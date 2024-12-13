El plan gratuito ofrece 10 créditos para probar las APIs principales de HeyGen, incluyendo acceso básico a la generación de videos, traducción y avatares. Es ideal para desarrolladores que evalúan la plataforma o prueban flujos de trabajo antes de actualizar.

HeyGen ofrece un entorno de sandbox para desarrolladores con créditos limitados para fines de prueba. Puedes autenticarte a través de OAuth y acceder a los puntos finales principales durante el desarrollo.