Acerca de HeyGen AI - Principales puntos de venta
Público objetivo
Buscamos afiliados cuyas audiencias incluyan creadores, editores de video, profesionales del marketing, agentes inmobiliarios y profesionales de formación y desarrollo, especialmente aquellos activos en YouTube, TikTok o la industria cinematográfica.
Puntos de conversación
Ayuda a difundir la misión de HeyGen: hacer que la narrativa visual sea accesible para todos. A medida que crece la demanda de video, cerramos la brecha con herramientas de IA fáciles de usar.
Nuestras características
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de alta calidad con inteligencia artificial, sin necesidad de actores, cámaras o habilidades de edición. Las herramientas clave incluyen texto a vídeo, voz, traducción y tecnología de avatares.
Con la confianza de
más de 85,000 clientes.
Hazte afiliado
Cómo funciona
01
Aplicar
Envía un formulario respondiendo algunas preguntas para solicitar el ingreso a nuestro Programa de Afiliados.
02
Distribuir
Comparte tu enlace exclusivo con tu audiencia y monitorea el rendimiento en tiempo real a través de Rewardful.
03
¡Recibe pago!
¡Por cada cliente que traigas a HeyGen que cumpla con los términos de nuestro programa, recibirás una comisión!
Directrices Legales para Afiliados
🚫 Prohibido el autopatrocinio
No puedes referirte a ti mismo ni usar tu propio enlace para obtener un descuento.
🚫 Prohibido pujar por palabras clave de marca
Para garantizar una competencia justa, te pedimos que evites pujar por palabras clave de marca como "HeyGen", "Precios de HeyGen", "heygen.com" o "Precios de heygen.com" en campañas de búsqueda pagada.
🚫 No tergiversar
No te hagas pasar por HeyGen ni intentes engañar a la gente haciéndoles creer que tu empresa es HeyGen.
Cómo te pagan
- Los pagos se realizan dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
- La comisión se paga únicamente en base a los montos reales recibidos por HeyGen.
- Explicación de casos excepcionales: Cuando refieras a un cliente que compró un plan de suscripción el 5 de enero, se te pagará el 6 de febrero (si el 6 de febrero no es un día hábil, entonces se realizará el pago dentro de los primeros cinco días hábiles de marzo).
- El saldo mínimo para los pagos es de $30. Los pagos se realizan únicamente a través de PayPal.
Preguntas frecuentes
¡Actualmente no tenemos límite! ¡Utiliza la calculadora de arriba para explorar tu potencial de ganancias!
Ofrecemos una comisión del 20% durante los primeros 12 meses de una nueva suscripción de pago de Creador o Equipo. Si un usuario mejora o reduce su plan dentro de los primeros 12 meses, la comisión del 20% reflejará el cambio también.
No, tus clientes deben registrarse en sus propios dispositivos a través de tu enlace de referencia para que puedas obtener el crédito de referencia.
60 días. Si un usuario compra una suscripción de pago HeyGen Creator o Team 60 días después de la primera visita referida, la conversión ya no será rastreada.
Visita los HeyGen Affiliate Partner Terms and Conditions. También puedes enviarnos un correo electrónico a [email protected] para obtener más información.