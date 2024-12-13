Preguntas frecuentes de HeyGen
Preguntas Frecuentes (FAQs).
Acerca de las Herramientas de Vídeo y Avatar de HeyGen AI.
Encuentra todo lo que necesitas saber sobre el generador de videos AI de HeyGen, el generador de avatares AI y las herramientas de traducción y localización AI. Comienza a explorar para aprovechar al máximo HeyGen.
¿Qué es HeyGen?
HeyGen es una plataforma de video potenciada por IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares de IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.
¿Cómo crear un avatar de IA?
Transfórmate en un avatar de IA parlante y realista que luce y se comporta justo como tú. Crea vídeos dinámicos donde el avatar no solo habla con tu voz, sino que también se mueve y actúa de una manera que refleja perfectamente tus propias expresiones y gestos naturales.
Acerca de HeyGen
HeyGen es una herramienta de vídeo en línea con avatares parlantes con inteligencia artificial integrada que liberan la creatividad de las personas al eliminar las costosas barreras de la filmación y edición de vídeo tradicional.
Elige un avatar, escribe el guion que deseas y haz clic en 'enviar' para crear un vídeo perfecto con portavoz en minutos.
Tendrás una mejor experiencia con HeyGen en PC, pero hemos creado una página especial para usuarios de móviles para hacer una demostración en vídeo.
HeyGen ha desarrollado una versión lite de HeyGen para el navegador Google Chrome que se puede añadir haciendo clic en este enlace:
¿Cómo hacer vídeos en HeyGen?
Hay tres maneras de crear un lienzo de vídeo en HeyGen
Opción 1: Desde cero. Pase el ratón por encima del botón '+Crear vídeo' que se encuentra en la esquina superior derecha de la aplicación web. Verá una selección de vídeos verticales y horizontales.
Opción 2: A partir de una plantilla. Explora nuestra biblioteca de plantillas de vídeo, encuentra una que se ajuste a tus necesidades y haz clic en el botón '+ Usar esta Plantilla'.
Opción 3: Desde un avatar. Explora nuestra lista de avatares y selecciona el avatar de IA que te guste. La página abrirá una ventana solicitándote que crees un vídeo.
Cada escena permite un personaje. Puedes añadir múltiples avatares teniendo diferentes en distintas escenas.
El efecto de transición solo aparecerá en la unión de dos escenas. Haz clic en el botón '...' en la esquina superior derecha de la escena, y podrás ajustar los efectos.
HeyGen guardará automáticamente el borrador del vídeo, y podrás encontrarlo en la sección 'borrador' de la pestaña 'vídeo'.
Haz clic en el botón '☑️ Enviar' que se encuentra en la esquina superior derecha, el video se enviará para su generación. Puedes comprobar su progreso en la pestaña 'Video'.
Una vez generado el vídeo, puedes exportarlo haciendo clic en el botón 'descargar' en la pestaña 'Mi Vídeo'
Si aún no has enviado tu vídeo, hay una pestaña de flecha para rehacer en la parte superior de la pantalla de edición. Haz clic en ella para deshacer tu acción anterior. Después de que tu vídeo se haya enviado con éxito, necesitarás crear un clon para editarlo. Desde la pestaña 'Mi Vídeo', elige el botón '...' en el vídeo deseado y luego haz clic en 'Duplicar'.
Depende del número de vídeos que se estén procesando. Cuando hay muchos usuarios enviando vídeos al mismo tiempo, puede tardar un poco más de lo habitual. Los usuarios con planes de pago tienen prioridad en el tiempo de procesamiento. Si tarda un tiempo inusualmente largo o ocurre un error, por favor contáctenos a través del botón de 'ayuda'.
Acerca del Avatar IA
Los Avatares Personalizados se generan automáticamente y ¡solo toman unos minutos! Un Avatar de Estudio, que es profesionalmente curado por nuestro equipo, puede tardar hasta 7 días de principio a fin.
Para que tu Avatar se anime y lea tu guion, será necesario que la IA procese y cree tu vídeo. Puedes previsualizar el audio, pero para ver resultados como la sincronización labial del Avatar y los gestos, primero tendrás que enviar tu vídeo para su procesamiento.
Actualmente, no puedes controlar los gestos y movimientos. Una opción alternativa es elegir un avatar con gestos naturales que se alineen con tu guion o caso de uso.
Precio, Condiciones y Privacidad
La suscripción mensual cobra a tu método de pago cada mes, mientras que la suscripción anual lo hace una vez al año.
El coste mensual real de la suscripción anual es menor que el de la suscripción mensual.
Propiedad y Derechos de Autor
Si eres un suscriptor de pago de HeyGen, entonces eres el propietario de los vídeos que generas, sujeto a tu cumplimiento con los Términos de Servicio de HeyGen. Si estás utilizando una versión gratuita de HeyGen, nosotros retenemos la propiedad de los vídeos que generas, pero se te permite usar esos vídeos para fines no comerciales, sujeto a tu cumplimiento con los Términos de Servicio de HeyGen. Consulta los Términos de Servicio de HeyGen para una discusión más detallada sobre las reglas de propiedad y uso del contenido generado mediante HeyGen.