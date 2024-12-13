Adobe Express + HeyGen

Adobe es una compañía de software global conocida por sus soluciones creativas y de marketing líderes en la industria, incluyendo Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y Adobe Express.

Acerca de Adobe Express

Adobe Express es una herramienta de diseño fácil de usar que permite a individuos y empresas crear gráficos para redes sociales, videos, folletos y otro contenido visual. Ofrece plantillas, características potenciadas por IA y una integración perfecta con Adobe Creative Cloud para simplificar la creación de contenido para todos los niveles de habilidad.

HeyGen y Adobe Express

La integración de Adobe Express y HeyGen permite a los usuarios combinar diseños gráficos impresionantes con la creación de videos potenciada por IA para producir contenido profesional de marketing, formación y para redes sociales. Con plantillas personalizables de Adobe Express y HeyGen, los usuarios pueden crear videos atractivos con avatares IA y soporte multilingüe de manera rápida y eficiente.

Casos de uso

  • Contenido en vídeo para marketing y redes sociales: Diseña gráficos atractivos y elementos de marca en Adobe Express e incorpóralos sin problemas en HeyGen.
  • Videos educativos y de entrenamiento personalizados: Las empresas y educadores pueden crear diapositivas visualmente atractivas, infografías y plantillas en Adobe Express, y luego mejorarlas con avatares IA en HeyGen.
  • Localiza contenidos y crea vídeos multilingües: Produce materiales de marca adaptables y diseños en Adobe Express. Luego, las funciones de traducción de vídeo y voz en off de la IA de HeyGen pueden crear vídeos localizados en más de 170 idiomas y dialectos.
