HeyGen Liderando el Futuro
de Generación de Vídeo por IA
En HeyGen, nuestra misión es hacer la narración visual accesible para todos. Porque creemos que no deberías necesitar equipos sofisticados o recursos infinitos para compartir tus mejores ideas.
De la Idea al
Innovación
HeyGen comenzó con una idea simple: hacer que la creación de videos sea sin esfuerzo. Hoy, estamos transformando la narrativa con IA, permitiendo que cualquiera cree videos de alta calidad sin límites.
Vivimos en un mundo donde el vídeo es prioritario.
Más de 1 mil millones de horas de vídeos son vistas diariamente en YouTube, y la persona promedio ve 17 horas de vídeo por semana.
Entonces, si un negocio quiere clientes, necesita vídeos. Y los vídeos necesitan cámaras — y actores, locaciones, software de edición, regrabaciones... con todo eso, los vídeos terminados pueden costar US$ 1.000 por minuto. Al menos.
Y entonces surgió la inteligencia artificial.
A la gente le encantan los vídeos. Pero la mayoría odia estar frente a las cámaras. Eso fue lo que descubrió el fundador Joshua Xu cuando era ingeniero en Snap, desarrollando funciones para los Anuncios de SnapChat y la cámara de IA.
Pero con la generación de video por IA, todos pueden liberar a su narrador interior — eliminar la cámara en realidad desbloquea la creatividad y la libertad en la narrativa visual. Y así nació HeyGen.
Ahora solo necesitas un guion.
Con HeyGen, las empresas pueden simplemente escribir su guion y generar su vídeo. Sin cámara, sin presupuesto, sin dolores de cabeza. Ya hemos ayudado a más de 45.000 empresas y millones de personas a crear, localizar y personalizar vídeos a gran escala — y esto es solo el principio.
A medida que establecemos estándares industriales para el uso ético de vídeos de IA y lideramos la carga hacia experiencias de IA más inmersivas, sabemos que esto es solo el principio. Estamos emocionados por ver a dónde llevará esta historia.
Nuestras Oficinas
Nuestras oficinas globales reúnen a las mentes más brillantes para dar forma al futuro de la creación de videos con inteligencia artificial.
Esto es HeyGen
Nuestros valores reflejan quiénes somos y por lo que luchamos. Son la piedra angular de nuestra cultura, así que si estos valores te hablan, ven a hablar con nosotros.
01. Los innovadores se mueven rápidamente.
Nuestro compromiso con la velocidad impulsa el valor y la innovación. Prosperamos en el paisaje siempre en evolución de la IA, comprendiendo que la agilidad y la iteración rápida son la clave para el éxito.
02. Los innovadores asumen la responsabilidad.
Asumimos la responsabilidad de los desafíos y oportunidades, impulsando soluciones y decisiones proactivas en todo momento y dando forma a nuestro futuro con intención y determinación. Ganamos como un equipo.
03. Los Gennovators son intensos y determinados.
Buscamos incansablemente la excelencia. Priorizamos la practicidad y la eficiencia, al mismo tiempo que buscamos abiertamente las mejores ideas, independientemente de dónde provengan.
04. Los innovadores ponen a los clientes en primer lugar.
Estamos profundamente comprometidos en entender las necesidades de nuestros clientes y nos esforzamos por superar sus expectativas, con nuestras soluciones innovadoras, construyendo relaciones duraderas en cada interacción.
05. Los Gennovators son creativos.
La creatividad es la piedra angular de la innovación. Promovemos activamente una cultura donde el pensamiento imaginativo es celebrado.
Estamos comprometidos
en hacer las cosas correctamente.
La confianza y seguridad son cruciales para lo que hacemos. Desde nuestros avanzados protocolos de verificación de usuarios hasta nuestros sólidos esfuerzos de moderación de contenido, estamos constantemente trabajando para mantener nuestros productos seguros, responsables y éticos.
HeyGen nace Noticias
Descubra las últimas noticias sobre HeyGen en medios de comunicación destacados como Bloomberg, Forbes y otros, cubriendo nuestras innovaciones, crecimiento e impacto en la creación de videos con IA.
20 de junio de 2024
Startup de Video con IA HeyGen Valorada en $500 Millones en Ronda de Financiación
7 de agosto de 2024
85 de las startups más prometedoras de 2024, según los principales inversores de capital riesgo
24 de junio de 2024
HeyGen AI Video Recauda $60 Millones, Además de Más Cortometrajes Cinematográficos de IA