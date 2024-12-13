HeyGen para Empresas
Diseñado para escalar.
Respaldado por la seguridad.
HeyGen está construido con seguridad, escalabilidad y soporte como fundamentos para que puedas implementar video AI en toda tu organización con confianza. Genera videos de alta calidad sin una producción costosa, ahorrando tiempo y recursos.
Con la confianza de
más de 85,000 clientes.
Marketing
Potencia a tu equipo de marketing para producir vídeos profesionales a gran escala, ya sea que estés lanzando un nuevo producto, impulsando el rendimiento de una campaña o personalizando el alcance. Impulsa tu estrategia de marketing de vídeo.
Aprendizaje y Desarrollo
Ya estés creando conferencias, tutoriales o mensajes motivacionales, HeyGen facilita la producción de vídeos profesionales y atractivos de formación y desarrollo que cautivan al público global y tienen un impacto duradero.
Ventas
Cree al instante presentaciones y videos personalizados de prospección de ventas para representantes ocupados, de modo que puedan concentrarse en cerrar tratos. Desde propuestas de salida hasta introducciones previas a la llamada, destaque en cada etapa del proceso de ventas
Beneficios y valor
Colaboración global sin fisuras
para la creación de vídeos sin esfuerzo
Habilita a los equipos para colaborar de manera eficiente con acceso basado en roles, espacios de trabajo compartidos y una rápida incorporación. La gestión segura de vídeos garantiza el cumplimiento y la seguridad de los datos en todos los departamentos.
Calidad profesional
Dale vida a tu marca con impresionantes avatares IA en 4k
Eleva tu contenido de video con los avatares de calidad de estudio 4K de HeyGen. Nuestros avatares son los más realistas de la industria, impulsados por tecnología de sincronización labial propia que ofrece un realismo inigualable. Crea vídeos atractivos con avatares que reflejen la identidad de tu marca y conecten con tu audiencia como nunca antes. Además, obtén procesamiento prioritario para mantener el ritmo con las necesidades de tu negocio.
Audiencia global
Lleva tu marca a nivel mundial en más de 170 idiomas y dialectos
Con Proofread para traducciones de video, tienes control total sobre tu mensaje en cada idioma. Previsualiza guiones, realiza ediciones línea por línea y personaliza el tono para asegurar que tus videos transmitan tu historia de manera precisa y efectiva. Esta característica te permite entregar contenido que resuene con cada audiencia, preservando los matices que hacen única a tu marca, independientemente del idioma.
Colaboración
Unifica tu empresa con colaboración instantánea entre equipos globales
Invita rápidamente a miembros del equipo, asigna roles y colabora sin esfuerzo en espacios compartidos. Con el control de versiones, comentarios asíncronos y colaboración sin conexión, puedes agilizar las revisiones y mantener los proyectos avanzando. Reemplaza las reuniones con retroalimentación clara y contextual a través de comentarios en vídeo asíncronos, acelerando el flujo de trabajo de tu equipo.
Kit de marca
Asegure la consistencia de la marca con un kit visual aprobado por la empresa
Importa tu kit de marca en HeyGen para definir la voz, el estilo y las preferencias de pronunciación de los términos clave de tu marca. Ya sea el nombre de tu empresa, la terminología de tus productos o frases únicas, establece tus especificaciones para que cada vídeo se alinee perfectamente con tu marca. La consistencia es clave, y con el kit de marca, puedes mantener un tono unificado en todo tu contenido de vídeo sin esfuerzo.
Estudio de caso: resultados clave de trivago
“Realizamos pruebas con otras empresas y HeyGen siempre estuvo a la cabeza en cuanto a calidad. Fuimos muy transparentes con su equipo desde el principio porque estábamos en una situación de alto riesgo y alta recompensa donde hacíamos esto por primera vez y confiamos plenamente en ellos y valió la pena por completo.”
João Laureano, Director Creativo
Clay
Automatiza la narración de videos a gran escala. Con HeyGen y Clay, crea videos de ventas y marketing personalizados que cautiven a tu audiencia.
Tolstoy
Con HeyGen y Tolstoy, puedes utilizar avatares de IA para mostrar productos, guiar a los espectadores e impulsar las ventas directamente desde tu sitio de comercio electrónico.
Repurpose.io
Con HeyGen y Repurpose.io, puedes crear y distribuir videos atractivos con inteligencia artificial en todas las principales plataformas de redes sociales, manteniendo el contenido optimizado y coherente.
