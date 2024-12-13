Traductor de vídeo IA
Convierte un vídeo en 70+ idiomas y 175+ dialectos con una IA tan natural, que parecerá que los has hablado siempre. Sin actores de voz, sin doblaje. Tu voz, perfectamente sincronizada con los labios para cada audiencia.
Sincronización labial de IA que parece real
Para crear vídeos que suenen naturales, habla con fluidez y enlaza tus frases. Esto hará que tus vídeos suenen más profesionales y mantendrán interesada a tu audiencia.
Tu voz en más de 70 idiomas y 175 dialectos
Mantén tu voz y personalidad únicas al comunicarte, incluso a través de diferentes idiomas y dialectos.
Listo para cualquier plataforma
Nuestros servicios de vídeo proporcionan contenido perfectamente formateado para cualquier plataforma, desde TikToks atractivos y YouTube hasta videos detallados de capacitación para empleados.
Traducción de vídeo
Habla cualquier idioma.
Traduce tus vídeos a cualquier idioma con clonación perfecta de voz y sincronización labial.
Olvídate del doblaje y las incompatibilidades incómodas. La traducción de vídeo con IA de HeyGen mantiene tu tono, entrega y personalidad intactos, convirtiendo tus vídeos en contenido de nivel nativo para cualquier idioma.
Utiliza nuestro X Bot para traducir tu cronología
Etiqueta a @HeyGenLabs en X para traducir videos
Es fácil. Etiqueta a @HeyGenLabs con el idioma que prefieras como respuesta en la publicación original. Recibirás una notificación de X cuando hayamos publicado tu video traducido. Bastante práctico, ¿verdad?
Dale a los videos antiguos una nueva audiencia con la localización potenciada por IA.
Revitaliza tu contenido existente transformando vídeos antiguos en versiones frescas y multilingües con tecnología de traducción y sincronización labial impulsada por IA.
Crea TikToks, YouTube Shorts y Reels de Instagram en varios idiomas con sincronización labial precisa, haciendo que tu contenido parezca nativo para cada audiencia.
Más de 175 idiomas y dialectos.
Entrega mensajes clave de manera fluida en más de 175 idiomas y dialectos con traducción impulsada por IA que garantiza precisión y relevancia cultural. La avanzada tecnología de sincronización labial IA alinea el habla con los movimientos faciales naturales, haciendo que cada video se sienta auténtico y atractivo.
Personaliza los ajustes de traducción para una localización perfecta.
Tome el control total de sus traducciones de vídeo con opciones de personalización avanzadas que garantizan precisión, claridad y relevancia cultural. La localización potenciada por IA le permite añadir subtítulos, refinar el tono y ajustar la configuración del habla para que coincida con la voz y el mensaje de su marca.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Preguntas frecuentes sobre el traductor de vídeo IA
Nuestro traductor de vídeo con IA transforma cualquier vídeo en más de 70 idiomas y 175 dialectos con sincronización labial perfecta y un habla natural. A diferencia de las herramientas de traducción tradicionales, nuestra IA asegura que tu voz suene auténtica en cada idioma - nada de texto a voz robótico, ni doblajes pregrabados.
¡Sí! Ofrecemos una opción de traductor de vídeo AI gratuito para usuarios que quieren experimentar la traducción potenciada por AI de primera mano. Para aquellos que buscan mayor precisión, más opciones de idiomas y características mejoradas, nuestros planes premium proporcionan personalización avanzada y síntesis de voz superior.
A diferencia de los subtítulos que simplemente muestran texto traducido en pantalla, la traducción de video potenciada por IA recrea tu voz en múltiples idiomas mientras la sincroniza perfectamente con tu video original. Esto crea una experiencia completamente inmersiva, permitiendo que tu audiencia sienta que estás hablando su idioma nativo de manera natural.
Con nuestro avatar IA para la traducción de vídeos, puedes crear una versión digital de ti mismo que imita tus gestos, expresiones y patrones de habla. Ya sea que estés presentando, contando historias o enseñando, tu avatar hace que el contenido multilingüe sea personal y atractivo, sin necesidad de grabaciones adicionales.
Creadores, educadores, empresas y marcas globales utilizan nuestro traductor de vídeo con IA para escalar su contenido sin esfuerzo. Ya sea que estés produciendo vídeos educativos, campañas de marketing, demostraciones de productos o contenido para redes sociales, la traducción con IA te ayuda a alcanzar audiencias globales al instante - sin costosos gastos de producción.
Hemos desarrollado una tecnología avanzada de sincronización labial que garantiza que tu voz traducida coincida con los movimientos faciales de manera precisa. A diferencia de las herramientas básicas de texto a voz, nuestro sistema ajusta la articulación y el tiempo para que el contenido de video multilingüe se sienta tan natural como tu video original.
Nuestro traductor de vídeo con IA soporta más de 70 idiomas y 175 dialectos, con mejoras continuas para ampliar la precisión y la pronunciación. Ya sea que necesites español, francés, mandarín o acentos regionales, nuestra IA se adapta para ofrecer la experiencia multilingüe más auténtica.