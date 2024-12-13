Historias de clientes

Cómo trivago utilizó HeyGen para localizar anuncios de televisión en 30 mercados

Trivago utilizó HeyGen para reducir el tiempo de producción, disminuir costes y localizar anuncios en 30 mercados más rápido que nunca, manteniendo al mismo tiempo una imagen de marca consistente a nivel mundial.

MarketingVideo Translation

Trivago

Descubre cómo trivago utilizó el traductor HeyGen AI para reducir a la mitad el tiempo de postproducción, ahorrando de 3 a 4 meses, y localizar anuncios de manera eficiente en 30 mercados.

MarketingPersonalized Video

Videoimagen

Explora el poder del marketing de vídeo impulsado por la IA mientras VideoImagem utiliza las herramientas avanzadas de HeyGen para crear contenido convincente y atractivo sin esfuerzo. Visítanos.

TrainingPersonalized Video

Celosía

Descubre cómo Lattice aprovecha los vídeos generados por IA para un proceso de incorporación y compromiso sin fisuras. Crea vídeos de IA de alta calidad sin esfuerzo con HeyGen.

Internal CommsVideo Translation

Würth Group

Con HeyGen, Würth produce vídeos profesionales potenciados por IA en más de 10 idiomas, transformando la manera en que capacitan a los empleados y se comunican con equipos globales.

E-LearningInteractive Avatar

Copient.ai

Copient.ai es una plataforma avanzada de entrenamiento de IA que simula interacciones con clientes realistas y no guiadas en un entorno seguro para la práctica ágil de ventas.

E-LearningVideo Translation

Piedra Rosetta

Descubre cómo Rosetta Stone mejora el aprendizaje de idiomas con las herramientas de IA de HeyGen, creando contenido de video multilingüe atractivo que rompe barreras de manera efectiva.

HeyGen: El futuro
de las conversaciones

Crea una vez y publica en todo el mundo. La creación de vídeos potenciada por IA te permite generar contenido ilimitado en múltiples idiomas mientras se preservan las expresiones realistas, los gestos y la autenticidad de la voz.

