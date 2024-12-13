Produce vídeos de formación en cumplimiento profesional con IA

La formación en cumplimiento es esencial para que las empresas cumplan con los requisitos reglamentarios y mantengan estándares éticos. Ya sea que necesite educar a los empleados sobre políticas específicas de la industria, directrices de seguridad en el lugar de trabajo o protocolos contra el acoso, HeyGen permite a los freelancers, equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento crear rápidamente videos de formación en cumplimiento sin necesidad de costosos equipos de producción.