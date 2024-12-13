Producto de Mayor Crecimiento 2025

Generador de vídeos con IA

HeyGen AI convierte texto en vídeo en solo unos minutos. Es fácil y es el futuro.

video thumbnail

Con la confianza de

más de 85,000 clientes.

Avatares de IA

Crea tu avatar.

Clónate a ti mismo, elige un avatar prediseñado o genera un nuevo avatar con inteligencia artificial.

Los avatares más realistas jamás creados. Diseñados para ser personalizables con un nivel increíble de expresiones faciales precisas y ofreciendo un nuevo estándar de personalización.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Avatares de IA para cualquier caso de uso. Ya sea para presentaciones, tutoriales o marketing, los avatares de IA dan vida a tu contenido con movimientos y expresiones realistas.

video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Grábate a ti mismo, sin aparecer en cámara. Genera un avatar que se vea y suene como tú.

video thumbnail
altalt

Foto de perfil

Convierte una sola imagen en un avatar parlante, ideal para vídeos profesionales o contenido interactivo.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera un avatar único que refleje tu personalidad, marca o estilo de personaje.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Involucra a tu audiencia con avatares potenciados por IA para conversaciones interactivas en tiempo real y experiencias inmersivas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de video de stock con inteligencia artificial usando HeyGen, utilizando tecnología avanzada para personajes virtuales dinámicos.

Mejora tus avatares. Personaliza sin esfuerzo las expresiones, movimientos, vestimenta y fondos para una experiencia de avatar realista y versátil.

Controles de movimiento

Ajusta los movimientos y las expresiones faciales para obtener un avatar más atractivo y de apariencia natural.

video thumbnail

Personalización de Avatar

Modifica la ropa, los fondos y los estilos para adaptarlos a cualquier escenario, desde reuniones de negocios hasta contenido para redes sociales.

video thumbnail

Avatar Interactivo

Avatares que responden

Entrenada para tus necesidades, la IA interactiva responde preguntas y guía a tu audiencia con conversaciones inteligentes y realistas. Lo hacen todo, en cualquier idioma, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

altalt

Case Study: Trivago Key Results

-50%Post-production Time
3-4Months Saved

“We did tests with other companies, and HeyGen’s AI video generator was always on top for quality. We communicated transparently, trusting their team throughout our high-risk, high-reward situation, and it entirely paid off.” - João Laureano, Creative Director

João Laureano, Creative Director

Traductor de IA

Habla cualquier idioma.

Traduzca sus vídeos a cualquier idioma con clonación perfecta de voz y sincronización labial.

Suena como tú en cualquier idioma. Mejora y optimiza tus vídeos de manera rápida y eficiente con una personalización potente impulsada por IA, diseñada para ahorrarte tiempo y esfuerzo.

video thumbnail

Más que una simple traducción. Mantén la autenticidad de la voz y el tono emocional en más de 175 idiomas y dialectos.

Traducción Automática

Dale a los vídeos antiguos una nueva audiencia

Incorpora cualquier vídeo que tengas y lo convertiremos al idioma que quieras. ¿Tienes un montón de vídeos? Automatiza el proceso con nuestra API. Nunca ha sido tan fácil ampliar el alcance de tu videoteca y acceder a nuevos mercados.

altalt

Clon de Voz

Sé auténtico en cualquier idioma

Preserva la voz única de tu marca a través de las culturas. Nuestro proceso de localización impulsado por IA captura tu estilo y tono originales, asegurando que tu mensaje resuene en cada idioma. Desde locuciones hasta subtítulos, la autenticidad se mantiene como prioridad para cada audiencia a la que te diriges.

altalt

más de 175 idiomas y dialectos

Alcance nuevos mercados y conecte con audiencias de todo el mundo utilizando nuestro amplio soporte lingüístico. Con más de 175 idiomas y dialectos, puede asegurarse de que su contenido sea culturalmente relevante y lingüísticamente preciso, causando un impacto duradero en espectadores de todas partes.

altalt

Estudio de Video IA

Edita tu vídeo.

Un potente estudio de edición diseñado para que tus vídeos obtengan resultados.

video thumbnail

Estudio de Caso: Resultados Clave del Grupo Würth

80%Reducción de los costes de traducción de vídeos
< 45 MinutosPara capacitar a los empleados en HeyGen

“HeyGen ha revolucionado la forma en que creamos contenido de video y ha ayudado a utilizar el video como una forma de comunicación... ha hecho que la comunicación sea mucho más accesible y mucho más personal.”

