Crear un avatar de IA personalizado implica seguir unos sencillos pasos:

1. Elige el tipo de avatar – Selecciona entre avatares de IA predefinidos o genera un avatar de IA realista que se parezca a ti.



2. Graba y sube – Proporciona grabaciones de vídeo, múltiples imágenes o grabaciones de voz para crear un doble digital preciso.



3. Personaliza tu avatar – Ajusta las expresiones, gestos y voz para que coincidan con la identidad de tu marca o estilo personal.



4. Genera contenido de vídeo – Introduce un guion y el generador de avatares de IA lo dará vida con movimientos naturales y habla.



5. Exporta y comparte – Una vez generado, tu avatar de vídeo de IA se puede utilizar para presentaciones, campañas de marketing o contenido en redes sociales.



Con la creación de vídeos de IA, los usuarios pueden escalar y adaptar rápidamente sus avatares para diferentes propósitos e idiomas.