Avatares Interactivos de IA

Avatares IA interactivos que responden.

Los avatares interactivos de IA responden preguntas y guían a los usuarios a través de conversaciones realistas e improvisadas. Disponibles en más de 175 idiomas, trabajan ininterrumpidamente para mejorar la participación.

video thumbnail

Confiado por más de

60.000 clientes

¿Qué es un Avatar Interactivo?

Avatares creados para el futuro
de la conversación.

Los avatares interactivos son tus personalidades digitales que siempre están disponibles. Están creados para tener conversaciones naturales y significativas. Trabajan arduamente para ti. No solo hablan, sino que entienden, se adaptan y responden con un nivel de personalización similar al humano.

video thumbnail

Case Study: Trivago Key Results

-50%Post-production Time
3-4Months Saved

“We did tests with other companies, and HeyGen’s AI video generator was always on top for quality. We communicated transparently, trusting their team throughout our high-risk, high-reward situation, and it entirely paid off.” - João Laureano, Creative Director

João Laureano, Creative Director

Funciones de vídeo de avatar IA

Diseñado para la conversación.

Impulsado por la innovación.

Traducción automática

Dale a los vídeos antiguos una nueva audiencia

Incorpora cualquier vídeo que tengas y lo convertiremos al idioma que quieras. ¿Tienes un montón de vídeos? Automatiza el proceso con nuestra API. Nunca ha sido tan fácil ampliar el alcance de tu videoteca y acceder a nuevos mercados.

altalt

Clon de Voz

Sé auténtico en cualquier idioma

Preserva la voz única de tu marca a través de las culturas. Nuestro proceso de localización potenciado por IA captura tu estilo y tono originales, asegurando que tu mensaje resuene en cada idioma. Desde doblajes hasta subtítulos, la autenticidad permanece en el centro de atención para cada audiencia a la que alcanzas.

altalt

más de 175 idiomas y dialectos

Alcance nuevos mercados y conecte con audiencias de todo el mundo utilizando nuestro amplio soporte lingüístico. Con más de 175 idiomas y dialectos, puede asegurarse de que su contenido sea culturalmente relevante y lingüísticamente preciso, causando un impacto duradero en espectadores de todas partes.

altalt

Atención al Cliente

Atención al Cliente - Que se Siente Humano

Ofrezca soporte al cliente potenciado por IA con avatares realistas que hablan varios idiomas. HeyGen crea videos de soporte de aspecto natural que mejoran los tiempos de respuesta, reducen costos y aumentan la satisfacción con automatización similar a la humana.

una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"

Llamadas de ventas

Escala tus ventas con avatares interactivos

Impulsa las ventas con avatares de IA para demostraciones de productos, alcance de clientes potenciales y seguimientos. HeyGen ayuda a los equipos de ventas a personalizar videos a gran escala, aumentar el compromiso y cerrar tratos más rápidamente en mercados globales.

una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"una captura de pantalla de una aplicación que dice "escríbelo, ajústalo, obsérvalo, tal hace que los esfuerzos de contar historias"

Educación

Ofrecer formación y demostraciones personalizadas

Crea vídeos de formación de IA y demostraciones de incorporación que sean localizados y atractivos. HeyGen facilita la producción de contenido profesional para la formación de empleados, la educación de clientes y las comunicaciones internas.

una mujer está hablando con un chat de la aplicación de soporteuna mujer está hablando con un chat de la aplicación de soporte

Avatar con apariencia humana

Olvídate de los chatbots.

Es una conversación.

Transforma una imagen estática en un avatar de inteligencia artificial completamente animado con gestos y expresiones fluidas y realistas. Observa cómo tu imagen cobra vida de maneras que cautivan y atraen.

Subir conocimiento

Sube documentos, preguntas frecuentes, información de productos o guiones personalizados fácilmente—tu avatar lo aprende todo. Ya sean políticas de la empresa o narrativas de marca, responde con respuestas precisas y acordes a la marca en cada ocasión.

altalt

Personalidades a medida

Desde un aspecto profesional y pulido hasta uno divertido y peculiar, tú controlas la apariencia, el tono y el estilo de tu avatar para que se alinee perfectamente con tu marca o visión creativa.

altalt

Siempre activo, siempre escalable

Disponibles 24/7, los avatares interactivos pueden gestionar miles de conversaciones simultáneamente, escalando a medida que tu audiencia crece sin despeinarse.

altalt

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

video thumbnail
altalt

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

video thumbnail
altalt

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre avatares interactivos

Un Avatar Interactivo de HeyGen es un personaje digital realista que participa en conversaciones en tiempo real. Va más allá de los chatbots con un discurso impulsado por IA, gestos y expresiones faciales para interacciones similares a las humanas.

HeyGen te permite crear y personalizar avatares de inteligencia artificial a partir de fotos, textos descriptivos o su biblioteca de más de 500 personajes. Estos avatares pueden hablar, moverse y adaptarse utilizando inteligencia artificial avanzada, lo que los hace ideales para vídeos, atención al cliente y creación de contenido.

Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes premium desbloquean características avanzadas como renderizado en HD, personalización y uso comercial.

Los avatares de HeyGen utilizan inteligencia artificial para comprender el tono, adaptar respuestas y mostrar movimientos naturales. Son animados, multilingües y más atractivos que los chatbots tradicionales basados en texto.

Sí, los avatares de HeyGen están diseñados para la producción de vídeos. Pueden utilizarse en marketing, e-learning, formación corporativa y atención al cliente, proporcionando contenido de alta calidad generado por IA.

Puedes ajustar la apariencia, voz, idioma y gestos de un avatar. Utiliza Paquetes de Estilo para un arreglo rápido o sube tu propia foto para crear una personalidad digital única impulsada por IA.

Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.

Empresas, educadores y creadores de contenido utilizan avatares de HeyGen para marketing, formación, redes sociales, eventos virtuales y servicio al cliente automatizado.

El Generador de Vídeo Avatar IA de HeyGen sincroniza el habla con expresiones faciales y movimientos realistas, creando contenido dinámico y atractivo sin necesidad de cámaras o actores.

Los Paquetes de Aspecto de HeyGen ofrecen avatares predefinidos para negocios, entretenimiento, juegos e industrias globales, ayudándote a encontrar el avatar adecuado en segundos.

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo