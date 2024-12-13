Presentando HeyGen Avatar IV

Crear avatares parlantes y realistas

Desde solo una foto

Avatar IV es nuestro motor de avatares de inteligencia artificial más avanzado.
Convierte una sola foto en un video parlante — con sincronización de voz, expresiones faciales y, por primera vez, gestos con las manos. Sin cámara. Sin captura de movimiento. Solo tu guion y tu imagen.

Innovación Integrada

Movimiento Sincronizado con la Voz

Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.

Gestos de Mano Realistas

Add expressive hand movements that match your avatar’s speech.
Perfect for emphasis, nuance, and visual storytelling.

Estilizado o Realista

Choose from hyper-realistic clones or stylized characters.
Supports human, anime, and animal avatars in portrait or full-body.

¿Cómo funciona?

Empieza con solo una foto

Un guion. Un clic. Máximo rendimiento.

Paso 1

Subir una foto

Utiliza una imagen clara — de retrato, medio cuerpo o cuerpo entero.

Paso 2

Añadir guion o audio

Escribe tu guion o sube un archivo de audio — lo sincronizaremos con el movimiento.

Paso 3

Generar vídeo

Tu avatar habla, reacciona y gesticula — al instante.

Creado con Avatar IV

Descubre lo que puedes crear

Mira videos reales hechos con Avatar IV — utilizando solo una foto, un guion y cero tiempo de cámara.

@stevenmacgregor03

Muestra cómo Avatar IV se comporta con diferentes ángulos de cámara — la sincronización labial permanece precisa, incluso en movimiento.

@minchoi

Expresión vocal completa generada a partir de una sola foto y audio — 100% IA.
Sincronización de labios perfecta. Sin actores.

@maxescu

Lifelike emotion. AI voice. Original music.
One photo. Fully imagined.

@jeff_synthesized

Un oso de IA presenta las noticias — sin actores, sin manipulaciones, solo una imagen y un guion.

@visiblemaker

Un cortometraje de inteligencia artificial impulsado por memes y potenciado por Avatar IV — con animales parlantes, cortes cinematográficos y sincronización completa de voz.

@SarahAnnabels

Incluso los retratos dibujados a mano cobran vida, impulsados por la generación estilizada de Avatar IV.

@nkwrnr

Una interpretación vocal completamente generada por IA — una foto, una voz, cero cámaras.

@SarahAnnabels

Expresivo, estilizado y lleno de actitud: la inteligencia artificial se encuentra con la magia de los muppets.

@emperor.nick_

No parpadea, pero sí habla. Bebé co-presentador de IA impulsado por Avatar IV.

Una nueva generación de avatares

¿Por qué destaca Avatar IV?

Descubre cómo Avatar IV ofrece imágenes más nítidas, movimientos más inteligentes y avatares más expresivos que nunca.

→ Más allá de la sincronización labial

Con Avatar IV, los avatares no solo hablan, actúan.
El modelo mejorado responde al tono, ritmo y emoción con expresiones realistas y gestos sincronizados, ofreciendo una actuación que parece humana.

Foto Avatar V3
Avatar IV
Sincronización de Voz Natural
Espejo de Voz
Soporte para avatares de cuerpo completo
Localización Multilingüe
Exportación de vídeo
Máxima Resolución (1280p+)
Movimiento Facial Expresivo
Gestos de Mano Realistas
Ángulos de cámara flexibles
Avatares Estilizados
Director de doblaje

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

Preguntas frecuentes sobre Avatar IV

Avatar IV es el motor de avatares de inteligencia artificial más avanzado de HeyGen. Transforma una única foto en un vídeo hablado completamente animado con sincronización de voz natural, movimiento expresivo y realismo impulsado por gestos, sin necesidad de filmación o captura de movimiento.

Avatar IV ofrece una resolución más alta, sincronización de voz y rostro más inteligente, gestos realistas y soporta avatares estilizados o no humanos. Está diseñado para la creatividad, no solo para cabezas parlantes.

No. Solo necesitas una única foto y un guion o archivo de audio. Avatar IV se encarga del resto: genera movimiento realista, expresiones y voz sincronizada en segundos.

¡Sí! Avatar IV soporta una amplia gama de tipos de avatares, incluyendo anime, animales y personajes estilizados, gracias a su entrenamiento más completo y diversidad de modelos.

Avatar IV actualmente soporta salidas de video en formato paisaje y vertical. Puedes subir cualquier imagen de alta calidad (al menos 720p) para el proceso de creación del avatar.

Sí — Avatar IV está incluido en el plan gratuito de HeyGen con créditos limitados para vídeos. Para un mayor uso, exportaciones o colaboración en equipo, los usuarios pueden actualizar a un plan de pago.

Avatar IV es perfecto para creadores, mercadólogos, educadores y equipos que desean generar contenido de formato corto, personajes de marca o campañas globales — de manera rápida, flexible y sin necesidad de un estudio.

Sí. Con la tecnología de traducción automática y sincronización labial de HeyGen, puedes localizar cualquier vídeo de Avatar IV a más de 175 idiomas y dialectos — con movimiento de boca y voz al estilo nativo.

Voice Mirroring te permite subir tu propia voz, y Avatar IV replicará su ritmo, tono y personalidad, ofreciendo actuaciones naturales y expresivas sin necesidad de volver a grabar.

Sí — HeyGen admite la clonación de voz y la subida de voces personalizadas, así que tu avatar puede sonar como tú. Perfecto para construir tu gemelo digital o crear contenido personalizado a gran escala.

Las plataformas líderes de vídeo con inteligencia artificial priorizan la seguridad, asegurando que los avatares y el contenido generado cumplan con las pautas éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener la generación de vídeos éticos con inteligencia artificial.

