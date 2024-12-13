HeyGen es una plataforma de video potenciada por IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares de IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.

Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software de 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.