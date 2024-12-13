“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa donde hacíamos esto por primera vez y confiamos plenamente en ellos y valió la pena por completo.”

João Laureano, Director Creativo