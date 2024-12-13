Acerca de ChatGPT

ChatGPT es un modelo de lenguaje impulsado por IA desarrollado por OpenAI que puede generar texto similar al humano, ayudar con la escritura, responder preguntas y proporcionar interacciones conversacionales. Se utiliza ampliamente para tareas como la creación de contenido, soporte al cliente, lluvia de ideas y automatización en diversas industrias.

HeyGen y ChatGPT

La integración nativa de ChatGPT y HeyGen es una combinación poderosa que permite a los usuarios generar guiones impulsados por IA y transformarlos en videos de avatares de IA de alta calidad sin problemas directamente en HeyGen.