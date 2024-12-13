Precios de API

Gratis

$ 0/mes

Prueba la API de HeyGen gratis y sin ningún compromiso

10 Gratis
créditos / mes
Alcance básico de la API
  • Crear avatar con fotos
  • Crear vídeo desde cero
  • Crear vídeo a partir de plantillas
  • Obtener listas de avatares, voces, plantillas
  • Transmisión con Avatar Interactivo
  • Marca de agua incluida

Pro

$ 99/mes

Para productos con uso promedio y marca personalizada.

100
créditos
Incluye
  • Todo gratis
  • Marca de agua eliminada
1 crédito equivale a:
  • 1 minuto de vídeo generado de avatar
  • o 5 minutos de transmisión interactiva de Avatar

Escala

$ 330/mes

Para productos que necesitan un alcance internacional mayor y un crecimiento escalable.

660
créditos
Incluye
  • Todo en Pro
  • API de Traducción de Vídeos
  • Revisión de API
  • Renovación automática
1 crédito equivale a:
  • Traducción de vídeo de 20 segundos
  • Igual que la versión Pro en otros productos

Empresa

Hablemos

Para productos que requieren un uso personalizado y servicios de alto rendimiento

Personalizado
Personalizado
Incluye
  • Todo en escala
  • Escalabilidad personalizada
  • Soporte dedicado para desarrolladores
  • API de creación de avatares de vídeo

Estudio de caso: resultados clave de trivago

-50%Tiempo de postproducción
3-4Meses ahorrados

“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa donde hacíamos esto por primera vez y confiamos plenamente en ellos y valió la pena por completo.”

João Laureano, Director Creativo

PLANES

Comparar planes

Y características.

Gratis
Pro
Escala
Empresa
Acceso a la API de Generación de Vídeo
Acceso a la API de Traducción de Vídeos
Acceso a la API de Avatar Interactivo
Portal del Desarrollador
Modelos de avatar de IA de la mejor clase
Importación de Clon de Voz de ElevenLabs AI
Soporte por correo electrónico
Renovación Automática
Descuentos por volumen
Seguridad y cumplimiento de nivel empresarial
Soporte para Canales Privados de Slack
Concurrencia de API personalizada

No te quedes solo con nuestra palabra...

De creadores a cineastas. A todos les encanta HeyGen.

Toma tu foto y reimagínate en cualquier escenario con la IA de HeyGen. Los avatares de HeyGen se adaptan a tu visión, ya sea en una oficina profesional, unas vacaciones de lujo o un mundo de fantasía creativo. Con movimientos naturales, gestos realistas y estilos personalizados, tu avatar puede adecuarse a cualquier configuración que necesites.

Preguntas frecuentes sobre precios de API

El plan gratuito ofrece 10 créditos para probar las APIs principales de HeyGen, incluyendo acceso básico a la generación de videos, traducción y avatares. Es ideal para desarrolladores que evalúan la plataforma o prueban flujos de trabajo antes de actualizar.

HeyGen ofrece un entorno de sandbox para desarrolladores con créditos limitados para fines de prueba. Puedes autenticarte a través de OAuth y acceder a los puntos finales principales durante el desarrollo.

Cada crédito se puede utilizar para generar contenido como avatares fotográficos o videos cortos de IA. Pro te ofrece 100 créditos al mes, Scale ofrece 660 al mes y los planes Enterprise son personalizados. Cuantos más créditos compres, menor será el costo efectivo por crédito.

Gratis: 10 créditos al mes

Pro: 99 dólares por 100 créditos = 0,99 dólares por crédito

Escala: 330$ por 660 créditos = 0,50$ por crédito

  • Elige Pro si estás desarrollando proyectos de escala media o utilizas marca personalizada ocasionalmente.
  • Opta por Scale si produces contenido de manera regular o si trabajas con equipos grandes.
  • Considere Enterprise si necesita concurrencia de API, soporte privado de Slack, SLAs o cumplimiento empresarial.

Por supuesto. Puedes actualizar en cualquier momento para obtener más créditos, reducir el costo por unidad y acceder a funciones avanzadas como la concurrencia y soporte privado.

Scale introduce soporte por correo electrónico, descuentos por volumen y opciones de concurrencia. Enterprise desbloquea soporte premium (Slack), SLAs, avatares/voces personalizados y renovación automática.

  • Gratis: Acceso exclusivo al portal de desarrolladores
  • Pro: Soporte básico de tickets
  • Escala: Soporte por correo electrónico y descuentos por volumen
  • Enterprise: Soporte premium de Slack, incorporación dedicada y SLAs de nivel empresarial

Sí. Si estás escalando, el plan Scale reduce casi a la mitad el costo por crédito en comparación con Pro. También tendrás acceso a funciones que de otro modo requerirían herramientas de terceros o trabajo manual.

No, los créditos se reinician cada ciclo de facturación. Lo mejor es estimar tu uso mensual para elegir el plan más rentable. Si consistentemente usas menos o más de lo previsto, puedes cambiar de plan en cualquier momento.

Enterprise está diseñado para equipos que necesitan escalabilidad y fiabilidad. Incluye avatares personalizados, SLAs, concurrencia de API, cumplimiento avanzado y canales de soporte directo. Es una solución integral para la generación de contenido crítico en misión a gran escala.

