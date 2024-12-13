AI Studio
Cada palabra.
Cada gesto.
Tu manera.
El editor basado en texto hace que crear un video sea tan fácil como escribir un documento. Puedes controlar el tono, la entrega, los gestos y la emoción, todo en una plataforma integrada. Es la creación de videos pensada para la narración de historias poniendo a las personas en primer lugar. No más compromisos entre la velocidad y la calidad.
La única plataforma que ofrece control creativo total
AI Studio integra características avanzadas impulsadas por IA nunca antes vistas, como el movimiento de avatares, control de gestos y personalización de voz natural. Esta combinación sin igual de innovación y facilidad de uso hace que la creación de videos sea accesible, intuitiva y potente. Aquí hay algunas de las características clave.
Director de doblaje
Obtén un control detallado de cómo se entregan tus guiones. Con Voice Director, puedes controlar el énfasis y la entonación de palabras y frases individuales, permitiéndote crear una actuación vocal distintiva e impactante para tu avatar de IA que ninguna otra plataforma puede igualar.
Espejo de voz
Aporta autenticidad a los vídeos potenciados por IA. Con el Doblaje de Voz (de habla a habla), puedes subir una grabación tuya para controlar el ritmo, la emoción y el tono de tu gemelo digital, asegurando que suene natural y en consonancia con tu personalidad.
Control por gestos
Haz que los avatares se sientan más humanos. Los avatares sin emoción ni vida no son suficientes. Con el Control de Gestos, puedes mapear movimientos naturales al guion, desde gestos de la mano hasta expresiones faciales, asegurando que el contenido de video generado por IA sea más dinámico y expresivo.
Vistas Previa Realistas
Ten confianza antes de enviar. Uno de los mayores problemas en la creación de vídeos con IA es no saber cómo será el vídeo final hasta que se genera. Las vistas previas realistas solucionan esto mostrando el movimiento del avatar dentro de la vista previa, permitiéndote hacer ajustes antes de renderizar.
Comentarios
Añade comentarios fácilmente directamente en la plataforma para colaborar sin problemas con tu equipo, asegurando que las retroalimentaciones se capturen y se incorporen en tiempo real.
Etiquetado
Etiqueta a los usuarios en los vídeos, facilitando la colaboración y asegurando que los miembros del equipo estén alineados y notificados sobre las actualizaciones importantes y comentarios.
Edición Multiusuario
La edición multiusuario permite a los equipos trabajar juntos, compartir ideas, realizar ajustes y perfeccionar videos con múltiples colaboradores.
Todas tus necesidades de vídeo en un solo lugar
Pasa del primer borrador al vídeo final en minutos sin la molestia de manejar múltiples herramientas, asegurando que tu contenido sea pulido, coherente y profesional en todo momento.
Subtítulos automáticos
Añade automáticamente subtítulos estilizados con fuentes, tamaños y colores personalizables para hacer tus vídeos más accesibles y atractivos. Los subtítulos se extraen directamente de tu guion en AI Studio, lo que te da control total sobre el tiempo y la ortografía.
Kit de Marca
Sube los elementos clave de tu marca como logotipos, colores, fuentes, imágenes y vídeos. Mantén la consistencia y profesionalidad de tu contenido en todos tus proyectos permitiendo a los usuarios de la cuenta aplicar rápidamente tu marca en vídeos y gráficos. Se acabó el tener que ajustar manualmente los elementos visuales.
Elementos de B-Roll
Dale a tus vídeos un aspecto más premium y pulido con elementos de b-roll integrados. Crea vídeos de alta calidad de principio a fin sin saltar entre herramientas o necesitar habilidades avanzadas de edición. El nuevo editor incluye características como transiciones de escena, imágenes de stock de Getty, música de fondo y más.
Cómo
crear vídeos con AI Studio
Inicia sesión en HeyGen y luego sigue los videos instructivos en HeyGen Academy para comenzar a crear videos atractivos generados por IA en solo minutos con AI Studio.
Elige entre plantillas personalizables diseñadas para cualquier caso de uso. ¿Necesitas control total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca para una experiencia integrada y acorde a tu imagen corporativa.
