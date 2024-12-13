Jun-Yan Zhu es el Profesor Asistente Michael B. Donohue de Ciencias de la Computación y Robótica en la Universidad Carnegie Mellon, donde lidera el Laboratorio de Inteligencia Generativa. Su investigación se centra en modelos generativos, visión por computadora y gráficos, con la misión de empoderar a los creadores con modelos generativos. Ha recibido el premio Investigador de AI de Samsung del Año, la Beca Packard, el Premio CAREER de la NSF, entre otros reconocimientos.

