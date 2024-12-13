Marketing
Escale sus vídeos de marketing
sin estirar tu presupuesto
HeyGen es una potente plataforma de vídeo AI diseñada para ayudar a los equipos de marketing a crear, escalar y localizar contenido con facilidad e impacto, ya sea que estés lanzando un nuevo producto, impulsando el rendimiento de una campaña o personalizando el alcance.
Beneficios y valor
Creación de vídeos bajo demanda
para cada equipo de marketing
HeyGen ofrece a los profesionales del marketing la libertad de crear vídeos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos pocos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs hasta blogs y presentaciones, en contenido de vídeo atractivo y acorde a la marca en cualquier momento, sin exceder tu presupuesto.
Velocidad para llegar al mercado
Crea contenido de video listo para campañas a partir de activos de marketing existentes en minutos. Con avatares de IA y locuciones instantáneas, puedes reaccionar a las tendencias, probar mensajes y lanzar más rápido que nunca.
Personalización a gran escala
Personaliza los mensajes por segmento, persona o geografía sin duplicar esfuerzos. HeyGen facilita la personalización de vídeos con nombres, roles e idiomas locales a través de los canales.
Control de nivel empresarial
Mantén todos los activos acordes a la marca con plantillas consistentes, avatares aprobados y herramientas de colaboración sencillas. Actualiza el contenido a nivel mundial en 170 idiomas y dialectos.
Casos de uso
Alimenta sin esfuerzo el embudo completo
campañas con vídeos de IA
Crea vídeos de calidad profesional sin complicaciones. Desde la consistencia de la marca hasta plantillas personalizables y ángulos de cámara dinámicos, las características impulsadas por la IA de HeyGen hacen que cada vídeo sea atractivo, pulido y acorde a la marca, sin necesidad de habilidades técnicas.
Anuncios en vídeo
Crea anuncios llamativos en una fracción del tiempo y escala contenido de alto impacto sin estirar tu presupuesto o agotar a tu equipo.
Redes sociales
Destaca con videos que paran el desplazamiento y que son rápidos, escalables y rentables en cualquier plataforma, incluyendo LinkedIn, TikTok, Instagram y más.
“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."
Crea o elige un
avatar y voz
Elige entre una amplia gama de avatares e voces de IA, o genera unos personalizados que se ajusten a tu marca y mensaje.
Write your script
(or let AI help)
Redacta tu mensaje con facilidad o deja que la inteligencia artificial genere un guion convincente adaptado a tu audiencia.
Comparte, incrusta o descarga
tus vídeos en 4k
Publica tu vídeo al instante: descárgalo en ultra alta resolución, intégralo en tu sitio web o compártelo en diferentes plataformas.
Aumenta los ingresos con vídeos BOFU
En este libro electrónico, desglosamos cómo los vídeos BOFU pueden transformar tus resultados de marketing y ventas cuando están potenciados por la IA.
Maximiza tu presupuesto de marketing
Descubre cinco potentes aplicaciones de vídeo con IA que ayudan a los mercadólogos a reducir costos, escalar contenido y aumentar la participación, sin sacrificar la calidad
Clay
Automatiza la narración de videos a gran escala. Con HeyGen y Clay, crea videos de ventas y marketing personalizados que cautiven a tu audiencia.
Tolstoy
With HeyGen and Tolstoy, you can use AI avatars to showcase products, guide viewers, and drive sales directly from your e-commerce site.
Repurpose.io
Con HeyGen y Repurpose.io, puedes crear y distribuir vídeos atractivos con IA en todas las principales plataformas de redes sociales, manteniendo el contenido optimizado y coherente.
Mindstamp
Con HeyGen y Mindstamp, puedes añadir cuestionarios, formularios y más a los vídeos para involucrar a tu audiencia y aumentar la participación.
Hubspot
Con HeyGen y HubSpot, puedes publicar una entrada de blog y convertirla instantáneamente en un resumen de video al estilo influencer, ideal para las redes sociales.
Zapier
Con HeyGen y Zapier, puedes crear vídeos potenciados por IA en más de 175 idiomas y automatizar flujos de trabajo vinculándolos con miles de aplicaciones.
Canva
Convierte diseños estáticos en videos impulsados por IA. Con HeyGen y Canva, puedes dar vida a tus visuales convirtiendo diseños de Canva en contenido de video dinámico.
Adobe Express
Convierte imágenes impresionantes en narrativas de video. Con HeyGen y Adobe Express, puedes transformar imágenes en relatos visuales dinámicos.
Los estándares de Confianza y Seguridad más altos
HeyGen se adhiere a los estándares globales y ofrece tranquilidad para los requisitos de cumplimiento de su organización. Nuestro dedicado equipo de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestra IA se utilice de manera ética.
Preguntas frecuentes de marketing
La creación de vídeos potenciada por IA automatiza la producción de contenido mediante el uso de avatares impulsados por IA, generación de guiones y síntesis de voz, facilitando la creación de vídeos atractivos sin necesidad de habilidades profesionales de edición de vídeo.
¡Sí! Con la creación de videos multilingües, puedes generar contenido localizado en varios idiomas sin necesidad de traducción manual o doblaje de voz.
Los avatares de IA ofrecen una presencia similar a la humana para el relato de marcas, haciendo que los vídeos de marketing digital con IA sean más atractivos e interactivos.
Puede crear campañas de marketing de vídeo personalizadas, vídeos explicativos, demostraciones de productos, guías prácticas y más, todos adaptados a su audiencia.
Las herramientas impulsadas por IA aceleran la creación de contenido, permitiéndote generar creación de contenido de video dinámico en minutos en lugar de semanas.
¡Sí! La IA elimina la necesidad de costosos equipos de producción y nuevas tomas, haciendo la creación de videos más asequible y escalable.
Por supuesto. Con avatares de IA avanzada para marketing, puedes ajustar el tono de voz, el tono y la velocidad para alinearlos con tu marca.
Los vídeos generados por IA son más interactivos, personalizables y escalables, asegurando mejores tasas de retención y conversión.