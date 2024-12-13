Registro de cambios
Actualizaciones del Producto HeyGen
Obtén lo último en características de productos nuevos, herramientas de avatares de IA, actualizaciones de generación de videos y mejoras de la plataforma, diseñadas para elevar tu experiencia creativa
19 de junio de 2025
Emplazamiento de producto
Añade tu producto a la escena — sin necesidad de estudio ni edición.
Sube una foto del producto, elige un avatar, añade tu guion y genera un anuncio UGC listo para compartir. Impulsado por los gestos hiperrealistas y la sincronización labial de Avatar IV, tu avatar interactúa de manera natural con tu producto en el marco.
Es la manera más rápida de crear vídeos de marca que capturan la atención al desplazarse.
5 de junio de 2025
Mejoras de Avatar IV
Avatar IV se volvió más inteligente.
Ahora con gestos dinámicos basados en guiones, movimiento controlado por comandos, microexpresiones y hasta 60 segundos en 1080p, tu avatar se siente más humano que nunca.
Cada parpadeo, cambio y encogimiento de hombros da vida a tu guion con un realismo asombroso.
4 de mayo de 2025
Avatar IV
Avatar IV ya está aquí: nuestro modelo más avanzado hasta la fecha.
Solo una foto y un guion, y tu avatar cobra vida con sincronización labial precisa, expresión natural y movimiento dinámico. Incluso funciona para mascotas, personajes y seres imaginarios.
Esto no es animación. Es narración fotorrealista expresiva en segundos.
29 de abril de 2025
Espejo de voz
Tu voz. Tu entrega. Perfectamente emparejados.
Con Voice Mirroring, tu avatar no solo suena como tú, sino que habla exactamente igual que tú. Simplemente graba un clip de referencia y el avatar imitará tu tono, ritmo y expresión.
Es la manera más fácil de sonar verdaderamente auténtico en cada idioma y estilo.
24 de abril de 2025
Subtítulos
Ahora puedes añadir subtítulos directamente en HeyGen, sin necesidad de cambiar de herramientas o subirlos en otro lugar. Genera, edita y personaliza los subtítulos automáticamente en el editor para que coincidan con el tono y la imagen de marca de tu vídeo. Ya sea que estés mejorando la accesibilidad o aumentando la participación, nunca ha sido tan fácil crear contenido pulido y subtitulado en un solo lugar.
31 de marzo de 2025
Mezcla de Marcas
Presentamos Brand Shuffle: una nueva forma de aplicar al instante la identidad de tu marca en todo tu proyecto.
Selecciona una marca y todos los colores y fuentes se actualizarán automáticamente para coincidir con su estilo único.
¿Quieres una perspectiva fresca? Haz clic en “Barajar” para explorar nuevas variaciones dentro de la paleta y tipografía de tu marca.
Una forma divertida y rápida de experimentar con diferentes estilos sin salirse de la marca.
1 de abril de 2025
Corrección de contacto visual
Mantén un contacto visual natural, incluso cuando leas un guion.
Ahora incluido en los estilos de vídeo y movimiento, esta característica corrige sutilmente la dirección de la mirada para que tus vídeos resulten más personales y atractivos.
- Abrir HeyGen.
- Navega a Avatars.
- Selecciona un Avatar.
- Elige un Vistazo.
- Haz clic en Editar apariencia.
- Activar la Corrección de Contacto Visual.
31 de marzo de 2025
Puntuación del Vídeo
Obtén comentarios instantáneos sobre tu material antes de crear un avatar.
Revisaremos la iluminación, el fondo, el encuadre y más, para que puedas solucionar problemas con antelación y obtener los mejores resultados.
31 de marzo de 2025
Modo Enfoque
El modo Spotlight mejora el movimiento, la iluminación y la presentación para crear un avatar más expresivo, pulido y preparado para la cámara, perfecto para mensajes de video impactantes y contenido destacado.
14 de marzo de 2025
PDF a Video
Con nuestra nueva función de PDF a Video, puedes transformar instantáneamente cualquier PDF en un video dinámico liderado por un avatar. Cada página se convierte en una diapositiva que puedes personalizar o generar con un avatar, perfecto para presentaciones de ventas, contenido de formación y más. Pruébalo ahora en Avatar Video → PDF to Video.
