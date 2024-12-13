Cursos de Aprendizaje - Caso Práctico

Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo

Ya estés creando conferencias, tutoriales o mensajes motivacionales, el creador de cursos AI de HeyGen facilita la producción de videos profesionales y atractivos que cautivan al público global y generan un impacto duradero.

video thumbnail

Beneficios y valor

Involucra, escala y simplifica la creación de cursos con IA

Ahorra tiempo creando cursos sin sacrificar la calidad

Omite ciclos de producción largos y crea vídeos de alta calidad en minutos. Ya sea que estés impartiendo una conferencia, inspirando a los estudiantes con charlas motivacionales o guiándolos paso a paso a través de tutoriales, nuestro creador de cursos con IA acelera tu producción sin tomar atajos.

un hombre sostiene una tableta frente a una pantalla que dice introducciónun hombre sostiene una tableta frente a una pantalla que dice introducción

Cautiva a estudiantes y clases con avatares de IA realistas

Elige de una biblioteca de diversos avatares de IA, o crea tu gemelo digital para que coincida con tu estilo y voz únicos. Con expresiones faciales precisas, gestos naturales y sincronización labial avanzada, tus alumnos permanecerán concentrados en el material.

un anuncio para el dominio del e-learning en marketing en redes socialesun anuncio para el dominio del e-learning en marketing en redes sociales

Escale el contenido para audiencias globales en cualquier idioma

Traduzca y localice sus vídeos a más de 170 idiomas y dialectos utilizando herramientas potenciadas por IA con solo un par de clics. Proporcione contenido significativo a estudiantes de todo el mundo con traducciones precisas y movimientos labiales sincronizados.

una mujer está sentada en un escritorio frente a una pantalla que dice "construyendo una carrera en EE. UU."una mujer está sentada en un escritorio frente a una pantalla que dice "construyendo una carrera en EE. UU."

Historias de clientes

Descubre cómo los profesionales de Aprendizaje y Desarrollo transforman el contenido educativo

AI Smart Ventures entrena a más de 10,000 personas con videos generados por inteligencia artificial

Vea cómo AI Smart Ventures utiliza HeyGen para producir contenido de video multilingüe y escalable, capacitando a miles en herramientas de IA de manera más rápida y efectiva.

altalt
JohnJohn

“Sabíamos que simplemente ofrecer contenido escrito no iba a ser efectivo para mantener a nuestros socios comprometidos. Utilizando los avatares de HeyGen, pudimos crear contenido que es informativo, divertido e interactivo. Hace que el aprendizaje sea una experiencia más dinámica.

John Suncansky, Marketing coordinator at TechMix,TechMix

Cómo crear
cursos de aprendizaje con HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear vídeos de aprendizaje de calidad profesional de manera rápida y sencilla.

Explora una variedad de plantillas personalizables diseñadas específicamente para contenido educativo. Ya sea que estés creando una conferencia, tutorial o charla motivacional, elige un diseño que se ajuste a tu estilo de enseñanza. Aplica al instante tu kit de marca para una imagen de marca coherente.

Sube tu guion y selecciona un avatar de IA para dar vida a tu mensaje. Añade fondos relevantes y metraje de b-roll para mantener a los alumnos interesados.

Ajusta el texto, las fuentes y los colores con las herramientas de arrastrar y soltar de HeyGen. Incorpora elementos de marca y perfecciona tus visuales para adaptarlos a tus objetivos de aprendizaje y preferencias del público.

Mejora tus vídeos con animaciones, gráficos y visuales de la biblioteca de HeyGen para aclarar temas complejos y maximizar el compromiso.

Una vez que estés satisfecho con el resultado, exporta tu vídeo final en el formato que prefieras y compártelo con los estudiantes en diferentes plataformas.

video thumbnail

Preguntas frecuentes

Puedes producir diversos materiales de aprendizaje—videoconferencias, tutoriales, videos motivacionales y más—gracias a las características de IA de la plataforma.

Por supuesto. Ya sea para plataformas de e-learning, formación de empleados o un entorno de aula, HeyGen te ayuda a ofrecer videos atractivos que mantienen la atención de los alumnos.

Nuestros avatares de inteligencia artificial actúan como presentadores virtuales, con expresiones faciales realistas y sincronización labial. Puedes elegir entre avatares predefinidos o crear el tuyo propio.

Sí, traducir tus vídeos a más de 170 idiomas es rápido y sencillo, gracias a las avanzadas funciones de localización de HeyGen.

Sin duda. HeyGen es fácil de usar, ofrece plantillas y edición intuitiva para ayudar a los recién llegados a crear vídeos pulidos y profesionales.

La producción típica implica contratar un equipo, filmar y realizar múltiples rondas de edición. Con HeyGen, puedes generar videos pulidos en minutos, ideal para educadores que desean contenido producido rápidamente.

Por supuesto. Puedes elegir fondos, elementos gráficos, tipos de letra y colores que se alineen con tu marca o estilo del curso.

Los avatares de IA eliminan la necesidad de apariciones en cámara, nuevas tomas o ediciones extensas. Son perfectos para escalar tu contenido de manera consistente.

Simplemente regístrate, elige una plantilla o comienza desde cero, selecciona tu avatar y sube tu guion. Nuestra interfaz fácil de usar te guiará a través de cada paso.

HeyGen soporta múltiples formatos de exportación de vídeo, facilitando la compartición de contenido en plataformas como YouTube o en sistemas internos.

Sí, los planes de precios flexibles se adaptan a todos, desde educadores individuales hasta grandes empresas.

Sí, las funciones avanzadas de HeyGen admiten elementos interactivos, como cuestionarios o escenarios de ramificación, creando una experiencia más personalizada para tus alumnos.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

