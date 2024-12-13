Zapier + HeyGen

Zapier es una plataforma de automatización sin código que conecta miles de aplicaciones, permitiendo a los usuarios automatizar flujos de trabajo y transferir datos entre herramientas sin esfuerzo manual.

Acerca de Zapier

Zapier es una herramienta de automatización sin código que permite a los usuarios conectar aplicaciones y automatizar tareas creando flujos de trabajo denominados “Zaps”. Ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual moviendo datos automáticamente y desencadenando acciones en miles de aplicaciones y servicios populares.

HeyGen y Zapier

La integración de HeyGen y Zapier permite a los usuarios automatizar la creación y entrega de videos personalizados de IA conectando HeyGen con miles de otras aplicaciones y disparadores. Esto posibilita flujos de trabajo sin interrupciones para ventas, marketing, incorporación y soporte, impulsados por contenido de video realista entregado en el momento exacto.

Casos de uso

  • Automatización personalizada de alcance de ventas: Activa la creación de videos de HeyGen AI cuando se añade un nuevo contacto a tu CRM (como HubSpot, Salesforce o Pipedrive), enviando un mensaje de video personalizado para aumentar las tasas de respuesta y destacar frente a la comunicación genérica.
  • Incorporación y compromiso del cliente: Envíe automáticamente videos de bienvenida o incorporación por correo electrónico o herramientas de chat (como Gmail, Slack o Intercom) cuando un usuario se registre, utilizando HeyGen para ofrecer experiencias escalables y similares a las humanas sin trabajo manual.
  • Campañas de video basadas en eventos: Utiliza Zapier para monitorear acciones como compras, registros a seminarios web o envíos de formularios y activa al instante videos de HeyGen personalizados según la actividad del usuario, ideal para fomentar la relación, aumentar las ventas o brindar soporte.
