Tolstoy es una plataforma de vídeo interactiva que permite a las empresas crear experiencias de vídeo personalizadas y elige-tu-propio-camino para aumentar el compromiso, las conversiones y la interacción con los clientes.

Tolstoy es una plataforma de vídeo interactiva que permite a los usuarios crear experiencias de vídeo personalizadas y multipath donde los espectadores pueden elegir su camino a través de opciones clicables. Es ideal para ventas, marketing y atención al cliente, ayudando a las empresas a aumentar la participación, calificar prospectos y entregar contenido personalizado en un formato conversacional.

La integración de HeyGen y Tolstoy combina videos generados por IA que parecen reales con experiencias interactivas de elige-tu-propio-camino, permitiendo a los usuarios crear trayectorias de video altamente atractivas y personalizadas. Esto empodera a las empresas para escalar las ventas, la incorporación y el soporte a través de contenido dinámico liderado por avatares que se adapta a las elecciones de cada espectador.

  • Embudos de ventas interactivos: Utiliza los avatares IA de HeyGen para guiar a los espectadores a través de trayectorias de ventas interactivas y personalizadas en Tolstoy, calificando prospectos, abordando objeciones y dirigiéndolos hacia el producto o representante adecuado basado en sus respuestas.
  • Incorporación y soporte al cliente: Crea experiencias de incorporación donde el cliente elige su propio camino con videos de HeyGen que proporcionan instrucciones paso a paso, permitiendo a los clientes obtener la ayuda que necesitan sin abrumarlos con información irrelevante.
  • Reclutamiento y compromiso de los candidatos: Crea flujos de vídeo interactivos que incluyan presentaciones de avatares HeyGen y segmentos de preguntas y respuestas, ayudando a los candidatos a aprender sobre los roles, la cultura de la empresa y los siguientes pasos basados en las decisiones que tomen durante la experiencia.
