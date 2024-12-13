Glosario de IA
Este glosario de vídeo de IA proporciona definiciones claras y concisas de términos clave relacionados con el vídeo generado por IA, la traducción, las tecnologías de avatares y los casos de uso. Está diseñado para ayudarte a comprender rápidamente las herramientas y conceptos que están dando forma al futuro de la creación y localización de vídeos.
A
El A-roll es el material principal en un vídeo, que generalmente muestra al sujeto principal, como un presentador, entrevistado o la narrativa central. Constituye el núcleo de la historia y a menudo es complementado por el B-roll para proporcionar variedad visual y contexto.
Los anuncios son videos promocionales creados para persuadir a los espectadores de comprar un producto o servicio. Suelen ser cortos, dirigidos y optimizados para el rendimiento en plataformas digitales.
Un avatar de IA es un personaje digital generado por computadora que imita la apariencia y el comportamiento humano. Se utiliza comúnmente en videos, asistentes virtuales y aplicaciones de servicio al cliente.
Un generador de avatares con IA crea personajes digitales realistas utilizando inteligencia artificial. Los usuarios pueden personalizar la apariencia, la voz y las expresiones para adaptarlas a su marca o mensaje.
Esta herramienta combina avatares digitales con texto a voz y renderizado de video para crear videos sin filmar a personas reales. Es ideal para crear contenido personalizado y escalable rápidamente.
Un vídeo generado por IA se crea utilizando tecnologías de inteligencia artificial que automatizan elementos como la escritura de guiones, la voz en off, la animación o la edición. Estos vídeos ahorran tiempo y recursos en la producción de contenido.
Un generador de IA utiliza algoritmos para producir contenido como imágenes, texto o vídeos basados en la entrada del usuario o en patrones de datos. Simplifica los flujos de trabajo creativos automatizando tareas repetitivas.
Un AI SDR (Representante de Desarrollo de Ventas) en un sitio web es un agente digital que saluda a los visitantes, califica prospectos y responde preguntas básicas. Actúa como el primer punto de contacto en el embudo de ventas.
Esto se refiere al uso de herramientas de IA para convertir el lenguaje hablado o escrito de un video a otro idioma. Generalmente incluye la transcripción, traducción y generación de voz en off.
Un traductor de IA convierte automáticamente texto o habla de un idioma a otro utilizando aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. Se utiliza comúnmente en subtítulos, conversaciones en tiempo real y atención al cliente.
Los tutoriales de IA son videos educativos que explican cómo utilizar herramientas y tecnologías de inteligencia artificial. Están dirigidos tanto a principiantes como a profesionales que aprenden sobre IA.
Un generador de vídeos con IA crea vídeos a partir de texto, imágenes o audio utilizando inteligencia artificial. Automatiza la producción, eliminando a menudo la necesidad de cámaras, actores o estudios.
La traducción de vídeo con IA utiliza herramientas automatizadas para traducir diálogos, subtítulos y doblajes a diferentes idiomas. Ayuda a hacer el contenido de vídeo accesible a una audiencia global.
Un traductor de vídeo con IA es una herramienta que procesa y traduce contenido de vídeo entre idiomas. Generalmente combina reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz.
Avatar AI utiliza inteligencia artificial para crear, animar y controlar personajes digitales. Estos avatares se pueden usar en videos, juegos o aplicaciones interactivas para interacciones similares a las humanas.
Un generador de avatares crea una representación digital de una persona o personaje basada en características seleccionadas por el usuario. Se utiliza a menudo en juegos, redes sociales y contenido de video empresarial.
B
El metraje B-roll se refiere a imágenes adicionales que complementan la narrativa principal o las visuales en un video. A menudo se utiliza para proporcionar contexto, mostrar acción o cubrir cortes en entrevistas y narraciones en off.
Los vídeos de marca cuentan la historia de la misión, los valores y la personalidad de una empresa. A menudo se utilizan para establecer identidad, generar confianza y conectar emocionalmente con el público.
C
Los vídeos de formación en cumplimiento educan a los empleados sobre normas legales, éticas y reglamentarias. Ayudan a las organizaciones a reducir riesgos y aseguran que los empleados sigan las políticas requeridas.
