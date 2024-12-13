El Würth Group es el líder mundial del mercado en el desarrollo, producción y venta de materiales de fijación y montaje. Más de 400 empresas que operan en más de 2,800 sucursales y tiendas forman parte de esta empresa familiar global, originaria de la ciudad alemana de Künzelsau. La cultura corporativa de Würth se caracteriza por valores como la apertura, gratitud, respeto, curiosidad, responsabilidad, humildad y modestia. Estos valores son la piedra angular del éxito de Würth y la base para toda colaboración.

Con 88,000 empleados repartidos en más de 80 países, hay equipos multilingües con diversas necesidades operativas. Para cerrar las brechas de comunicación y formación, Würth necesitaba una solución que pudiera agilizar sus procesos de comunicación siendo al mismo tiempo rentable y eficiente. Eso fue lo que llevó a Würth a HeyGen.

Comunicándose con una fuerza laboral global

Como empresa familiar global, Würth enfrentó el desafío de asegurar una comunicación consistente y efectiva a través de su fuerza laboral multinacional. Los ejecutivos, incluyendo al CEO y los consejos, necesitaban compartir actualizaciones e iniciativas estratégicas en múltiples idiomas para llegar a los empleados en regiones como APAC, Europa y las Américas. Los procesos existentes dependían de voiceovers producidos en estudios costosos o soluciones de subtítulos imperfectos, que no eran escalables ni rentables.

“Teníamos bastante necesidad de una herramienta como HeyGen porque si eres un vicepresidente ejecutivo, por ejemplo, en la región de Asia Pacífico, serías responsable de nuestras empresas en Japón, Malasia, Indonesia y Camboya,” dijo Andreas Henschel, Líder de Grupo en Comunicaciones Corporativas en Würth.

Agravando estos desafíos estaban las ineficiencias de coste y tiempo. Los métodos tradicionales de producción de vídeo, incluyendo la transcripción, traducción y subtitulación, requerían muchos recursos. Crear locuciones en estudios externos cuesta de 800 a 1.200 euros por 10 minutos de audio, dependiendo del idioma requerido.

“Cuando los artistas de voz eran demasiado caros para un proyecto individual, intentábamos añadir subtítulos en diferentes idiomas a partir de la versión en inglés,” dijo Andreas. “Era una solución insuficiente y todavía bastante cara porque las personas que no entienden inglés todavía tenían dificultades con un video en inglés que solo tenía subtítulos en su idioma.”

Implementando HeyGen y expandiendo casos de uso