background image

Marketing

Escale sus vídeos de marketing

sin estirar tu presupuesto

HeyGen es una potente plataforma de vídeo AI diseñada para ayudar a los equipos de marketing a crear, escalar y localizar contenido con facilidad e impacto, ya sea que estés lanzando un nuevo producto, impulsando el rendimiento de una campaña o personalizando el alcance.

video thumbnail

Con la confianza de

más de 85,000 clientes.

Beneficios y valor

Creación de vídeos bajo demanda

para cada equipo de marketing

HeyGen ofrece a los profesionales del marketing la libertad de crear vídeos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos pocos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs hasta blogs y presentaciones, en contenido de vídeo atractivo y acorde a la marca en cualquier momento, sin exceder tu presupuesto.

Velocidad para llegar al mercado

Crea contenido de video listo para campañas a partir de activos de marketing existentes en minutos. Con avatares de IA y locuciones instantáneas, puedes reaccionar a las tendencias, probar mensajes y lanzar más rápido que nunca.

Personalización a gran escala

Personaliza los mensajes por segmento, persona o geografía sin duplicar esfuerzos. HeyGen facilita la personalización de vídeos con nombres, roles e idiomas locales a través de los canales.

Control de nivel empresarial

Mantén todos los activos acordes a la marca con plantillas consistentes, avatares aprobados y herramientas de colaboración sencillas. Actualiza el contenido a nivel mundial en 170 idiomas y dialectos.

Casos de uso

Alimenta sin esfuerzo el embudo completo

campañas con vídeos de IA

Crea vídeos de calidad profesional sin complicaciones. Desde la consistencia de la marca hasta plantillas personalizables y ángulos de cámara dinámicos, las características impulsadas por la IA de HeyGen hacen que cada vídeo sea atractivo, pulido y acorde a la marca, sin necesidad de habilidades técnicas.

Contenido instructivo

Forma a los empleados, integra a los clientes o comparte conocimientos con videos tutoriales profesionales, guías paso a paso y tutoriales de mejores prácticas.

altalt

Historias de clientes

Vea cómo los líderes en marketing

los equipos escalan la creación de videos

video thumbnail
KellyKelly

“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."

Kelly Peters, VP of Marketing at Tomorrow.io,Tomorrow.io

Cómo funciona

Transformar la ideación de marketing

en creación de contenido instantáneo

Crear vídeos de marketing de alta calidad nunca ha sido tan fácil. Elige una plantilla, personalízala con la plataforma de vídeo AI de HeyGen y genera contenido de marketing impresionante en minutos.

a woman stands in front of a screen that says heygena woman stands in front of a screen that says heygen

Crea o elige un
avatar y voz

Elige entre una amplia gama de avatares e voces de IA, o genera unos personalizados que se ajusten a tu marca y mensaje.

Write your script
(or let AI help)

Redacta tu mensaje con facilidad o deja que la inteligencia artificial genere un guion convincente adaptado a tu audiencia.

Comparte, incrusta o descarga
tus vídeos en 4k

Publica tu vídeo al instante: descárgalo en ultra alta resolución, intégralo en tu sitio web o compártelo en diferentes plataformas.

Recursos

Explora herramientas e insights

para elevar tu marketing de vídeo

La tecnología definitiva para vídeos de inteligencia artificial

Aprende a construir una pila tecnológica de vídeo IA de alto rendimiento que mejore la eficiencia, escale la producción y aumente el compromiso.

Integraciones de aplicaciones

Integrar HeyGen en

sus flujos de trabajo existentes

Integra sin problemas con tu flujo de trabajo existente para optimizar tu proceso. HeyGen se conecta sin esfuerzo a las principales plataformas para que puedas crear, compartir y escalar vídeos sin perder el ritmo.

ChatGPT

Toma texto y conviértelo en visuales listos para producción. Con HeyGen y ChatGPT, puedes transformar respuestas de texto de IA en videos de alta calidad generados por IA.

Los estándares de Confianza y Seguridad más altos

HeyGen se adhiere a los estándares globales y ofrece tranquilidad para los requisitos de cumplimiento de su organización. Nuestro dedicado equipo de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestra IA se utilice de manera ética.

an aicpa soc 2 type 2 compliant logo on a black backgroundan aicpa soc 2 type 2 compliant logo on a black background
a logo for the coalition for content provenance and authenticitya logo for the coalition for content provenance and authenticity
a sign that says committed to the general data protection regulationa sign that says committed to the general data protection regulation

Preguntas frecuentes de marketing

La creación de vídeos potenciada por IA automatiza la producción de contenido mediante el uso de avatares impulsados por IA, generación de guiones y síntesis de voz, facilitando la creación de vídeos atractivos sin necesidad de habilidades profesionales de edición de vídeo.

¡Sí! Con la creación de videos multilingües, puedes generar contenido localizado en varios idiomas sin necesidad de traducción manual o doblaje de voz.

Los avatares de IA ofrecen una presencia similar a la humana para el relato de marcas, haciendo que los vídeos de marketing digital con IA sean más atractivos e interactivos.

Puede crear campañas de marketing de vídeo personalizadas, vídeos explicativos, demostraciones de productos, guías prácticas y más, todos adaptados a su audiencia.

Las herramientas impulsadas por IA aceleran la creación de contenido, permitiéndote generar creación de contenido de video dinámico en minutos en lugar de semanas.

¡Sí! La IA elimina la necesidad de costosos equipos de producción y nuevas tomas, haciendo la creación de videos más asequible y escalable.

Por supuesto. Con avatares de IA avanzada para marketing, puedes ajustar el tono de voz, el tono y la velocidad para alinearlos con tu marca.

Los vídeos generados por IA son más interactivos, personalizables y escalables, asegurando mejores tasas de retención y conversión.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo