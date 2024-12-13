Clay + HeyGen

Clay es una plataforma de enriquecimiento de datos y automatización de flujos de trabajo que ayuda a las empresas a encontrar y atraer clientes potenciales combinando datos de múltiples fuentes en un único espacio de trabajo personalizable.

Acerca de Clay

Clay se integra con herramientas como LinkedIn, Salesforce y Apollo para obtener datos en tiempo real, enriquecer contactos y desencadenar acciones personalizadas. Su interfaz intuitiva y potentes características de inteligencia artificial facilitan que los equipos construyan listas de posibles clientes dinámicas, elaboren mensajes a medida y escalen estrategias de salida de manera eficiente.

HeyGen y Clay

La integración de Clay y HeyGen permite a los usuarios automatizar la creación de vídeos personalizados de IA a gran escala combinando datos enriquecidos de clientes potenciales de Clay con la generación de vídeos de avatar de HeyGen. Esto permite a los equipos de ventas y marketing realizar un alcance de vídeo altamente dirigido y con apariencia humana sin la producción manual de vídeos.

Casos de uso

  • Alcance personalizado con videos a gran escala: Los equipos de ventas y marketing pueden utilizar datos de clientes potenciales enriquecidos de Clay para generar y enviar automáticamente videos personalizados por IA a través de HeyGen, aumentando la participación y las tasas de respuesta en la prospección en frío o seguimientos.
  • Campañas de vídeo automatizadas para ABM: Con datos firmográficos y de comportamiento detallados de Clay, los usuarios pueden crear vídeos personalizados de HeyGen para cuentas de alto valor, haciendo que las campañas de ABM sean más impactantes y humanizadas sin esfuerzo manual adicional.
  • Reclutamiento y compromiso con los candidatos: Los reclutadores pueden aprovechar los datos de los candidatos de Clay para generar mensajes de video personalizados a través de HeyGen, mejorando las tasas de respuesta y creando una experiencia más memorable para los candidatos en la captación de talento.
