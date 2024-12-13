background image

ENVIADO: OTOÑO 2024

HeyGen Otoño 2024:
Nuevas Funciones y Actualización de Precios

Dale vida a tus avatares con nuevas capacidades de inteligencia artificial diseñadas para estimular tu imaginación y crear vídeos de manera más rápida y eficiente.

video thumbnail

Avatar de IA

Descubre cuatro nuevos poderes para avatares de IA

HeyGen ha estado lanzando actualizaciones a una velocidad impresionante, desde más de 50 nuevos actores digitales hasta avatares fotográficos e interactivos, así como la capacidad de crear avatares de la nada. Y esto es solo el comienzo.

background image

Avatar de IA

Un nuevo elenco de actores IA, listos para tus indicaciones.

Recorrimos el mundo filmando a un diverso grupo de actores en varias escenas de la vida real, para que tú no tengas que hacerlo. Explora estos más de 50 nuevos avatares potenciados por IA y sus más de 400 estilos para tu próximo vídeo.

video thumbnail

Generar Aspectos

Crea cualquier avatar a partir de solo una indicación

Si puedes describirlo, podemos generarlo. Sube una foto y crea escenas realistas a partir de texto en segundos, sin necesidad de cámara.

un hombre con una chaqueta amarilla en la cima de una montañaun hombre con una chaqueta amarilla en la cima de una montaña

Extensión de Chrome

Convierte grabaciones de voz en video

Graba tu pantalla solo con voz, súbelo a HeyGen y dale vida sin problemas con una experiencia de vídeo impulsada por un avatar.

Interfaz de FaceSwap con opción de edición de apariencia y función de carga de rostros.Interfaz de FaceSwap con opción de edición de apariencia y función de carga de rostros.

Avatar 3.0

Nuestra tecnología más realista hasta la fecha

Nuestro nuevo conjunto de avatares responde a las señales emocionales en tu guion para transmitir tu mensaje con profundidad expresiva y movimientos naturales.

una mujer con una camisa blanca está al lado de un hombre con un suéter negro y una mujer con una camisa amarillauna mujer con una camisa blanca está al lado de un hombre con un suéter negro y una mujer con una camisa amarilla

Estilos Ilimitados

Variedad y posibilidades infinitas

Con una sola verificación, puedes subir toda la cantidad de material que desees. Cambia de atuendos, fondos, posturas y ángulos de cámara.

un hombre en traje se sienta frente a un portátil de Appleun hombre en traje se sienta frente a un portátil de Apple

Avatar Interactivo

Conversa con tu Avatar Interactivo

¿Quieres que tu avatar hable por ti? Ahora puede hacerlo. Ya sea un agente de soporte, un experto en productos o que tome llamadas de Zoom por ti, estos avatares pueden escuchar y responder preguntas.

video thumbnail

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

video thumbnail
altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo