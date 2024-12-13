Emplazamiento de producto

Añade tu producto a la escena — sin necesidad de estudio ni edición.

Sube una foto del producto, elige un avatar, añade tu guion y genera un anuncio UGC listo para compartir. Impulsado por los gestos hiperrealistas y la sincronización labial de Avatar IV, tu avatar interactúa de manera natural con tu producto en el marco.

Es la manera más rápida de crear vídeos de marca que capturan la atención al desplazarse.