Generador de Avatares IA
Avatares de IA realistas para UGC para escalar tus anuncios.
Escribe tu guion -> Elige un avatar -> Genera el vídeo
Deja de esperar a los equipos de producción. Con los Avatares UGC de HeyGen, puedes crear múltiples variaciones de anuncios sin necesidad de filmar nada. Prueba ganchos, itera ángulos y escala campañas más rápido que nunca con avatares humanos reales impulsados por IA.
Escale sus anuncios
Crea anuncios de vídeo al estilo de los creadores usando avatares IA. Sube guiones y genera contenido generado por usuarios que tiene éxito en TikTok, Reels y YouTube.
Probar guiones infinitos
Scripts de prueba A/B con diferentes voces y estilos. Optimiza el mensaje a través de múltiples variaciones de avatares rápidamente.
Plantillas de Avatar de Stock
Crea AI UGC vídeos en minutos
Elige de una colección diversa de avatares de IA o crea una versión personalizada de creador de avatares de ti mismo. Perfecto para creadores de contenido, empresas y educadores que necesitan soluciones de video dinámicas sin tener que aparecer ante la cámara.
Biblioteca Versátil de Avatares IA
Explora más de 500 avatares, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes industrias, audiencias y ambiciones creativas. Tu pareja perfecta te está esperando.
Opciones Específicas del Sector
Ofrecemos diseños adaptados a cada industria y necesidad, incluyendo el sector sanitario, minorista, corporativo y creativo.
Solución que ahorra tiempo
¿Por qué empezar de cero cuando puedes comenzar con la perfección? Nuestros avatares prehechos te ahorran horas de tiempo de diseño y no necesitas hacer ninguna sesión de fotos.
Empieza con tu avatar
Sube una foto para obtener la mejor precisión, o sáltatelo y deja que tu imaginación tome el control generando un avatar con una indicación de texto.
Generar con indicaciones de texto
Cuando tu imaginación supere los ajustes preestablecidos, utiliza indicaciones de texto para crear algo único. Describe el atuendo, el entorno o la atmósfera que estás imaginando, y HeyGen se encargará del resto.
Explorar Paquetes de Estilos
Accede a una biblioteca seleccionada de estilos predefinidos, desde atuendos empresariales audaces hasta aventureros míticos. Los paquetes de estilos te ofrecen acceso instantáneo a Looks pulidos y adaptados a temas y ocasiones específicas.
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Preguntas frecuentes sobre avatares interactivos
Un Avatar Interactivo de HeyGen es un personaje digital realista que participa en conversaciones en tiempo real. Va más allá de los chatbots con un discurso impulsado por IA, gestos y expresiones faciales para interacciones similares a las humanas.
HeyGen te permite crear y personalizar avatares de inteligencia artificial a partir de fotos, indicaciones de texto o su biblioteca de más de 500 personajes. Estos avatares pueden hablar, moverse y adaptarse utilizando inteligencia artificial avanzada, lo que los hace ideales para vídeos, atención al cliente y creación de contenido.
Sí, HeyGen ofrece una versión gratuita para generar avatares con inteligencia artificial, añadir voz y crear vídeos cortos. Los planes Premium desbloquean características avanzadas como renderizado en HD, personalización y uso comercial.
Los avatares de HeyGen utilizan inteligencia artificial para comprender el tono, adaptar respuestas y mostrar movimientos naturales. Son animados, multilingües y más atractivos que los chatbots tradicionales basados en texto.
Sí, los avatares de HeyGen están diseñados para la producción de vídeos. Pueden utilizarse en marketing, e-learning, formación corporativa y soporte al cliente, proporcionando contenido de alta calidad generado por IA.
Puedes ajustar la apariencia, voz, idioma y gestos de un avatar. Utiliza Paquetes de Estilo para un arreglo rápido o sube tu propia foto para una personalidad digital única impulsada por IA.
Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la formación y la interacción con los clientes.
Empresas, educadores y creadores de contenido utilizan avatares de HeyGen para marketing, formación, redes sociales, eventos virtuales y servicio al cliente automatizado.
El Generador de Vídeo Avatar IA de HeyGen sincroniza el habla con expresiones faciales y movimientos realistas, creando contenido dinámico y atractivo sin necesidad de cámaras o actores.
Los Look Packs de HeyGen ofrecen avatares predefinidos para negocios, entretenimiento, juegos e industrias globales, ayudándote a encontrar el avatar adecuado en segundos.