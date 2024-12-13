Avatares de Stock de IA
Selecciona el rostro perfecto.
De entre más de 500+ avatares de inteligencia artificial en stock.
Nuestros avatares de stock de IA están diseñados para diversas industrias y necesidades creativas. Estos avatares prefabricados garantizan visuales de calidad profesional sin configuraciones complicadas.
Plantillas de Avatar de Stock
Diseñado para representar tu marca.
Avatares personalizados para adaptarse a tu marca y estilo.
Elige de una colección diversa de avatares de IA o crea una versión personalizada de creador de avatares de ti mismo. Perfecto para creadores de contenido, empresas y educadores que necesitan soluciones de video dinámicas sin tener que aparecer ante la cámara.
Biblioteca Versátil de Avatares IA
Explora más de 500 avatares, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes industrias, audiencias y ambiciones creativas. Tu pareja perfecta te está esperando.
Opciones Específicas del Sector
Ofrecemos diseños adaptados a cada industria y necesidad, incluyendo el sector sanitario, minorista, corporativo y creativo.
Solución que ahorra tiempo
¿Por qué empezar de cero cuando puedes comenzar con la perfección? Nuestros avatares prefabricados te ahorran horas de tiempo de diseño y no necesitas hacer ninguna sesión de fotos.
Estudio de caso: resultados clave de trivago
“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa donde hacíamos esto por primera vez y confiamos plenamente en ellos y valió la pena por completo.”
João Laureano, Director Creativo
Galería de Avatares IA
Avatares realistas.
Cientos de avatares de vídeo de IA realistas para elegir.
Encuentra el avatar de vídeo AI perfecto que se ajuste a la personalidad de tu marca. Nuestros avatares no solo replican gestos y expresiones, sino que también potencian la participación y simplifican la producción de contenido.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Traductor de IA
Habla todos los idiomas.
Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.
La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.
Preguntas frecuentes sobre avatares de inteligencia artificial en bolsa
Los avatares de stock de IA son personajes digitales pre-diseñados utilizados en videos y marketing. Ahorran tiempo de producción, proporcionan una apariencia profesional y garantizan contenido atractivo sin necesidad de filmación.
Se crea un avatar gemelo digital subiendo un vídeo o imagen, permitiendo que la IA analice y clone tu rostro, gestos y expresiones. Esto te ayuda a escalar la creación de contenido sin necesidad de estar siempre frente a la cámara.
Una biblioteca de avatares de IA incluye avatares de stock, avatares generados por IA a medida y avatares gemelos digitales para diversas industrias. Puedes acceder a ella en línea a través de plataformas como HeyGen y elegir uno que se ajuste a tus necesidades.
¡Sí! Los avatares de inteligencia artificial utilizan seguimiento facial para imitar expresiones, movimientos de labios y gestos con alta precisión, haciéndolos parecer naturales y realistas en los vídeos.
Los avatares de IA ahorran tiempo, reducen costos y proporcionan contenido de alta calidad sin necesidad de filmación. Son personalizables, escalables y funcionan en múltiples idiomas para audiencias globales.