IA que conecta, se adapta e inspira
En HeyGen, nuestra investigación en IA está impulsada por la misión de hacer que la narración visual sea accesible para todos.
Conoce a nuestros líderes en IA
Innovando en la intersección de la creatividad, la comunicación y la tecnología.
Charly Hong
Jefe de Investigación en IA
Charly Hong aporta más de una década de experiencia en visión por computadora e inteligencia artificial, con un enfoque en modelado humano, comprensión y generación de video. Ha escrito más de 60 publicaciones y patentes, subrayando su compromiso con la innovación y soluciones impactantes. En HeyGen, Charly impulsa avances en tecnología de IA que unen sin problemas la investigación y el producto.
Rong Yan
Director de Tecnología
Rong Yan es el CTO de HeyGen, dedicado a hacer que la narración visual sea accesible para todos. Anteriormente, fue VP de Ingeniería en HubSpot, liderando productos de Datos e Inteligencia, y ocupó roles de liderazgo en Snapchat, Square y Facebook. Rong obtuvo su M.Sc. (2004) y Ph.D. (2006) de Carnegie Mellon. Investigador prolífico, cuenta con más de 60 publicaciones, 35 patentes y experiencia en IA, minería de datos y visión por computadora.
Joshua Xu
Director Ejecutivo
Joshua Xu es el Cofundador y CEO de HeyGen, liderando la misión de transformar la narrativa visual con la creación de contenido potenciada por la inteligencia artificial. Anteriormente, fue ingeniero líder en Snapchat (2014–2020), impulsando innovaciones en la clasificación de anuncios, aprendizaje automático y fotografía computacional. Con un Máster en Ciencias de la Computación de Carnegie Mellon, Joshua aporta una profunda experiencia en aprendizaje automático, visión por computadora e inteligencia artificial generativa.
Jun-Yan Zhu
Asesor
Jun-Yan Zhu es el Profesor Asistente Michael B. Donohue de Ciencias de la Computación y Robótica en la Universidad Carnegie Mellon, donde lidera el Laboratorio de Inteligencia Generativa. Su investigación se centra en modelos generativos, visión por computadora y gráficos, con la misión de empoderar a los creadores con modelos generativos. Ha recibido el premio Investigador de AI de Samsung del Año, la Beca Packard, el Premio CAREER de la NSF, entre otros reconocimientos.
Nuestros pilares de investigación: dando forma a la IA del mañana
Redefiniendo la identidad digital con precisión y calidad
Nuestro enfoque en la generación de avatares enfatiza la controlabilidad, consistencia y calidad sin igual. Al avanzar en la creación impulsada por IA, permitimos que los avatares reflejen expresiones y comportamientos humanos de manera impecable, cerrando la brecha entre la realidad y el mundo digital.
Rompiendo barreras lingüísticas con soluciones multimodales
Aprovechando la inteligencia artificial para crear soluciones de traducción de video multimodal, nuestro objetivo es hacer la comunicación global más accesible. Al integrar de manera fluida texto, voz e imágenes, transformamos los videos en contenido universalmente comprensible, potenciando la conexión intercultural.
Compromiso en tiempo real a través de la innovación multimodal
Habilitados por el renderizado en tiempo real y soluciones multimodales avanzadas, nuestros avatares interactivos dan vida a las conversaciones. Estos avatares no solo responden de manera dinámica, sino que también redefinen la interacción del usuario, haciendo que la tecnología sea más atractiva y similar a los humanos.
"We’re engineering AI that is not only powerful but also trustworthy and easy to use. Our goal is to redefine what’s possible with AI video generation, making it indispensable for businesses and delightful for users."