Andreas Henschel, Líder de Grupo en Comunicaciones Corporativas

HeyGen Technology

¿Qué es posible con HeyGen?
Herramientas de IA que parecen magia.

Desde la traducción automática de vídeos hasta locuciones coherentes con la marca, HeyGen aprovecha la IA para potenciar la creación de tu contenido.

Plantillas que no parecen plantillas

Olvídate del enfoque estandarizado. Nuestras plantillas completamente personalizables se adaptan a tu estilo de marca único, facilitando la creación de clips de marketing atractivos, módulos de formación y demostraciones de productos. Destácate de la multitud con videos pulidos que parecen y se sienten como si hubieran sido hechos exclusivamente para ti.

altalt

Integrar HeyGen

Optimiza tu flujo de trabajo y elimina las tediosas tareas manuales. Nuestra API te permite automatizar la producción de vídeos, convertir el habla a múltiples idiomas y generar doblajes con voz natural con un esfuerzo mínimo. Concéntrate en crear historias impactantes mientras nosotros nos encargamos del trabajo pesado entre bastidores.

altalt

Manténlo acorde a la marca

La consistencia es clave para la lealtad de la marca. Personaliza tus vídeos con tu logotipo, colores y fuentes o elige entre ajustes preestablecidos de marca para un inicio rápido. Desde animaciones elegantes hasta temas coherentes, HeyGen te ayuda a mantener la identidad de tu marca mientras involucras a los espectadores en cada idioma.

altalt

IA responsable

La velocidad importa.

Nuestra tecnología es rápida, segura y ética.

Desde la lluvia de ideas hasta el gran descubrimiento, las herramientas de vídeo AI y los avatares de HeyGen son tu código secreto definitivo para la creatividad. Ya sea que estés construyendo una marca global, contando tu historia a suscriptores, entrenando a un equipo o creando contenido para redes sociales que haga detenerse a la gente. Diseñado para creadores, mercadólogos y soñadores por igual.


Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

background image

Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA

HeyGen es una plataforma de video potenciada por IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares de IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.

Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software de 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.

¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que permite a los usuarios crear vídeos con características básicas sin ningún coste. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden pasarse a un plan premium.

Los generadores de vídeo con IA utilizan inteligencia artificial para convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Aplican modelos de aprendizaje profundo para generar visuales realistas, automatizar locuciones y sincronizar movimientos, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sin esfuerzo.

Los avatares de IA aportan un toque personal a los vídeos imitando el habla y las expresiones humanas. Eliminan la necesidad de apariciones en cámara mientras garantizan una presentación profesional y atractiva para marketing, educación y entretenimiento.

¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio en video emparejando grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y visuales dinámicos. Simplemente sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video pulido en minutos.

Por supuesto. La IA de texto a vídeo permite a las empresas convertir guiones en presentaciones profesionales. Es ideal para materiales de formación, demostraciones de productos y vídeos explicativos sin necesidad de equipos de filmación o un equipo de producción.

La clonación de voz con IA replica el tono y estilo del hablante, asegurando que los vídeos traducidos mantengan la autenticidad. Los modelos avanzados de IA ajustan la pronunciación y el tono emocional para coincidir lo más cercanamente posible con la voz original.

La traducción automática de vídeos con IA amplía el alcance del contenido al convertir automáticamente los vídeos en múltiples idiomas mientras se preserva la sincronización de la voz. Se utiliza ampliamente en marketing global, e-learning y localización de contenido.

Los vídeos generados por IA reducen significativamente el tiempo y los costos de producción, haciendo la creación de contenido más eficiente. Aunque no puedan reemplazar completamente las producciones cinematográficas de alto presupuesto, son una excelente alternativa para el marketing, la formación y el contenido en redes sociales.

Sí, los avatares de IA se pueden personalizar con diferentes atuendos, fondos y opciones de voz para alinearse con la identidad de marca. Las empresas pueden crear avatares que coincidan con su tono profesional o la estética de sus campañas.

Las plataformas líderes de vídeo con inteligencia artificial priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las directrices éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeo con IA ética.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo