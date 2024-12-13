Precios de API
Estudio de caso: resultados clave de trivago
“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa donde hacíamos esto por primera vez y confiamos plenamente en ellos y valió la pena por completo.”
João Laureano, Director Creativo
Toma tu foto y reimagínate en cualquier escenario con la IA de HeyGen. Los avatares de HeyGen se adaptan a tu visión, ya sea en una oficina profesional, unas vacaciones de lujo o un mundo de fantasía creativo. Con movimientos naturales, gestos realistas y estilos personalizados, tu avatar puede adecuarse a cualquier configuración que necesites.
Preguntas frecuentes sobre precios de API
El plan gratuito ofrece 10 créditos para probar las APIs principales de HeyGen, incluyendo acceso básico a la generación de videos, traducción y avatares. Es ideal para desarrolladores que evalúan la plataforma o prueban flujos de trabajo antes de actualizar.
HeyGen ofrece un entorno de sandbox para desarrolladores con créditos limitados para fines de prueba. Puedes autenticarte a través de OAuth y acceder a los puntos finales principales durante el desarrollo.
Cada crédito se puede utilizar para generar contenido como avatares fotográficos o videos cortos de IA. Pro te ofrece 100 créditos al mes, Scale ofrece 660 al mes y los planes Enterprise son personalizados. Cuantos más créditos compres, menor será el costo efectivo por crédito.
Gratis: 10 créditos al mes
Pro: 99 dólares por 100 créditos = 0,99 dólares por crédito
Escala: 330$ por 660 créditos = 0,50$ por crédito
- Elige Pro si estás desarrollando proyectos de escala media o utilizas marca personalizada ocasionalmente.
- Opta por Scale si produces contenido de manera regular o si trabajas con equipos grandes.
- Considere Enterprise si necesita concurrencia de API, soporte privado de Slack, SLAs o cumplimiento empresarial.
Por supuesto. Puedes actualizar en cualquier momento para obtener más créditos, reducir el costo por unidad y acceder a funciones avanzadas como la concurrencia y soporte privado.
Scale introduce soporte por correo electrónico, descuentos por volumen y opciones de concurrencia. Enterprise desbloquea soporte premium (Slack), SLAs, avatares/voces personalizados y renovación automática.
- Gratis: Acceso exclusivo al portal de desarrolladores
- Pro: Soporte básico de tickets
- Escala: Soporte por correo electrónico y descuentos por volumen
- Enterprise: Soporte premium de Slack, incorporación dedicada y SLAs de nivel empresarial
Sí. Si estás escalando, el plan Scale reduce casi a la mitad el costo por crédito en comparación con Pro. También tendrás acceso a funciones que de otro modo requerirían herramientas de terceros o trabajo manual.
No, los créditos se reinician cada ciclo de facturación. Lo mejor es estimar tu uso mensual para elegir el plan más rentable. Si consistentemente usas menos o más de lo previsto, puedes cambiar de plan en cualquier momento.
Enterprise está diseñado para equipos que necesitan escalabilidad y fiabilidad. Incluye avatares personalizados, SLAs, concurrencia de API, cumplimiento avanzado y canales de soporte directo. Es una solución integral para la generación de contenido crítico en misión a gran escala.