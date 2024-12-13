Formación de Incorporación - Caso Práctico
Dad la bienvenida a los nuevos empleados con vídeos de incorporación atractivos de IA
Un sólido proceso de incorporación prepara a los empleados para el éxito. Ya sea presentando la cultura de la empresa, explicando procesos o guiando la formación específica del equipo, HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de incorporación rápidamente sin necesidad de un equipo de producción completo.
Beneficios y valor
Incorpore empleados más rápidamente con experiencias de video atractivas
Automatiza la formación de incorporación con vídeos potenciados por IA
Los videos tradicionales de incorporación pueden consumir muchos recursos. HeyGen revoluciona el proceso, permitiendo a los profesionales de RRHH y líderes de equipo crear videos de incorporación de manera eficiente y a gran escala.
Genera un proceso de incorporación consistente y profesional con avatares de inteligencia artificial
Utiliza avatares de inteligencia artificial para proporcionar contenido de orientación de manera consistente y profesional. Incorpora explicaciones paso a paso, gráficos en movimiento y elementos interactivos para ayudar a los nuevos empleados a retener detalles clave sobre las políticas de la empresa, las expectativas y los flujos de trabajo.
Adaptar y traducir la formación de incorporación para la fuerza laboral global
Con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, puedes actualizar rápidamente los materiales de incorporación, personalizar contenido para equipos específicos y traducir videos a múltiples idiomas. Asegura que cada nueva contratación experimente una formación actualizada y sin interrupciones sin costosas regrabaciones.
Historias de clientes
Descubre cómo los equipos de RRHH escalan la incorporación
Cómo crear
vídeos de incorporación con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y comienza a crear atractivos vídeos de formación para la incorporación generados por IA en solo minutos.
Explora una variedad de plantillas listas para usar diseñadas para orientaciones de nuevos empleados, políticas de la empresa, cultura laboral y formación específica para cada rol. Selecciona una plantilla que se alinee con tu proceso de incorporación e implementa al instante tu kit de marca para una apariencia profesional y coherente.
Sube tu guion de incorporación y elige un avatar de IA realista (o crea el tuyo propio) para guiar a los nuevos empleados a través de la información clave de una manera atractiva y acogedora. Incluye metraje de relleno, visuales de la empresa y escenarios laborales para hacer la formación más inmersiva.
Utiliza el intuitivo editor de arrastrar y soltar de HeyGen para ajustar texto, esquemas de color, fuentes y diseños. Añade la marca de la empresa, declaraciones de misión y elementos interactivos como cuestionarios o puntos de control para reforzar los puntos clave del aprendizaje.
Haz que la incorporación sea más atractiva con animaciones, infografías y efectos de transición de la biblioteca de activos de HeyGen. Utiliza llamadas de atención, destacados y guías paso a paso para ayudar a los nuevos empleados a retener la información de manera efectiva.
Una vez que tu video esté completo, expórtalo en el formato que prefieras y distribúyelo a través del LMS de tu empresa, portal interno o correo electrónico. Asegúrate de que todos los nuevos empleados tengan acceso a materiales de incorporación estructurados y atractivos que los preparen para el éxito.
Preguntas frecuentes
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que ayuda a las empresas a crear videos de incorporación rápidamente. Agiliza la formación de nuevos empleados al proporcionar contenido de video dinámico y escalable.
HeyGen elimina la necesidad de producciones costosas, presentadores en cámara y ediciones largas. Un avatar de IA presenta el contenido de orientación de manera profesional, reduciendo el tiempo de producción y mejorando la eficiencia general del entrenamiento.
Por supuesto. HeyGen te permite personalizar tu anfitrión virtual para alinearlo con una marca específica. Cambia su apariencia, tono y guion para mantener la consistencia en tu experiencia de incorporación.
Sin duda. HeyGen ayuda a las organizaciones a personalizar la creación de videos de incorporación para equipos específicos, roles o departamentos, de modo que los nuevos empleados reciban contenido de formación relevante.
HeyGen facilita y agiliza la edición de vídeos. Cambia guiones o visuales y regenera el contenido en minutos, sin necesidad de volver a grabar.
Sí, puedes optimizar los vídeos de HeyGen para portales de RRHH, plataformas de aprendizaje o intranets. Esto garantiza que los nuevos empleados tengan fácil acceso a la formación desde cualquier lugar.
Dependiendo del contenido y la personalización, HeyGen puede ayudarte a producir videos de incorporación en unas pocas horas, reduciendo drásticamente los tiempos de producción típicos.
En absoluto. Gracias al diseño fácil de usar para principiantes de HeyGen, el personal de RRHH, los gerentes y los formadores pueden crear vídeos de incorporación fácilmente sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas.
Ideal para la orientación de nuevos empleados, la construcción de cultura, recorridos específicos para cada rol o la formación en cumplimiento. Esencialmente, dondequiera que necesites contenido claro y atractivo para nuevos empleados, HeyGen te tiene cubierto.
Regístrate en HeyGen, aprovecha sus capacidades de video impulsadas por IA y comienza a crear videos de incorporación impactantes para tu fuerza laboral de inmediato.