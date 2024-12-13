background image

Programa de Afiliados HeyGen

Gana una comisión del 20%.

Cada cliente. Sin límites.

Obtén una comisión recurrente del 20% durante 12 meses por cada plan de Creador o Equipo pagado que refieras.
Las referencias califican si se registran a través de tu enlace dentro de los 60 días.

Acerca de HeyGen AI - Principales puntos de venta

Público objetivo

Buscamos afiliados cuyas audiencias incluyan creadores, editores de video, profesionales del marketing, agentes inmobiliarios y profesionales de formación y desarrollo, especialmente aquellos activos en YouTube, TikTok o la industria cinematográfica.

Puntos de conversación

Ayuda a difundir la misión de HeyGen: hacer que la narrativa visual sea accesible para todos. A medida que crece la demanda de video, cerramos la brecha con herramientas de IA fáciles de usar.

Nuestras características

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de alta calidad con inteligencia artificial, sin necesidad de actores, cámaras o habilidades de edición. Las herramientas clave incluyen texto a vídeo, voz, traducción y tecnología de avatares.

Con la confianza de

más de 85,000 clientes.

Hazte afiliado

Cómo funciona

02

Distribuir

Comparte tu enlace exclusivo con tu audiencia y monitorea el rendimiento en tiempo real a través de Rewardful.

03

¡Recibe pago!

¡Por cada cliente que traigas a HeyGen que cumpla con los términos de nuestro programa, recibirás una comisión!

Directrices Legales para Afiliados

🚫 Prohibido el autopatrocinio

No puedes referirte a ti mismo ni usar tu propio enlace para obtener un descuento.

🚫 Prohibido pujar por palabras clave de marca

Para garantizar una competencia justa, te pedimos que evites pujar por palabras clave de marca como "HeyGen", "Precios de HeyGen", "heygen.com" o "Precios de heygen.com" en campañas de búsqueda pagada.

🚫 No tergiversar

No te hagas pasar por HeyGen ni intentes engañar a la gente haciéndoles creer que tu empresa es HeyGen.

Cómo te pagan

  1. Los pagos se realizan dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
  2. La comisión se paga únicamente en base a los montos reales recibidos por HeyGen.
  3. Explicación de casos excepcionales: Cuando refieras a un cliente que compró un plan de suscripción el 5 de enero, se te pagará el 6 de febrero (si el 6 de febrero no es un día hábil, entonces se realizará el pago dentro de los primeros cinco días hábiles de marzo).
  4. El saldo mínimo para los pagos es de $30. Los pagos se realizan únicamente a través de PayPal.
Preguntas frecuentes

¡Actualmente no tenemos límite! ¡Utiliza la calculadora de arriba para explorar tu potencial de ganancias!

Ofrecemos una comisión del 20% durante los primeros 12 meses de una nueva suscripción de pago de Creador o Equipo. Si un usuario mejora o reduce su plan dentro de los primeros 12 meses, la comisión del 20% reflejará el cambio también.

No, tus clientes deben registrarse en sus propios dispositivos a través de tu enlace de referencia para que puedas obtener el crédito de referencia.

60 días. Si un usuario compra una suscripción de pago HeyGen Creator o Team 60 días después de la primera visita referida, la conversión ya no será rastreada.

Visita los HeyGen Affiliate Partner Terms and Conditions. También puedes enviarnos un correo electrónico a [email protected] para obtener más información.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

