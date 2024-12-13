Acerca de Tolstói

Tolstoy es una plataforma de vídeo interactiva que permite a los usuarios crear experiencias de vídeo personalizadas y multipath donde los espectadores pueden elegir su camino a través de opciones clicables. Es ideal para ventas, marketing y atención al cliente, ayudando a las empresas a aumentar la participación, calificar prospectos y entregar contenido personalizado en un formato conversacional.

HeyGen y Tolstoy

La integración de HeyGen y Tolstoy combina videos generados por IA que parecen reales con experiencias interactivas de elige-tu-propio-camino, permitiendo a los usuarios crear trayectorias de video altamente atractivas y personalizadas. Esto empodera a las empresas para escalar las ventas, la incorporación y el soporte a través de contenido dinámico liderado por avatares que se adapta a las elecciones de cada espectador.