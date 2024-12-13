Acerca de Clay
Clay se integra con herramientas como LinkedIn, Salesforce y Apollo para obtener datos en tiempo real, enriquecer contactos y desencadenar acciones personalizadas. Su interfaz intuitiva y potentes características de inteligencia artificial facilitan que los equipos construyan listas de posibles clientes dinámicas, elaboren mensajes a medida y escalen estrategias de salida de manera eficiente.
HeyGen y Clay
La integración de Clay y HeyGen permite a los usuarios automatizar la creación de vídeos personalizados de IA a gran escala combinando datos enriquecidos de clientes potenciales de Clay con la generación de vídeos de avatar de HeyGen. Esto permite a los equipos de ventas y marketing realizar un alcance de vídeo altamente dirigido y con apariencia humana sin la producción manual de vídeos.
Casos de uso
- Alcance personalizado con videos a gran escala: Los equipos de ventas y marketing pueden utilizar datos de clientes potenciales enriquecidos de Clay para generar y enviar automáticamente videos personalizados por IA a través de HeyGen, aumentando la participación y las tasas de respuesta en la prospección en frío o seguimientos.
- Campañas de vídeo automatizadas para ABM: Con datos firmográficos y de comportamiento detallados de Clay, los usuarios pueden crear vídeos personalizados de HeyGen para cuentas de alto valor, haciendo que las campañas de ABM sean más impactantes y humanizadas sin esfuerzo manual adicional.
- Reclutamiento y compromiso con los candidatos: Los reclutadores pueden aprovechar los datos de los candidatos de Clay para generar mensajes de video personalizados a través de HeyGen, mejorando las tasas de respuesta y creando una experiencia más memorable para los candidatos en la captación de talento.