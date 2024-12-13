Avatar de IA
Un nuevo elenco de actores IA, listos para tus indicaciones.
Recorrimos el mundo filmando a un diverso grupo de actores en varias escenas de la vida real, para que tú no tengas que hacerlo. Explora estos más de 50 nuevos avatares potenciados por IA y sus más de 400 estilos para tu próximo vídeo.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.