Aquí es donde comienza tu historia con AI Studio. Escribe directamente en el panel, sube un archivo de audio o graba tu voz dentro de HeyGen.
Una vez que tu guion esté cargado, haz clic en previsualizar para escucharlo. Resalta cualquier palabra para ajustar la pronunciación o haz clic en el icono de pausa para añadir pausas naturales.
Elige entre más de 700 avatares con IA realistas para narrar tu contenido. ¿Prefieres un toque personal? Crea tu propio gemelo digital para una experiencia más familiar y atractiva.
Utiliza la barra de herramientas para añadir superposiciones de texto, imágenes, vídeos, música, formas, iconos o incluso subtítulos para accesibilidad. Cada elemento se puede animar con los marcadores de animación en el panel de guion. También puedes controlar cuándo los elementos entran y salen de una escena, o incluso añadir transiciones.
Una vez que tu video esté finalizado, previsualízalo y luego exporta tu video potenciado por IA en el formato que prefieras y distribúyelo en los canales que elijas.
Preguntas frecuentes
HeyGen AI Studio ofrece un control inigualable sobre cada aspecto de tu proceso de creación de videos, desde la personalización de la voz hasta los gestos y el movimiento del avatar. Con características como Voice Director, Voice Mirroring y Gesture Control, puedes crear videos que no solo son rápidos, sino también profundamente personalizados y centrados en lo humano, asegurando que cada video refleje perfectamente tu mensaje y marca.
Voice Mirroring te permite subir una grabación de tu propia voz, lo que te da el control sobre el ritmo, tono y emoción del habla de tu avatar IA. Esto asegura que tus vídeos suenen auténticos, reflejando tu personalidad y estilo únicos, sin la necesidad de volver a grabar todo desde cero.
¡Sí! Con la función de Director de Voz, puedes personalizar la voz de tu avatar de IA hasta el más mínimo detalle. Puedes ajustar el énfasis, la entonación, el ritmo y la emoción de palabras y frases individuales, dándote control total sobre cómo se pronuncia tu guion.
El control por gestos te permite asignar movimientos naturales y similares a los humanos a tu avatar de inteligencia artificial, como gestos de mano y expresiones faciales. Esta característica asegura que tus videos sean más dinámicos, cercanos y expresivos, haciendo que tu contenido potenciado por IA parezca más auténtico y atractivo.
Las vistas previas realistas te permiten ver cómo quedará tu vídeo, incluyendo los movimientos del avatar, antes de finalizar el contenido. Esto te da la confianza para hacer ajustes al vídeo, asegurando que la versión final cumpla con tus expectativas y ofrezca un resultado pulido.
HeyGen AI Studio facilita la colaboración con funciones como comentarios, etiquetado y edición multiusuario. Puedes añadir retroalimentación en tiempo real, etiquetar a miembros del equipo para actualizaciones específicas y trabajar en el mismo vídeo simultáneamente, asegurando que todos estén alineados con la visión creativa y el contenido.
¡Sí! Con HeyGen, puedes traducir guiones y textos en pantalla al instante, lo que te permite crear vídeos para audiencias globales. Esta característica asegura que tu mensaje llegue a espectadores de todo el mundo, manteniendo la consistencia en más de 170 idiomas y dialectos.
El Kit de Marca de HeyGen te permite subir los logotipos, colores, fuentes e imágenes de tu empresa, facilitando la aplicación de tu marca en cada vídeo que crees. Esto asegura que tu contenido se mantenga profesional, consistente y alineado con la identidad de tu marca.
¡Por supuesto! HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquier persona, independientemente de su habilidad técnica, crear vídeos de alta calidad. La interfaz intuitiva de la plataforma y las herramientas de colaboración integradas hacen que la producción de vídeos sea sencilla, incluso para aquellos sin experiencia previa en vídeo.
HeyGen AI Studio agiliza todo el proceso de creación de vídeos, permitiéndote pasar de un guion a un vídeo profesional y pulido en minutos. Ya sea que estés creando vídeos de formación interna o contenido para el público general, puedes entregar más vídeos, más rápido, sin comprometer la calidad.