Asegure la consistencia de la marca con un kit visual aprobado por la empresa

Importa tu kit de marca en HeyGen para definir la voz, el estilo y las preferencias de pronunciación de los términos clave de tu marca. Ya sea el nombre de tu empresa, la terminología de tus productos o frases únicas, establece tus especificaciones para que cada vídeo se alinee perfectamente con tu marca. La consistencia es clave, y con el kit de marca, puedes mantener un tono unificado en todo tu contenido de vídeo sin esfuerzo.