incluso el tono de voz.

Cambia entre varios BrandKits en cualquier momento, y hasta corregiremos la pronunciación de tu marca. Esto es perfecto para creadores, equipos y agencias que trabajan con múltiples marcas.

video thumbnail

28 de febrero de 2025

Avatares combinados de foto y vídeo

Gestiona todos tus avatares de foto y vídeo en un solo lugar: cambia sin problemas entre estilos para una experiencia de creación más flexible y optimizada.

video thumbnail

28 de febrero de 2025

Diseño de Voz

Diseña una voz única para tu avatar, desde el tono y acento hasta el ritmo y la personalidad. Ideal para una narración de marca coherente, desarrollo de personajes o locuciones multilingües.

video thumbnail

19 de enero de 2024

Control de movimiento

¿Necesitas otra ranura para avatares? Ahora, los complementos de avatares interactivos y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.

video thumbnail

30 de diciembre de 2024

Avatares de la Comunidad

¿Alguna vez has necesitado una ranura de avatar adicional? Ahora, los complementos de avatar interactivo y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.

video thumbnail

18 de diciembre de 2024

Complementos para Avatar

¿Necesitas otra ranura para avatares? Ahora, los complementos de avatar interactivo y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.

una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"

15 de diciembre de 2024

Concluyendo el 2024

A medida que el año se cierra, compartimos nuestras últimas actualizaciones de producto y un vistazo a lo que vendrá en 2025, desde avatares más expresivos hasta herramientas de creación de video más rápidas e inteligentes.

Collage de actualización de producto HeyGen 2024 mostrando complementos para avatares, paquetes de apariencia, efectos de sonido, opciones de estilo y actualizaciones de terminología.Collage de actualización de producto HeyGen 2024 mostrando complementos para avatares, paquetes de apariencia, efectos de sonido, opciones de estilo y actualizaciones de terminología.

18 de diciembre de 2024

Añadir efectos de sonido para avatares de fotos

Un nuevo nivel de realismo ha llegado a nuestros avatares fotográficos. Con solo tocar un botón, puedes añadir tanto movimientos realistas COMO sonidos de fondo y efectos de sonido realistas. Sí, ahora puedes escuchar esas gaviotas y olas en esa foto de la playa de hace 5 años.

video thumbnail

18 de diciembre de 2024

Paquetes de apariencia

¿No estás seguro de cómo conseguir ese aspecto o resultado perfecto? Nuestros paquetes de estilos son un conjunto seleccionado de temas para ayudarte a crear todos los recursos necesarios para tu última creación de video.

video thumbnail

18 de diciembre de 2024

Opciones de estilo para looks generados

Ponte en pose y libera tu creatividad generando estilos diferentes para tus avatares. Pixar, vintage, lo que se te ocurra - no hay un estilo único para todos.


video thumbnail

5 de diciembre de 2024

Compartir página con comentarios

La colaboración se ha vuelto más fácil. Comparte tus creaciones mediante enlaces privados y recopila comentarios en la línea de tiempo, sin necesidad de una cuenta de HeyGen.


una captura de pantalla de un vídeo con la cara de una mujer y comentarios.una captura de pantalla de un vídeo con la cara de una mujer y comentarios.

15 de noviembre de 2024

Indicación. Registro. Escala: Edición de Noviembre

Este mes, HeyGen hace la creación aún más rápida. Genera videos de ti mismo con solo una indicación de texto, graba tu pantalla con entrada solo de voz y escala la creación de videos utilizando nuestro nuevo conjunto de API.

video thumbnail

15 de octubre de 2024

Crear más, Traducir más rápido: Edición de octubre

En HeyGen, estamos facilitando la escalabilidad en la creación de videos con nuevas herramientas que te ayudan a diseñar aspectos únicos para avatares, generar avatares a partir de fotos y traducir textos entre idiomas, todo ello con solo unos pocos clics.


Cuadrícula de selección de avatares HeyGen que muestra personajes diversos, atuendos y fondos para la creación de videos personalizados.Cuadrícula de selección de avatares HeyGen que muestra personajes diversos, atuendos y fondos para la creación de videos personalizados.

30 de septiembre de 2024

HeyGen Otoño 2024: Nuevas Funciones y Actualización de Precios

Dale vida a tus avatares con nuevas capacidades de inteligencia artificial diseñadas para estimular tu imaginación y crear vídeos de manera más rápida y eficiente.

video thumbnail

15 de septiembre de 2024

Ahora con Sentimiento: Edición de Septiembre

En HeyGen, siempre estamos ampliando los límites del video IA. Este mes, presentamos nuestros avatares más realistas hasta la fecha, ahora con expresión emocional, además de funciones de voz y traducción más inteligentes para ayudarte a crear videos más atractivos y humanos.

Presentación de HeyGen Avatar 3.0 con avatares realistas Nik, Candace y Chad con múltiples apariencias.Presentación de HeyGen Avatar 3.0 con avatares realistas Nik, Candace y Chad con múltiples apariencias.

5 de septiembre de 2024

Avatar 3.0

Avatar 3.0 presenta nuestros avatares más realistas hasta ahora, ahora con expresiones y movimientos que coinciden con el tono de tu guion. Se acabaron los bucles rígidos o las pausas incómodas. Estos avatares reaccionan de manera natural a lo que se dice, transmitiendo tu mensaje con verdadera profundidad emocional.


video thumbnail

15 de agosto de 2024

Crear de forma más inteligente: Edición de agosto

Hemos simplificado aún más la creación de vídeos. Ahora puedes subir archivos SRT y CSV en Proofread Studio, crear tu Avatar Instantáneo gratuito en minutos y navegar por los proyectos más rápidamente con nuestro tablero rediseñado.


Actualización visual del producto HeyGen presentando la interfaz revisada, presentador virtual y pantalla de carga para la traducción de vídeosActualización visual del producto HeyGen presentando la interfaz revisada, presentador virtual y pantalla de carga para la traducción de vídeos
