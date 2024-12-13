Con la confianza de
Avatares de IA
Crea tu avatar.
Clónate a ti mismo, elige un avatar prediseñado o genera un nuevo avatar con inteligencia artificial.
Los avatares más realistas jamás creados. Diseñados para ser personalizables con un nivel increíble de expresiones faciales precisas y ofreciendo un nuevo estándar de personalización.
Avatares de IA para cualquier caso de uso. Ya sea para presentaciones, tutoriales o marketing, los avatares de IA dan vida a tu contenido con movimientos y expresiones realistas.
Avatar de Vídeo
Grábate a ti mismo, sin aparecer en cámara. Genera un avatar que se vea y suene como tú.
Foto de perfil
Convierte una sola imagen en un avatar parlante, ideal para vídeos profesionales o contenido interactivo.
Avatar Interactivo
Involucra a tu audiencia con avatares potenciados por IA para conversaciones interactivas en tiempo real y experiencias inmersivas.
Mejora tus avatares. Personaliza sin esfuerzo las expresiones, movimientos, vestimenta y fondos para una experiencia de avatar realista y versátil.
Controles de movimiento
Ajusta los movimientos y las expresiones faciales para obtener un avatar más atractivo y de apariencia natural.
Personalización de Avatar
Modifica la ropa, los fondos y los estilos para adaptarlos a cualquier escenario, desde reuniones de negocios hasta contenido para redes sociales.
Avatar Interactivo
Avatares que responden
Entrenada para tus necesidades, la IA interactiva responde preguntas y guía a tu audiencia con conversaciones inteligentes y realistas. Lo hacen todo, en cualquier idioma, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Traductor de IA
Habla cualquier idioma.
Traduzca sus vídeos a cualquier idioma con clonación perfecta de voz y sincronización labial.
Suena como tú en cualquier idioma. Mejora y optimiza tus vídeos de manera rápida y eficiente con una personalización potente impulsada por IA, diseñada para ahorrarte tiempo y esfuerzo.
Más que una simple traducción. Mantén la autenticidad de la voz y el tono emocional en más de 175 idiomas y dialectos.
Traducción Automática
Dale a los vídeos antiguos una nueva audiencia
Incorpora cualquier vídeo que tengas y lo convertiremos al idioma que quieras. ¿Tienes un montón de vídeos? Automatiza el proceso con nuestra API. Nunca ha sido tan fácil ampliar el alcance de tu videoteca y acceder a nuevos mercados.
Clon de Voz
Sé auténtico en cualquier idioma
Preserva la voz única de tu marca a través de las culturas. Nuestro proceso de localización impulsado por IA captura tu estilo y tono originales, asegurando que tu mensaje resuene en cada idioma. Desde locuciones hasta subtítulos, la autenticidad se mantiene como prioridad para cada audiencia a la que te diriges.
más de 175 idiomas y dialectos
Alcance nuevos mercados y conecte con audiencias de todo el mundo utilizando nuestro amplio soporte lingüístico. Con más de 175 idiomas y dialectos, puede asegurarse de que su contenido sea culturalmente relevante y lingüísticamente preciso, causando un impacto duradero en espectadores de todas partes.
Estudio de Video IA
Edita tu vídeo.
Un potente estudio de edición diseñado para que tus vídeos obtengan resultados.
Plantillas que no parecen plantillas
Olvídate del enfoque estandarizado. Nuestras plantillas completamente personalizables se adaptan a tu estilo de marca único, facilitando la creación de clips de marketing atractivos, módulos de formación y demostraciones de productos. Destácate de la multitud con videos pulidos que parecen y se sienten como si hubieran sido hechos exclusivamente para ti.
Integrar HeyGen
Optimiza tu flujo de trabajo y elimina las tediosas tareas manuales. Nuestra API te permite automatizar la producción de vídeos, convertir el habla a múltiples idiomas y generar doblajes con voz natural con un esfuerzo mínimo. Concéntrate en crear historias impactantes mientras nosotros nos encargamos del trabajo pesado entre bastidores.
Manténlo acorde a la marca
La consistencia es clave para la lealtad de la marca. Personaliza tus vídeos con tu logotipo, colores y fuentes o elige entre ajustes preestablecidos de marca para un inicio rápido. Desde animaciones elegantes hasta temas coherentes, HeyGen te ayuda a mantener la identidad de tu marca mientras involucras a los espectadores en cada idioma.
IA responsable
La velocidad importa.
Nuestra tecnología es rápida, segura y ética.
Desde la lluvia de ideas hasta el gran descubrimiento, las herramientas de vídeo AI y los avatares de HeyGen son tu código secreto definitivo para la creatividad. Ya sea que estés construyendo una marca global, contando tu historia a suscriptores, entrenando a un equipo o creando contenido para redes sociales que haga detenerse a la gente. Diseñado para creadores, mercadólogos y soñadores por igual.
Preguntas frecuentes sobre el generador de vídeos con IA
HeyGen es una plataforma de video potenciada por IA que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Desde avatares de IA realistas hasta la clonación de voz multilingüe, HeyGen empodera a empresas y creadores para escalar la producción de contenido con facilidad.
Reconocido como el Producto de Crecimiento Más Rápido Nº 1 de G2 en los Premios al Mejor Software de 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.
¡Sí! HeyGen ofrece un generador de vídeos AI gratuito que permite a los usuarios crear vídeos con características básicas sin ningún coste. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas AI adicionales, los usuarios pueden pasarse a un plan premium.
Los generadores de vídeo con IA utilizan inteligencia artificial para convertir texto en contenido de vídeo atractivo. Aplican modelos de aprendizaje profundo para generar visuales realistas, automatizar locuciones y sincronizar movimientos, haciendo que la creación de vídeos sea rápida y sin esfuerzo.
Los avatares de IA aportan un toque personal a los vídeos imitando el habla y las expresiones humanas. Eliminan la necesidad de apariciones en cámara mientras garantizan una presentación profesional y atractiva para marketing, educación y entretenimiento.
¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio en video emparejando grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y visuales dinámicos. Simplemente sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video pulido en minutos.
Por supuesto. La IA de texto a vídeo permite a las empresas convertir guiones en presentaciones profesionales. Es ideal para materiales de formación, demostraciones de productos y vídeos explicativos sin necesidad de equipos de filmación o un equipo de producción.
La clonación de voz con IA replica el tono y estilo del hablante, asegurando que los vídeos traducidos mantengan la autenticidad. Los modelos avanzados de IA ajustan la pronunciación y el tono emocional para coincidir lo más cercanamente posible con la voz original.
La traducción automática de vídeos con IA amplía el alcance del contenido al convertir automáticamente los vídeos en múltiples idiomas mientras se preserva la sincronización de la voz. Se utiliza ampliamente en marketing global, e-learning y localización de contenido.
Los vídeos generados por IA reducen significativamente el tiempo y los costos de producción, haciendo la creación de contenido más eficiente. Aunque no puedan reemplazar completamente las producciones cinematográficas de alto presupuesto, son una excelente alternativa para el marketing, la formación y el contenido en redes sociales.
Sí, los avatares de IA se pueden personalizar con diferentes atuendos, fondos y opciones de voz para alinearse con la identidad de marca. Las empresas pueden crear avatares que coincidan con su tono profesional o la estética de sus campañas.
Las plataformas líderes de vídeo con inteligencia artificial priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las directrices éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeo con IA ética.