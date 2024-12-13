Integraciones de la aplicación HeyGen
El ecosistema de socios de aplicaciones de HeyGen se integra a la perfección con aplicaciones populares para llevar la creación de videos con IA directamente a tus flujos de trabajo existentes. Genera videos de alta calidad de manera rápida y eficiente sin cambiar entre herramientas.
Productividad
Zapier
Transforma tu narrativa visual y flujo operativo. HeyGen y Zapier te permiten crear vídeos con IA en más de 175 idiomas y automatizar flujos de trabajo con miles de aplicaciones conectadas.
Productividad
Clay
Automatiza la narración de videos a gran escala. Con HeyGen y Clay, genera videos de ventas y marketing personalizados que cautivan, completamente automatizados desde el inicio hasta el envío.
Gestión de Contenidos
Hubspot
Mejora tu estrategia de contenido. Con HeyGen y HubSpot, convierte al instante publicaciones de blog en resúmenes de video al estilo influencer con inteligencia artificial, perfectos para redes sociales.
Traducción
TranslateYoutubeVideos
¡La forma más conveniente de traducir vídeos de YouTube! Conecta tu cuenta de YouTube y visualiza todo tu contenido en un panel de control conveniente. Traduce tus vídeos a varios idiomas en masa sin la engorrosa tarea de descargar y subir a HeyGen.
Marketing
Adobe Express
Convierte imágenes impresionantes en narrativas de video. Con HeyGen y Adobe Express, transforma visuales estáticos en historias dinámicas que realzan tu contenido y cautivan a tu audiencia.
Marketing
Canva
Convierte diseños estáticos en videos impulsados por IA. Con HeyGen y Canva, transforma al instante tus diseños en contenido de video dinámico, sin necesidad de cámara, equipo o edición.
Marketing
ChatGPT
Toma texto y transfórmalo en visuales listos para producción. Con HeyGen y ChatGPT, convierte instantáneamente texto generado por IA en videos pulidos para ventas, formación y contenido social.
Marketing
Trupeer
Añade un toque humano a las grabaciones de pantalla. Con Trupeer y HeyGen, puedes grabar tu pantalla y utilizar texto a vídeo para enviar demos de productos y documentación de alta calidad.
L&D
FlowShare
Haz que la formación y la incorporación sean más efectivas. Con HeyGen y FlowShare, convierte guías paso a paso en videos liderados por avatares, sin necesidad de filmar o editar.
Comercio electrónico
Tolstoy
Captivate and convert customers. With HeyGen and Tolstoy, you can use AI avatars to showcase products, guide viewers, and drive sales directly from your e-commerce site.
Comercio electrónico
Repurpose.io
Simplifica el compartir contenido. Con HeyGen y Repurpose.io, crea y distribuye vídeos de IA en todas las principales plataformas: optimizados, coherentes y listos para captar la atención.
Colabora con HeyGen
Construir. Ganar. Crear
Socios de API
¿Quieres mejorar tu aplicación con las herramientas de video de HeyGen? Integra las API de video de HeyGen y permite que tus usuarios creen videos atractivos directamente en tu aplicación.
Socios de la Agencia
¿Interesado en ofrecer vídeos de calidad de estudio impulsados por IA a tus clientes? Únete a nuestro Programa de Socios de Agencia para comisiones y formación exclusiva como socio certificado.