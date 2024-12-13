Hay tres maneras de crear un lienzo de vídeo en HeyGen

Opción 1: Desde cero. Pase el ratón por encima del botón '+Crear vídeo' que se encuentra en la esquina superior derecha de la aplicación web. Verá una selección de vídeos verticales y horizontales.

Opción 2: A partir de una plantilla. Explora nuestra biblioteca de plantillas de vídeo, encuentra una que se ajuste a tus necesidades y haz clic en el botón '+ Usar esta Plantilla'.

Opción 3: Desde un avatar. Explora nuestra lista de avatares y selecciona el avatar de IA que te guste. La página abrirá una ventana solicitándote que crees un vídeo.