Los videos de formación corporativa están diseñados para educar a los empleados sobre políticas de la empresa, habilidades y procesos. Ayudan a garantizar una incorporación y desarrollo profesional consistentes en todos los equipos.
D
La traducción profunda se refiere a la traducción automática neuronal avanzada que capta el contexto, los modismos y el tono con mayor precisión que los métodos tradicionales. Es especialmente útil para contenidos extensos y guiones de vídeo.
Estos son videos de formato largo que exploran eventos, personas o temas de la vida real a través de un enfoque narrativo. Combinan información factual con técnicas narrativas para involucrar e informar.
E
El marketing de eventos promociona conferencias, seminarios web, lanzamientos de productos u otros eventos en vivo. Generan expectación e impulsan la asistencia a través de contenido visual atractivo.
F
El intercambio de conocimientos financieros los vídeos educan a los espectadores sobre la gestión del dinero, la inversión y conceptos económicos. Ayudan a hacer accesibles temas financieros complejos a un público más amplio.
Los vídeos de adivinación del futuro ofrecen predicciones o perspectivas espirituales basadas en la astrología, el tarot u otras tradiciones. A menudo se utilizan para entretenimiento o auto-reflexión.
G
El vídeo de IA generativa se refiere al contenido de vídeo creado mediante modelos de IA que aprenden patrones a partir de datos para generar visuales, audio o guiones realistas. Este enfoque reduce el esfuerzo manual y acelera la producción.
H
Videos de narración histórica relatan eventos o épocas pasadas en un formato narrativo. Se utilizan para educación, entretenimiento o preservación cultural.
Los vídeos instructivos proporcionan instrucciones paso a paso para completar una tarea o resolver un problema. Son populares tanto en el soporte al cliente como en entornos educativos.
L
Los vídeos de aprendizaje de idiomas enseñan vocabulario, gramática, pronunciación y conversación en un nuevo idioma. Apoyan a los estudiantes de todos los niveles de competencia a través de instrucción guiada.
Videos de actualización de liderazgo comparten noticias, objetivos o cambios directamente de los ejecutivos de la empresa. Fomentan la transparencia y la alineación en toda la organización.
Los cursos de aprendizaje son programas educativos estructurados que utilizan video para impartir lecciones, tutoriales y evaluaciones de conocimientos. Se utilizan ampliamente en escuelas, plataformas en línea y entornos de formación corporativa.
M
Vídeos de divulgación de conocimientos médicos explican conceptos de salud, tratamientos y procedimientos. Son utilizados por profesionales, instituciones y educadores para mejorar la comprensión pública y la formación.
Los videos motivacionales están diseñados para inspirar, elevar y energizar a los espectadores. A menudo presentan temas de auto-mejora, resiliencia y crecimiento personal.
Vídeos de reseñas de películas y música ofrecen críticas y análisis de entretenimiento nuevo o clásico. Ayudan al público a decidir qué ver o escuchar a continuación.
Estos son videos creativos que presentan música original o narraciones generadas o mejoradas por la IA. Combinan entretenimiento con tecnología innovadora.
N
Vídeos de noticias y narración de historias comparten eventos actuales, reportajes de interés humano o narrativas culturales. Informan y cautivan a los espectadores a través de contenido convincente e informativo.
Estas son actualizaciones periódicas compartidas por correo electrónico o video para mantener informados a clientes, empleados o comunidades. Incluyen anuncios, logros y otras noticias relevantes.
O
Seminarios web y podcasts bajo demanda son sesiones de audio o video pregrabadas disponibles para ver o escuchar en cualquier momento. Ofrecen acceso flexible a conocimientos de expertos, liderazgo de opinión y discusiones especializadas.
Los videos de formación para la incorporación ayudan a los nuevos empleados o usuarios a familiarizarse con las herramientas, la cultura y las expectativas de la empresa. Proporcionan un comienzo coherente y acogedor a la experiencia.
P
Los vídeos de saludo o introducción personal son mensajes breves utilizados para presentarse de manera amistosa y memorable. Son comúnmente usados en el networking, incorporación de personal o alcance.
La prospección de ventas personalizada implica enviar mensajes o videos adaptados a los clientes potenciales. Este enfoque busca crear una relación, demostrar relevancia y aumentar las tasas de conversión.
La postproducción es la fase final de la creación de vídeos donde se edita el material bruto, se realiza la corrección de color y se mejora con audio, música, gráficos y efectos. Es el momento en que el vídeo adquiere su forma definitiva y se prepara para su publicación o distribución.
La preproducción es la fase de planificación de la creación de vídeos que incluye la escritura de guiones, la creación de storyboards, el casting, la búsqueda de localizaciones y la planificación. Esta etapa sienta las bases para una producción fluida y ayuda a garantizar la alineación creativa y la preparación logística.
Los vídeos de anuncio de productos presentan nuevas características, servicios o lanzamientos de productos al público. Se utilizan para crear expectación, informar a los clientes y atraer la atención de los medios.
Los vídeos explicativos de productos son cortos y informativos, y muestran cómo funciona un producto y sus principales beneficios. Generalmente se utilizan para educar a los clientes, apoyar las ventas y simplificar características complejas.
Los vídeos de reseñas de productos evalúan las características, ventajas y desventajas de un producto específico. Guían a los posibles compradores ofreciendo opiniones imparciales o experiencias de usuarios.
La producción, también conocida como rodaje, es la fase donde se captura todo el metraje planificado utilizando cámaras, iluminación y equipo de sonido. Implica ejecutar la visión creativa en el set o en locación, guiada por el guion y el storyboard.
R
Vídeos religiosos comparten enseñanzas, oraciones, sermones o mensajes espirituales. Ayudan a las comunidades a mantenerse conectadas y profundizar en su fe.
S
Vídeos de formación en seguridad instruyen a los espectadores sobre cómo evitar accidentes y responder ante emergencias. Son esenciales en industrias de alto riesgo y entornos laborales.
Las presentaciones de ventas son argumentos estructurados que exhiben un producto, servicio o propuesta. Generalmente, los equipos de ventas los utilizan para persuadir a posibles compradores o clientes.
La escritura de guiones es el proceso de crear diálogos, narraciones y estructura para un vídeo. Sirve como la base para contar historias y guía el proceso de producción.
Los vídeos en redes sociales son contenidos breves creados para plataformas como Instagram, TikTok y LinkedIn. Ayudan a las marcas a interactuar con el público, aumentar su notoriedad y compartir actualizaciones o promociones oportunas.
Estos vídeos resaltan experiencias positivas de clientes o empleados. Generan confianza y credibilidad a través de resultados del mundo real.
T
Vídeos de formación basados en habilidades enseñan capacidades específicas como el uso de software, operación de maquinaria o habilidades interpersonales. Se utilizan para mejorar las competencias de empleados o estudiantes en áreas concretas.
Para traducir un vídeo significa convertir el idioma hablado o escrito en otro idioma. Esto puede implicar subtitulación, doblaje o la creación de nuevas pistas de audio.
Este proceso implica convertir contenido de video no inglés al inglés utilizando herramientas como la transcripción, la traducción automática y el doblaje. Se utiliza comúnmente para llegar a audiencias de habla inglesa.
V
La IA de vídeo se refiere al uso de la inteligencia artificial para analizar, editar, mejorar o generar contenido de vídeo. Potencia herramientas como el reconocimiento de objetos, la detección de escenas y la creación automática de vídeos.
Un generador de vídeos es una herramienta de software que crea vídeos a partir de texto, imágenes o plantillas. Puede estar potenciado por IA para automatizar la edición y la narración.
Un traductor de vídeo convierte el idioma de un vídeo a otro idioma, a menudo con subtítulos o audio doblado. Los traductores de vídeo con IA automatizan este proceso con rapidez y precisión.
Una voz en off es una narración grabada por separado y añadida a un vídeo para explicar, guiar o contar una historia. Se utiliza comúnmente en tutoriales, documentales y comerciales.
