Apariencia del Avatar

Un Avatar.

Estilos ilimitados.

Los Look Packs de HeyGen y las herramientas de IA generativa te permiten reimaginar el estilo, el entorno y la personalidad de tu avatar en tiempo real. Piénsalo. Genéralo. Ahora puedes visualizar tu historia. La única herramienta que puede escalar tu Imaginación. Aspectos de Avatar con IA.

Herramientas de Creación de Avatares con IA

Conoce Looks.
Fondos, atuendos y escenas ilimitados.

Adéntrate en un mundo digital completamente personalizable. Los avatares impulsados por IA no solo imitan gestos y expresiones, sino que evolucionan en personajes únicos moldeados por tu imaginación. Exprésate con una herramienta diseñada para potenciar la creatividad y la narrativa sin límites.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Empieza con tu avatar

Sube una foto para obtener la mejor precisión, o omítelo y deja que tu imaginación tome el control generando un avatar con una indicación de texto.

Generar con indicaciones de texto

Cuando tu imaginación supera los ajustes preestablecidos, utiliza indicaciones de texto para crear algo único. Describe el atuendo, el entorno o la atmósfera que estás imaginando, y HeyGen se encargará del resto.

Explorar Paquetes de Estilos

Accede a una biblioteca seleccionada de estilos preestablecidos, desde atuendos empresariales audaces hasta aventureros míticos. Los paquetes de estilos te ofrecen acceso instantáneo a Looks pulidos y adaptados a temas y ocasiones específicas.

Libertad Creativa

Mirada = Personaje + Escena.

Tu personaje digital, adaptado a cualquier escena, atuendo o tema que puedas imaginar. Define el aspecto, la personalidad y el ambiente de tu avatar sin esfuerzo.

Libertad Creativa Sin Igual

Imagínalo y HeyGen lo hace realidad. Con indicaciones de texto o Paquetes de Estilo pre-diseñados, puedes personalizar tu avatar y su entorno de maneras que ninguna otra herramienta ofrece.

altalt

Genera avatares IA con indicaciones

Describe tu escena, atuendo o pose deseada con instrucciones de texto sencillas. La IA de HeyGen transforma tu foto en imágenes realistas de ti mismo generadas por inteligencia artificial. Puedes elegir cualquier configuración: de negocios, informal, temática o más.

altalt

Personalización sin esfuerzo

Olvídate de ajustar los detalles. Con un clic, tu avatar se transforma en el Look perfecto para cualquier escena, propósito o estado de ánimo.

altalt

Paquetes de Estilos para Avatar

Desbloquea la creatividad.

Con paquetes de diseño preestablecidos.

Los HeyGen Look Packs son el armario definitivo para tu avatar. Desde estilos elegantes para negocios hasta aventuras míticas, estos paquetes pre-diseñados desbloquean infinitas posibilidades para cada proyecto, estado de ánimo o obra maestra.

Look Pack 1
video thumbnail
Look Pack 2
video thumbnail
Look Pack 3
video thumbnail

Empieza con tu avatar

Sube una foto para obtener la mejor precisión, o sáltatelo y deja que tu imaginación tome el control generando un avatar con una indicación de texto.

Generar con indicaciones de texto

Cuando tu imaginación supera los ajustes preestablecidos, utiliza indicaciones de texto para crear algo único. Describe el atuendo, el entorno o la atmósfera que estás ideando, y HeyGen se encargará del resto.

Explorar Paquetes de Estilos

Accede a una biblioteca seleccionada de estilos preestablecidos, desde atuendos empresariales audaces hasta aventureros míticos. Los paquetes de estilos te ofrecen acceso instantáneo a Looks pulidos y adaptados a temas y ocasiones específicas.

¿Cómo funciona?

Crea tu avatar HeyGen en 4 pasos sencillos

Conviértete en el héroe de tu propio universo de contenido con tu gemelo digital. Tu avatar no solo replica tus gestos, expresiones y personalidad, los mejora. Tú, amplificado, posees superpoderes para crear, involucrar e inspirar, ¡todo ello sin necesitar nunca un descanso para el café!

Paso 1

Sube tu foto

Proporciona una foto clara de ti mismo. Para obtener los mejores resultados, sube varias imágenes para ayudar a la IA a capturar todos los detalles de tu gemelo digital.

se están subiendo tres imágenes de una mujer a un sitio webse están subiendo tres imágenes de una mujer a un sitio web

Paso 2

Entrenar el modelo

La IA de HeyGen aprende tus expresiones faciales, gestos y características únicas para crear una versión digital ultra realista de ti.

se está escaneando el rostro de una mujer para tecnología y startupsse está escaneando el rostro de una mujer para tecnología y startups

Paso 3

Generar Aspectos

Personaliza el estilo de tu avatar con diferentes paquetes de apariencia. Elige atuendos, accesorios y estilos que coincidan con tu marca o personalidad.

una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

video thumbnail
altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

background image

Preguntas frecuentes sobre la apariencia de avatares IA

Las herramientas de creación de avatares con IA redefinen la personalización. Ya busques una apariencia profesional, una estética cinematográfica o algo sacado directamente de tu imaginación, nuestra tecnología transforma tu visión en realidad. Con una personalización sin fisuras, un control creativo sin igual y una generación de estilo instantánea, obtienes un avatar que se siente verdaderamente tuyo.

Es sencillo. Describe tu atuendo ideal, escenario o rasgos de carácter utilizando indicaciones de texto, o selecciona de nuestros Look Packs diseñados por expertos. En segundos, los Generadores de Avatares IA crean una versión de ti que coincide con tu estilo, tono y visión creativa.

Por supuesto. Desde reuniones de negocios hasta narraciones creativas, tu avatar de IA se adapta sin esfuerzo. Personaliza expresiones, vestimenta y fondos en tiempo real para adecuarse a cualquier contexto, ya sea profesional, informal, futurista o completamente fuera de este mundo.

Los Paquetes de Estilos Pre-Diseñados son colecciones curadas de estilos, atuendos y entornos que transforman tu avatar al instante. ¿No tienes habilidades de diseño? No hay problema. Solo elige un Paquete de Estilos que se ajuste a tu visión, y tu avatar se actualizará instantáneamente.

Porque la velocidad, la creatividad y el control importan. Las plataformas de diseño de avatares con IA eliminan las complicaciones de la edición manual y te ofrecen posibilidades ilimitadas con un solo clic. Olvídate de las plantillas rígidas: esto es personalización sin compromisos.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo