Canva + HeyGen

Canva es una plataforma de diseño en línea y comunicación visual con la misión de empoderar a todo el mundo para diseñar cualquier cosa y publicarla en cualquier lugar.

Acerca de Canva

Canva es una plataforma de diseño gráfico fácil de usar que permite a individuos y empresas crear visuales de calidad profesional, incluyendo publicaciones para redes sociales, presentaciones, carteles y más. Con su interfaz de arrastrar y soltar, plantillas personalizables y una amplia biblioteca de elementos, Canva hace que el diseño sea accesible para usuarios de todos los niveles de habilidad.

HeyGen y Canva

La integración de HeyGen y Canva permite a los usuarios importar sin problemas sus diseños de Canva a HeyGen para crear videos potenciados por IA que presentan avatares, locuciones y animaciones dinámicas. Esta integración mejora la creación de contenido al transformar visuales estáticos en presentaciones de video atractivas, materiales de marketing y contenido para redes sociales con un esfuerzo mínimo.

Casos de uso

  • Contenido de marketing y presentaciones: Diseña diapositivas visualmente impactantes, infografías y recursos de marketing en Canva, para luego integrarlos sin problemas en los avatares de IA de HeyGen y crear presentaciones habladas o videos promocionales atractivos.
  • Vídeos de ventas y formación: Crea diapositivas personalizadas o materiales de formación en Canva, luego impórtalos a HeyGen para generar presentaciones de ventas personalizadas, tutoriales de incorporación o vídeos de formación corporativa impulsados por IA.
  • Redes sociales y contenido: Los diseños de Canva se pueden convertir rápidamente en videos potenciados por IA para plataformas como TikTok, LinkedIn o Instagram utilizando HeyGen, mejorando el alcance y la participación con un esfuerzo mínimo.
