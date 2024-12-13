El Würth Group es el líder mundial del mercado en el desarrollo, producción y venta de materiales de fijación y montaje. Más de 400 empresas que operan en más de 2,800 sucursales y tiendas forman parte de esta empresa familiar global, originaria de la ciudad alemana de Künzelsau. La cultura corporativa de Würth se caracteriza por valores como la apertura, gratitud, respeto, curiosidad, responsabilidad, humildad y modestia. Estos valores son la piedra angular del éxito de Würth y la base para toda colaboración.
Con 88,000 empleados repartidos en más de 80 países, hay equipos multilingües con diversas necesidades operativas. Para cerrar las brechas de comunicación y formación, Würth necesitaba una solución que pudiera agilizar sus procesos de comunicación siendo al mismo tiempo rentable y eficiente. Eso fue lo que llevó a Würth a HeyGen.
Comunicándose con una fuerza laboral global
Como empresa familiar global, Würth enfrentó el desafío de asegurar una comunicación consistente y efectiva a través de su fuerza laboral multinacional. Los ejecutivos, incluyendo al CEO y los consejos, necesitaban compartir actualizaciones e iniciativas estratégicas en múltiples idiomas para llegar a los empleados en regiones como APAC, Europa y las Américas. Los procesos existentes dependían de voiceovers producidos en estudios costosos o soluciones de subtítulos imperfectos, que no eran escalables ni rentables.
“Teníamos bastante necesidad de una herramienta como HeyGen porque si eres un vicepresidente ejecutivo, por ejemplo, en la región de Asia Pacífico, serías responsable de nuestras empresas en Japón, Malasia, Indonesia y Camboya,” dijo Andreas Henschel, Líder de Grupo en Comunicaciones Corporativas en Würth.
Agravando estos desafíos estaban las ineficiencias de coste y tiempo. Los métodos tradicionales de producción de vídeo, incluyendo la transcripción, traducción y subtitulación, requerían muchos recursos. Crear locuciones en estudios externos cuesta de 800 a 1.200 euros por 10 minutos de audio, dependiendo del idioma requerido.
“Cuando los artistas de voz eran demasiado caros para un proyecto individual, intentábamos añadir subtítulos en diferentes idiomas a partir de la versión en inglés,” dijo Andreas. “Era una solución insuficiente y todavía bastante cara porque las personas que no entienden inglés todavía tenían dificultades con un video en inglés que solo tenía subtítulos en su idioma.”
Implementando HeyGen y expandiendo casos de uso
HeyGen permitió a Würth producir vídeos multilingües con facilidad. Los vicepresidentes ejecutivos regionales utilizan HeyGen para crear actualizaciones mensuales en hasta 10 idiomas, asegurando que los equipos a través de Asia-Pacífico, Europa y las Américas reciban mensajes oportunos y localizados. Estos vídeos se comparten a través de los sistemas de intranet de Würth, los cuales alinean automáticamente el contenido con las configuraciones de idioma preferidas de los usuarios, mejorando la accesibilidad y el compromiso.
“La función de traducción de vídeo y la usabilidad de la interfaz son tan buenas en comparación con los competidores. HeyGen no tiene alternativa,” dijo Andreas.
Würth encontró otro caso de uso para HeyGen para entrenar a equipos en sus productos complejos. Con un portafolio diverso que incluye herramientas industriales y componentes electrónicos, Würth requería materiales de formación multilingües tanto para equipos internos como para clientes. Sin embargo, las barreras idiomáticas obstaculizaban la efectividad de las sesiones de formación, ya fueran a distancia o presenciales.
“Debido a que contamos con un equipo de ventas global que necesita ser capacitado en los puntos de venta y el funcionamiento interno de la mayoría de nuestros productos, existía un problema para transferir el conocimiento de nuestros departamentos de I+D a nuestra gestión de productos y luego a nuestro equipo de ventas global,” dijo Andreas.
Ahora, los equipos pueden grabar talleres en su idioma nativo, y HeyGen traduce y produce videos pulidos en múltiples idiomas. Esta capacidad permitió a los equipos actualizar segmentos específicos sin problemas sin tener que volver a grabar videos enteros, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos necesarios al mismo tiempo que asegura la precisión del contenido.
“Lo mejor de ello es que incluso si cometes un error, como tropezar con una palabra, puedes corregirlo fácilmente en HeyGen”, dijo Andreas. “Si hay una actualización del producto, puedes cambiarlo sin tener que volver a grabar todo el vídeo. Eso es algo que nuestros formadores están descubriendo que es un gran activo.”
Convertirse en una empresa orientada al vídeo
La adopción de HeyGen está cambiando la forma en que el Grupo Würth se comunica y capacita a su fuerza laboral global, pasando de la comunicación escrita a la basada en video.
- Ahorro de costes: Al reemplazar los doblajes de estudio tradicionales por las capacidades de traducción AI de HeyGen, Würth logró un ahorro de costes del 80%. Producir presentaciones ejecutivas ahora cuesta significativamente menos, lo que permite a la empresa asignar recursos de manera más estratégica.
- Eficiencia temporal: HeyGen redujo a la mitad el tiempo necesario para la producción de vídeos. Una reciente presentación de 65 minutos del CEO y el propietario de la empresa, traducida a ocho idiomas, se completó en cuatro días laborables, un proceso que tradicionalmente habría llevado al menos ocho días.
- Mejora de la accesibilidad: Con videos disponibles en hasta 10 idiomas, la comunicación de Würth se volvió más inclusiva e impactante. Los empleados podían acceder a contenido adaptado a sus preferencias lingüísticas, aumentando el compromiso y la comprensión.
- Mejora de la usabilidad: La interfaz intuitiva de HeyGen redujo el tiempo de incorporación en comparación con las herramientas convencionales de e-learning o edición de video. Los empleados podían aprender a usar la herramienta en solo 45 minutos, permitiendo que los equipos de las oficinas globales de Würth adoptaran la tecnología de manera integrada.
“HeyGen ha revolucionado la forma en que creamos contenido de video y ha ayudado a utilizar el video como una forma de comunicación”, dijo Andreas. “Ha hecho que la comunicación sea mucho más accesible y mucho más personal.”