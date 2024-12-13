Vídeos instructivos - Caso de uso
Facilita la compartición de conocimientos con vídeos de tutoriales y guías prácticas
Las instrucciones visuales son más fáciles de seguir, pero la producción de videos tutoriales suele ser lenta y costosa. Con HeyGen, puedes crear videos tutoriales profesionales, guías paso a paso y tutoriales de mejores prácticas en minutos sin necesidad de un equipo de producción. Capacita a empleados, integra a clientes o comparte conocimientos con una audiencia global.
Beneficios y valor
Crea vídeos instructivos más rápido, no se necesitan habilidades de vídeo
Haz que las instrucciones y productos complejos sean fáciles de seguir
Las personas aprenden mejor con videos. HeyGen te ayuda a convertir instrucciones densas en texto en videos tutoriales claros y atractivos paso a paso para que tu audiencia pueda ver y entender exactamente qué hacer, ya sea una demostración práctica, una guía de incorporación o una explicación para la resolución de problemas.
Crea vídeos profesionales sin un equipo de producción
No necesitas equipos de vídeo costosos ni habilidades de edición para crear contenido instructivo de calidad. Con los avatares de inteligencia artificial, locuciones y plantillas fáciles de HeyGen, puedes crear vídeos pulidos y con marca propia. Incluso puedes subir un PDF o una presentación y convertirlo en un vídeo con solo unos clics.
Escalar la formación y el soporte para cualquier audiencia
¿Necesitas capacitar a equipos en múltiples ubicaciones? ¿Apoyar a espectadores globales? HeyGen te permite traducir y localizar tus videos al instante, de modo que tu contenido de videos tutoriales sea accesible para todos, sin importar dónde estén o qué idioma hablen.
Historias de clientes
Descubre cómo las empresas escalan el contenido instructivo
Cómo crear
vídeos instructivos con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear vídeos instructivos de calidad profesional en minutos, sin necesidad de experiencia en edición de vídeo o de un equipo de producción.
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear vídeos instructivos de calidad profesional en minutos, sin necesidad de experiencia en edición de vídeo o de un equipo de producción.
Selecciona entre plantillas personalizables diseñadas para tutoriales paso a paso, guías de formación y vídeos de mejores prácticas. ¿Necesitas control creativo total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca con un solo clic para una experiencia integrada y acorde a tu imagen.
Selecciona entre plantillas personalizables diseñadas para tutoriales paso a paso, guías de formación y vídeos de mejores prácticas. ¿Necesitas control creativo total? Comienza con un lienzo en blanco y aplica tu kit de marca con un solo clic para una experiencia integrada y acorde a tu imagen.
Sube tu guion instructivo y elige entre más de 250 avatares de IA realistas para narrar tu vídeo. ¿Quieres un toque personal? Usa tu propio gemelo digital para hacer tu contenido más atractivo y cercano.
Sube tu guion instructivo y elige entre más de 250 avatares de IA realistas para narrar tu vídeo. ¿Quieres un toque personal? Usa tu propio gemelo digital para hacer tu contenido más atractivo y cercano.
Utiliza el sencillo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, fuentes y colores. Añade tu logotipo, capturas de pantalla de productos o visuales de flujo de trabajo para asegurar claridad y consistencia de marca.
Utiliza el sencillo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, fuentes y colores. Añade tu logotipo, capturas de pantalla de productos o visuales de flujo de trabajo para asegurar claridad y consistencia de marca.
Incorpora imágenes, iconos y animaciones de la biblioteca de medios de HeyGen para desglosar pasos complejos y mantener a tu audiencia interesada. Destaca los puntos clave, señala las acciones importantes y haz que el aprendizaje sea más interactivo.
Incorpora imágenes, iconos y animaciones de la biblioteca de medios de HeyGen para desglosar pasos complejos y mantener a tu audiencia interesada. Destaca los puntos clave, señala las acciones importantes y haz que el aprendizaje sea más interactivo.
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en el formato que prefieras y compártelo a través de correo electrónico, redes sociales, sitios web o plataformas de formación interna, dondequiera que tu audiencia lo necesite.
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en el formato que prefieras y compártelo a través de correo electrónico, redes sociales, sitios web o plataformas de formación interna, dondequiera que tu audiencia lo necesite.
Preguntas frecuentes
Un vídeo tutorial es una guía paso a paso que explica visualmente cómo completar una tarea, usar un producto o seguir las mejores prácticas. El vídeo es más atractivo y fácil de seguir que las guías basadas en texto, lo que lo convierte en una herramienta efectiva para la formación, incorporación y educación de clientes.
HeyGen facilita la creación de vídeos instructivos profesionales sin necesidad de habilidades de edición. Simplemente elige una plantilla, añade tu guion, selecciona un avatar de IA y personaliza tu vídeo con elementos visuales. HeyGen se encarga del resto, sin necesidad de un equipo de producción.
¡Sí! HeyGen es perfecto para crear vídeos de formación interna, guías de incorporación e contenido instructivo para empleados. Con avatares de IA y plantillas fáciles de usar, puedes estandarizar los materiales de formación a través de equipos y ubicaciones.
Por supuesto. Muchas empresas utilizan HeyGen para crear vídeos de preguntas frecuentes, guías de resolución de problemas y recorridos de productos para reducir los tickets de soporte y mejorar la experiencia del cliente.
¡Sí! HeyGen te permite añadir los colores, fuentes, logotipos y visuales personalizados de tu marca para asegurar que tus vídeos instructivos sean coherentes con la imagen de tu empresa.
La longitud ideal depende del tema, pero la mayoría de los vídeos instructivos más efectivos tienen una duración de 1-3 minutos para tutoriales rápidos y de 5-10 minutos para formaciones en profundidad. HeyGen facilita la creación de contenido conciso y atractivo que mantiene la atención de los espectadores.
¡Sí! HeyGen ofrece traducción asistida por IA y clonación de voz, lo que te permite crear vídeos instructivos multilingües sin tiempo de producción adicional. Esto es perfecto para equipos globales y clientes internacionales.
HeyGen se utiliza en diversas industrias, incluyendo SaaS, e-learning, atención al cliente, salud, manufactura, recursos humanos y marketing para crear videos de formación e instrucción atractivos y escalables.
Los vídeos de HeyGen se pueden compartir a través de sitios web empresariales, centros de ayuda, YouTube, LinkedIn, portales de formación interna, campañas de correo electrónico y redes sociales para maximizar el alcance y la participación.
Puedes crear un video instructivo pulido en minutos, no horas. Los avatares de IA y plantillas de HeyGen eliminan la necesidad de largas sesiones de grabación y edición, permitiéndote producir contenido de alta calidad más rápido que los métodos tradicionales.