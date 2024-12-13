Confiado por más de
¿Qué es un Avatar Interactivo?
Avatares creados para el futuro
de la conversación.
Los avatares interactivos son tus personalidades digitales que siempre están disponibles. Están creados para tener conversaciones naturales y significativas. Trabajan arduamente para ti. No solo hablan, sino que entienden, se adaptan y responden con un nivel de personalización similar al humano.
Traducción automática
Dale a los vídeos antiguos una nueva audiencia
Incorpora cualquier vídeo que tengas y lo convertiremos al idioma que quieras. ¿Tienes un montón de vídeos? Automatiza el proceso con nuestra API. Nunca ha sido tan fácil ampliar el alcance de tu videoteca y acceder a nuevos mercados.
Clon de Voz
Sé auténtico en cualquier idioma
Preserva la voz única de tu marca a través de las culturas. Nuestro proceso de localización potenciado por IA captura tu estilo y tono originales, asegurando que tu mensaje resuene en cada idioma. Desde doblajes hasta subtítulos, la autenticidad permanece en el centro de atención para cada audiencia a la que alcanzas.
más de 175 idiomas y dialectos
Alcance nuevos mercados y conecte con audiencias de todo el mundo utilizando nuestro amplio soporte lingüístico. Con más de 175 idiomas y dialectos, puede asegurarse de que su contenido sea culturalmente relevante y lingüísticamente preciso, causando un impacto duradero en espectadores de todas partes.
Atención al Cliente
Atención al Cliente - Que se Siente Humano
Ofrezca soporte al cliente potenciado por IA con avatares realistas que hablan varios idiomas. HeyGen crea videos de soporte de aspecto natural que mejoran los tiempos de respuesta, reducen costos y aumentan la satisfacción con automatización similar a la humana.
Llamadas de ventas
Escala tus ventas con avatares interactivos
Impulsa las ventas con avatares de IA para demostraciones de productos, alcance de clientes potenciales y seguimientos. HeyGen ayuda a los equipos de ventas a personalizar videos a gran escala, aumentar el compromiso y cerrar tratos más rápidamente en mercados globales.
Educación
Ofrecer formación y demostraciones personalizadas
Crea vídeos de formación de IA y demostraciones de incorporación que sean localizados y atractivos. HeyGen facilita la producción de contenido profesional para la formación de empleados, la educación de clientes y las comunicaciones internas.
Subir conocimiento
Sube documentos, preguntas frecuentes, información de productos o guiones personalizados fácilmente—tu avatar lo aprende todo. Ya sean políticas de la empresa o narrativas de marca, responde con respuestas precisas y acordes a la marca en cada ocasión.
Personalidades a medida
Desde un aspecto profesional y pulido hasta uno divertido y peculiar, tú controlas la apariencia, el tono y el estilo de tu avatar para que se alinee perfectamente con tu marca o visión creativa.
Siempre activo, siempre escalable
Disponibles 24/7, los avatares interactivos pueden gestionar miles de conversaciones simultáneamente, escalando a medida que tu audiencia crece sin despeinarse.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Preguntas frecuentes sobre avatares interactivos
Un Avatar Interactivo de HeyGen es un personaje digital realista que participa en conversaciones en tiempo real. Va más allá de los chatbots con un discurso impulsado por IA, gestos y expresiones faciales para interacciones similares a las humanas.
HeyGen te permite crear y personalizar avatares de inteligencia artificial a partir de fotos, textos descriptivos o su biblioteca de más de 500 personajes. Estos avatares pueden hablar, moverse y adaptarse utilizando inteligencia artificial avanzada, lo que los hace ideales para vídeos, atención al cliente y creación de contenido.
Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes premium desbloquean características avanzadas como renderizado en HD, personalización y uso comercial.
Los avatares de HeyGen utilizan inteligencia artificial para comprender el tono, adaptar respuestas y mostrar movimientos naturales. Son animados, multilingües y más atractivos que los chatbots tradicionales basados en texto.
Sí, los avatares de HeyGen están diseñados para la producción de vídeos. Pueden utilizarse en marketing, e-learning, formación corporativa y atención al cliente, proporcionando contenido de alta calidad generado por IA.
Puedes ajustar la apariencia, voz, idioma y gestos de un avatar. Utiliza Paquetes de Estilo para un arreglo rápido o sube tu propia foto para crear una personalidad digital única impulsada por IA.
Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.
Empresas, educadores y creadores de contenido utilizan avatares de HeyGen para marketing, formación, redes sociales, eventos virtuales y servicio al cliente automatizado.
El Generador de Vídeo Avatar IA de HeyGen sincroniza el habla con expresiones faciales y movimientos realistas, creando contenido dinámico y atractivo sin necesidad de cámaras o actores.
Los Paquetes de Aspecto de HeyGen ofrecen avatares predefinidos para negocios, entretenimiento, juegos e industrias globales, ayudándote a encontrar el avatar adecuado en segundos.