Acerca de Clay

Clay se integra con herramientas como LinkedIn, Salesforce y Apollo para obtener datos en tiempo real, enriquecer contactos y desencadenar acciones personalizadas. Su interfaz intuitiva y potentes características de inteligencia artificial facilitan que los equipos construyan listas de posibles clientes dinámicas, elaboren mensajes a medida y escalen estrategias de salida de manera eficiente.

HeyGen y Clay

La integración de Clay y HeyGen permite a los usuarios automatizar la creación de vídeos personalizados de IA a gran escala combinando datos enriquecidos de clientes potenciales de Clay con la generación de vídeos de avatar de HeyGen. Esto permite a los equipos de ventas y marketing realizar un alcance de vídeo altamente dirigido y con apariencia humana sin la producción manual de vídeos.