Cursos de Aprendizaje - Caso Práctico
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo
Ya estés creando conferencias, tutoriales o mensajes motivacionales, el creador de cursos AI de HeyGen facilita la producción de videos profesionales y atractivos que cautivan al público global y generan un impacto duradero.
Beneficios y valor
Involucra, escala y simplifica la creación de cursos con IA
Ahorra tiempo creando cursos sin sacrificar la calidad
Omite ciclos de producción largos y crea vídeos de alta calidad en minutos. Ya sea que estés impartiendo una conferencia, inspirando a los estudiantes con charlas motivacionales o guiándolos paso a paso a través de tutoriales, nuestro creador de cursos con IA acelera tu producción sin tomar atajos.
Cautiva a estudiantes y clases con avatares de IA realistas
Elige de una biblioteca de diversos avatares de IA, o crea tu gemelo digital para que coincida con tu estilo y voz únicos. Con expresiones faciales precisas, gestos naturales y sincronización labial avanzada, tus alumnos permanecerán concentrados en el material.
Escale el contenido para audiencias globales en cualquier idioma
Traduzca y localice sus vídeos a más de 170 idiomas y dialectos utilizando herramientas potenciadas por IA con solo un par de clics. Proporcione contenido significativo a estudiantes de todo el mundo con traducciones precisas y movimientos labiales sincronizados.
Historias de clientes
Descubre cómo los profesionales de Aprendizaje y Desarrollo transforman el contenido educativo
TechMix empodera a socios globales con videos localizados
Desde superar barreras idiomáticas hasta escalar la formación, TechMix ofrece contenido educativo impactante a socios de distribución globales con HeyGen.
Equity Trust crea 12 vídeos por hora con inteligencia artificial
Aprende cómo Equity Trust utiliza HeyGen para superar las limitaciones de recursos, escalar la creación de contenido y entregar videos impactantes y de calidad profesional a una velocidad 5 veces mayor.
“Sabíamos que simplemente ofrecer contenido escrito no iba a ser efectivo para mantener a nuestros socios comprometidos. Utilizando los avatares de HeyGen, pudimos crear contenido que es informativo, divertido e interactivo. Hace que el aprendizaje sea una experiencia más dinámica.”
Cómo crear
cursos de aprendizaje con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear vídeos de aprendizaje de calidad profesional de manera rápida y sencilla.
Explora una variedad de plantillas personalizables diseñadas específicamente para contenido educativo. Ya sea que estés creando una conferencia, tutorial o charla motivacional, elige un diseño que se ajuste a tu estilo de enseñanza. Aplica al instante tu kit de marca para una imagen de marca coherente.
Sube tu guion y selecciona un avatar de IA para dar vida a tu mensaje. Añade fondos relevantes y metraje de b-roll para mantener a los alumnos interesados.
Ajusta el texto, las fuentes y los colores con las herramientas de arrastrar y soltar de HeyGen. Incorpora elementos de marca y perfecciona tus visuales para adaptarlos a tus objetivos de aprendizaje y preferencias del público.
Mejora tus vídeos con animaciones, gráficos y visuales de la biblioteca de HeyGen para aclarar temas complejos y maximizar el compromiso.
Una vez que estés satisfecho con el resultado, exporta tu vídeo final en el formato que prefieras y compártelo con los estudiantes en diferentes plataformas.
Preguntas frecuentes
Puedes producir diversos materiales de aprendizaje—videoconferencias, tutoriales, videos motivacionales y más—gracias a las características de IA de la plataforma.
Por supuesto. Ya sea para plataformas de e-learning, formación de empleados o un entorno de aula, HeyGen te ayuda a ofrecer videos atractivos que mantienen la atención de los alumnos.
Nuestros avatares de inteligencia artificial actúan como presentadores virtuales, con expresiones faciales realistas y sincronización labial. Puedes elegir entre avatares predefinidos o crear el tuyo propio.
Sí, traducir tus vídeos a más de 170 idiomas es rápido y sencillo, gracias a las avanzadas funciones de localización de HeyGen.
Sin duda. HeyGen es fácil de usar, ofrece plantillas y edición intuitiva para ayudar a los recién llegados a crear vídeos pulidos y profesionales.
La producción típica implica contratar un equipo, filmar y realizar múltiples rondas de edición. Con HeyGen, puedes generar videos pulidos en minutos, ideal para educadores que desean contenido producido rápidamente.
Por supuesto. Puedes elegir fondos, elementos gráficos, tipos de letra y colores que se alineen con tu marca o estilo del curso.
Los avatares de IA eliminan la necesidad de apariciones en cámara, nuevas tomas o ediciones extensas. Son perfectos para escalar tu contenido de manera consistente.
Simplemente regístrate, elige una plantilla o comienza desde cero, selecciona tu avatar y sube tu guion. Nuestra interfaz fácil de usar te guiará a través de cada paso.
HeyGen soporta múltiples formatos de exportación de vídeo, facilitando la compartición de contenido en plataformas como YouTube o en sistemas internos.
Sí, los planes de precios flexibles se adaptan a todos, desde educadores individuales hasta grandes empresas.
Sí, las funciones avanzadas de HeyGen admiten elementos interactivos, como cuestionarios o escenarios de ramificación, creando una experiencia más personalizada para tus alumnos.