Cada palabra.

Cada gesto.

Tu manera.

El editor basado en texto hace que crear un video sea tan fácil como escribir un documento. Puedes controlar el tono, la entrega, los gestos y la emoción, todo en una plataforma integrada. Es la creación de videos pensada para la narración de historias poniendo a las personas en primer lugar. No más compromisos entre la velocidad y la calidad.