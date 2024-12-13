Vivimos en un mundo donde el vídeo es prioritario.

Más de 1 mil millones de horas de vídeos son vistas diariamente en YouTube, y la persona promedio ve 17 horas de vídeo por semana.

Entonces, si un negocio quiere clientes, necesita vídeos. Y los vídeos necesitan cámaras — y actores, locaciones, software de edición, regrabaciones... con todo eso, los vídeos terminados pueden costar US$ 1.000 por minuto. Al menos.