Mindstamp
Con HeyGen y Mindstamp, puedes añadir cuestionarios, formularios y más a los vídeos para involucrar a tu audiencia y aumentar la participación.
Hubspot
Con HeyGen y HubSpot, puedes publicar una entrada de blog y convertirla instantáneamente en un resumen de video al estilo influencer, perfecto para las redes sociales.
Zapier
Con HeyGen y Zapier, puedes crear videos potenciados por IA en más de 175 idiomas y automatizar flujos de trabajo vinculándolos con miles de aplicaciones.
Canva
Convierte diseños estáticos en videos impulsados por IA. Con HeyGen y Canva, puedes dar vida a tus visuales convirtiendo diseños de Canva en contenido de video dinámico.
Adobe Express
Convierte imágenes impresionantes en narrativas de video. Con HeyGen y Adobe Express, puedes transformar imágenes en narraciones visuales dinámicas.
Los estándares de Confianza y Seguridad más altos
HeyGen se adhiere a los estándares globales y ofrece tranquilidad para los requisitos de cumplimiento de su organización. Nuestro dedicado equipo de Confianza y Seguridad garantiza que sus datos estén seguros y que nuestra IA se utilice de manera ética.
Preguntas frecuentes de la empresa
HeyGen para Empresas es una oferta de suscripción diseñada para negocios que necesitan capacidades avanzadas de generación de video con IA, control y seguridad. Permite a los equipos crear, personalizar y gestionar contenido de video realista de manera eficiente, garantizando al mismo tiempo seguridad y soporte de nivel empresarial.
HeyGen para Empresas ofrece un control sin precedentes sobre la creación de videos, desde avatares de calidad de estudio hasta herramientas de traducción avanzadas. Con características como el procesamiento prioritario, correcciones de traducción y personalización de marca, está diseñado para elevar tu estrategia de video y ayudarte a conectar con audiencias a escala global. Además, con nuestras integraciones y API, puedes conectar HeyGen de manera fluida a tus sistemas existentes, agilizando la producción de videos en toda tu organización.
Mientras que HeyGen para Equipos es ideal para equipos pequeños que buscan herramientas esenciales de creación de videos con IA, HeyGen para Empresas ofrece una plataforma integral diseñada para organizaciones más grandes, que incluye creación de videos ilimitada, características de seguridad mejoradas, soporte al cliente dedicado y potentes opciones de personalización a través de Proofread, Brand Kit y nuestro acceso a la API.
HeyGen para Empresas es una solución ideal tanto para configuraciones de un solo equipo como para múltiples equipos en organizaciones medianas a grandes. Es una plataforma de generación de videos con IA todo en uno y potente, perfectamente adecuada para departamentos de Marketing, Ventas, Localización y Aprendizaje y Desarrollo, permitiéndoles crear contenido de video impactante a gran escala.
No, HeyGen no entrena con tus datos. Nos aseguramos de que los datos de nuestros clientes empresariales se mantengan separados y no se utilicen para entrenar nuestros sistemas de IA, ni se combinen con ningún otro dato para este fin. Tus datos son tus datos. Permanecen privados y seguros.
Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas para ver una demostración y comenzar de forma gratuita.
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener una solución personalizada que se adapte a sus necesidades.
La tarificación de HeyGen para Empresas se adapta a las necesidades específicas de su organización, incluyendo el tamaño del equipo, las características requeridas y los niveles de soporte. Contacte con nuestro equipo de ventas para obtener un presupuesto personalizado que se ajuste a su negocio.
Como cliente de HeyGen Enterprise, obtienes acceso a soporte adicional y servicios para ayudar a tu organización a aprovechar al máximo HeyGen. Esto incluye soporte técnico 24/7 y un Gestor de Éxito del Cliente dedicado para guiar tu estrategia, compartir las mejores prácticas y proporcionar sesiones de incorporación y formación personalizadas para tu equipo.
HeyGen Enterprise ofrece flexibilidad para sus necesidades de facturación, incluyendo la opción de configurar facturación anual regular. Recibirá facturas detalladas y nuestro equipo está disponible para responder cualquier pregunta que tenga sobre la facturación o las opciones de pago.
Puede contactar con nuestro equipo de ventas aquí. Estamos aquí para ayudarle a explorar todo el potencial de HeyGen para Empresas y encontrar la solución adecuada para sus necesidades.