Alcance de Ventas - Caso de Uso
Vídeos de ventas para destacar en cada etapa del proceso de compra del cliente
Las ventas se tratan de establecer conexiones genuinas. HeyGen facilita la creación de videos de ventas personalizados que captan la atención, involucran a los posibles clientes y avanzan las negociaciones sin necesidad de grabar un video. Desde propuestas de venta hasta introducciones previas a la llamada y resúmenes posteriores a la reunión, destácate en cada etapa del proceso de ventas con videos individualizados
Beneficios y valor
Interactúa de manera más inteligente, haz seguimientos más rápidos y cierra más acuerdos
Corta el ruido con un acercamiento de ventas personalizado
Los correos electrónicos y llamadas de ventas tradicionales a menudo pasan desapercibidos. Las herramientas de video de HeyGen te ayudan a ofrecer un toque personal a gran escala sin tiempo ni esfuerzo adicionales, asegurando que cada potencial cliente se sienta valorado e involucrado. Simplemente escribe un guion, y con un solo clic, crea múltiples versiones de tus videos de ventas adaptados a diferentes prospectos, puntos de dolor o industrias.
Ahorra tiempo mientras mantienes un trato personal con el vídeo de ventas
Crear vídeos personalizados de alta calidad no tiene que ser una pérdida de tiempo. La plataforma intuitiva de HeyGen te permite producir vídeos profesionales en minutos, para que puedas concentrarte en cerrar tratos en lugar de grabar vídeos. Con plantillas preconstruidas, avatares AI realistas y edición fluida, puedes mantener un toque personal mientras ahorras tiempo para enfocarte en construir relaciones y cerrar tratos.
Avanza en los acuerdos con seguimientos atractivos en vídeo
Hacer seguimiento es crucial pero puede resultar repetitivo. Con HeyGen, puedes crear fácilmente videos de seguimiento de ventas personalizados que resalten puntos clave, respondan preguntas y generen confianza, ayudándote a mantener las negociaciones en curso. ¿No has recibido respuesta? Con solo unos clics, impulsa sutilmente a tus prospectos con recordatorios o nuevas perspectivas para reavivar la conversación usando video.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de ventas están triunfando con la IA
Cómo crear
vídeos de ventas personalizados con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear videos de ventas personalizados que captan la atención y construyen conexiones - no necesitas cámara
Haz que tus vídeos destaquen subiendo una grabación de dos minutos para que HeyGen pueda generar un avatar realista de ti.
Sube tu guion y emparéjalo con tu avatar. Incorpora imágenes del producto, grabaciones de pantalla o fondos personalizados para adaptar cada video de ventas a las necesidades de tu posible cliente.
Utiliza el editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, colores, fuentes y diseños. Añade toques personalizados, como el nombre o la empresa de tu prospecto, y elementos de marca, como tu logotipo o eslogan, para asegurar que el video se sienta personalizado y profesional.
Sube fácilmente un archivo CSV o integra HeyGen con tu CRM o formularios de contacto. HeyGen puede generar vídeos personalizados para cada nuevo contacto o cliente potencial de forma automática, ahorrando tiempo y manteniendo un toque personal.
Una vez que tu video esté listo, expórtalo en el formato que prefieras y compártelo a través de tus canales. O bien, integra HeyGen con tu CRM, MAP y otras plataformas para automatizar los envíos.
Preguntas frecuentes
El alcance de ventas personalizado mediante videos utiliza mensajes en video a medida para conectar con posibles clientes y clientes actuales. Es una forma efectiva de destacarse, generar confianza e impulsar la participación a lo largo del proceso de ventas.
HeyGen te permite crear vídeos de ventas personalizados de alta calidad rápidamente. Ya sea para propuestas de venta externas, seguimientos, introducciones previas a la llamada o resúmenes posteriores a la reunión, la plataforma impulsada por IA de HeyGen te ayuda a involucrar a los posibles clientes con mensajes personalizados a gran escala.
Sí, HeyGen facilita la escalabilidad de la personalización. Puedes crear un guion y generar múltiples versiones de vídeos de ventas con campos dinámicos para nombres, empresas o puntos de dolor específicos, todo con solo unos pocos clics.
Los vídeos añaden un toque personal a los seguimientos, haciendo que tus mensajes sean más atractivos y memorables. HeyGen te ayuda a reforzar puntos clave, responder preguntas e incluso dar un empujoncito a los posibles clientes si no han respondido, manteniendo tus tratos en curso.
Por supuesto. HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, con una interfaz intuitiva y plantillas preconstruidas. Incluso si no tienes experiencia en edición de video, puedes crear videos de ventas profesionales en minutos.
La producción de vídeos tradicional puede llevar horas o días, e implica escribir guiones, grabar y editar. Con HeyGen, puedes crear vídeos de ventas en minutos utilizando herramientas potenciadas por IA, lo que te permite centrarte en vender en lugar de en la producción.
Sí, HeyGen facilita la actualización de tus guiones de video cuando sea necesario. Ya sea que estés añadiendo nueva información o perfeccionando tu mensaje, puedes ajustar fácilmente el guion y generar videos actualizados bajo demanda.
HeyGen soporta una gama de vídeos de ventas, incluyendo vídeos de introducción para contactos iniciales, mensajes previos a la llamada, vídeos de seguimiento y resúmenes post-reunión. Estos pueden ser personalizados para cada etapa del proceso de ventas.
Sí, HeyGen es ideal para escalar tu alcance. Puedes crear vídeos de ventas personalizados para docenas o incluso cientos de prospectos rápidamente, asegurando que cada prospecto reciba un mensaje único y relevante.
Por supuesto. Los vídeos de ventas de HeyGen se pueden compartir por correo electrónico, mensajes de LinkedIn, CRM o integrarse en otras plataformas. Esta flexibilidad garantiza que puedas llegar a los potenciales clientes allí donde estén más activos.