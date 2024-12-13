El desafío

Un componente principal de la estrategia de marketing de trivago se dedica a crear anuncios de televisión dirigidos.

Los equipos de Jean y João colaboran estrechamente en estos proyectos desde el concepto inicial hasta la producción y el corte final. Aunque en el pasado trabajaron con productoras, la mayoría de su trabajo se realiza internamente.

Sus equipos enfrentaron un desafío significativo al buscar una manera de localizar anuncios de forma eficiente en tiempo y costos en 30 mercados, todos con diferentes idiomas y dialectos.

Para lograrlo, necesitaban encontrar a una persona que pudiera hablar varios idiomas y atraer a cada mercado. Este proceso implicaba una investigación costosa y que consumía mucho tiempo, además de un significativo período en la edición de postproducción ajustando los detalles finos de sus acentos, lo que incrementaba los costos totales. A pesar de utilizar efectos de voz en off, el producto final no transmitía eficazmente el mensaje que trivago había imaginado.

Querían mantener a una persona como la imagen de la marca trivago en todos los idiomas y necesitaban una plataforma que simplificara este largo proceso.

Después de probar múltiples plataformas de IA generativa, trivago descubrió HeyGen.

La solución

Utilizando la tecnología de HeyGen, el equipo de trivago abandonó el costoso plan de buscar a un único actor que pudiera cumplir con todos sus requisitos específicos y atípicos. En su lugar, trivago encontró una solución de software integral que ofrecía todo lo que necesitaban y más.

Al principio, los equipos se enfrentaron a una fecha límite fija para la entrega comercial que no podía posponerse sin incurrir en costes adicionales de tiempo y dinero. Confiados en la capacidad de HeyGen para gestionar la producción, trivago decidió utilizar la tecnología por primera vez.

El equipo de HeyGen demostró ser receptivo y priorizó hábilmente todos los cambios necesarios, navegando exitosamente por diferentes zonas horarias y facilitando entregas oportunas.

A pesar de numerosos ajustes a mitad de producción y un cronograma extremadamente ajustado, el equipo de trivago se arriesgó con HeyGen, y el resultado fue un éxito.

Los resultados

“Hicimos pruebas con otras compañías y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa, ya que era la primera vez que hacíamos esto y confiamos plenamente en ellos, y realmente valió la pena," dijo João.

Después de usar HeyGen por menos de un año, los impactos tanto en costos como en tiempo han sido significativos.

La tecnología ha reducido a la mitad el tiempo de postproducción, ahorrando a los equipos un impresionante promedio de 3-4 meses.

Los anuncios fueron localizados con éxito en 15 ubicaciones en tres meses, un logro que no habría sido posible sin HeyGen.

Utilizando la función de texto a voz de HeyGen

La tecnología de texto a voz permite a trivago localizar rápidamente contenido para mercados objetivos alrededor del mundo.

En menos de un año de utilizar HeyGen, trivago ha acumulado anuncios de televisión en 30 regiones.

“HeyGen proporcionó a nuestro equipo soluciones personalizadas, respondió a nuestras preguntas rápidamente y estuvieron dispuestos a realizar los cambios que necesitábamos y solicitamos en un corto período de tiempo.” - Jean Pierre Marsala, Diseñador de Movimiento en trivago