3 de marzo de 2025
BrandKit
Tu marca se generará automáticamente en segundos. Solo introduce una URL y HeyGen construirá un perfil de marca completo: logotipo, colores, fuentes e incluso el tono de voz.
Cambia entre varios BrandKits en cualquier momento, y hasta corregiremos la pronunciación de tu marca. Esto es perfecto para creadores, equipos y agencias que trabajan con múltiples marcas.
28 de febrero de 2025
Avatares combinados de foto y vídeo
Gestiona todos tus avatares de foto y vídeo en un solo lugar: cambia sin problemas entre estilos para una experiencia de creación más flexible y optimizada.
28 de febrero de 2025
Diseño de Voz
Diseña una voz única para tu avatar, desde el tono y acento hasta el ritmo y la personalidad. Ideal para una narración de marca coherente, desarrollo de personajes o locuciones multilingües.
19 de enero de 2024
Control de movimiento
¿Necesitas otra ranura para avatares? Ahora, los complementos de avatares interactivos y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.
30 de diciembre de 2024
Avatares de la Comunidad
¿Alguna vez has necesitado una ranura de avatar adicional? Ahora, los complementos de avatar interactivo y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.
18 de diciembre de 2024
Complementos para Avatar
¿Necesitas otra ranura para avatares? Ahora, los complementos de avatar interactivo y de vídeo están disponibles en todos los planes de pago para usuarios de Creator+ con un solo clic en la pestaña de suscripciones.
18 de diciembre de 2024
Añadir efectos de sonido para avatares de fotos
Un nuevo nivel de realismo ha llegado a nuestros avatares fotográficos. Con solo tocar un botón, puedes añadir tanto movimientos realistas COMO sonidos de fondo y efectos de sonido realistas. Sí, ahora puedes escuchar esas gaviotas y olas en esa foto de la playa de hace 5 años.
18 de diciembre de 2024
Paquetes de apariencia
¿No estás seguro de cómo conseguir ese aspecto o resultado perfecto? Nuestros paquetes de estilos son un conjunto seleccionado de temas para ayudarte a crear todos los recursos necesarios para tu última creación de video.
18 de diciembre de 2024
Opciones de estilo para looks generados
Ponte en pose y libera tu creatividad generando estilos diferentes para tus avatares. Pixar, vintage, lo que se te ocurra - no hay un estilo único para todos.
5 de diciembre de 2024
Compartir página con comentarios
La colaboración se ha vuelto más fácil. Comparte tus creaciones mediante enlaces privados y recopila comentarios en la línea de tiempo, sin necesidad de una cuenta de HeyGen.
15 de octubre de 2024
Crear más, Traducir más rápido: Edición de octubre
En HeyGen, estamos facilitando la escalabilidad en la creación de videos con nuevas herramientas que te ayudan a diseñar aspectos únicos para avatares, generar avatares a partir de fotos y traducir textos entre idiomas, todo ello con solo unos pocos clics.
15 de septiembre de 2024
Ahora con Sentimiento: Edición de Septiembre
En HeyGen, siempre estamos ampliando los límites del video IA. Este mes, presentamos nuestros avatares más realistas hasta la fecha, ahora con expresión emocional, además de funciones de voz y traducción más inteligentes para ayudarte a crear videos más atractivos y humanos.
5 de septiembre de 2024
Avatar 3.0
Avatar 3.0 presenta nuestros avatares más realistas hasta ahora, ahora con expresiones y movimientos que coinciden con el tono de tu guion. Se acabaron los bucles rígidos o las pausas incómodas. Estos avatares reaccionan de manera natural a lo que se dice, transmitiendo tu mensaje con verdadera profundidad emocional.
15 de agosto de 2024
Crear de forma más inteligente: Edición de agosto
Hemos simplificado aún más la creación de vídeos. Ahora puedes subir archivos SRT y CSV en Proofread Studio, crear tu Avatar Instantáneo gratuito en minutos y navegar por los proyectos más rápidamente con nuestro tablero rediseñado.