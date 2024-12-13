Historias de clientes
Cómo trivago utilizó HeyGen para localizar anuncios de televisión en 30 mercados
Trivago utilizó HeyGen para reducir el tiempo de producción, disminuir costes y localizar anuncios en 30 mercados más rápido que nunca, manteniendo al mismo tiempo una imagen de marca consistente a nivel mundial.
Trivago
Descubre cómo trivago utilizó el traductor HeyGen AI para reducir a la mitad el tiempo de postproducción, ahorrando de 3 a 4 meses, y localizar anuncios de manera eficiente en 30 mercados.
Videoimagen
Explora el poder del marketing de vídeo impulsado por la IA mientras VideoImagem utiliza las herramientas avanzadas de HeyGen para crear contenido convincente y atractivo sin esfuerzo. Visítanos.
Celosía
Descubre cómo Lattice aprovecha los vídeos generados por IA para un proceso de incorporación y compromiso sin fisuras. Crea vídeos de IA de alta calidad sin esfuerzo con HeyGen.
Würth Group
Con HeyGen, Würth produce vídeos profesionales potenciados por IA en más de 10 idiomas, transformando la manera en que capacitan a los empleados y se comunican con equipos globales.
Copient.ai
Copient.ai es una plataforma avanzada de entrenamiento de IA que simula interacciones con clientes realistas y no guiadas en un entorno seguro para la práctica ágil de ventas.