HeyGen impulsa a más de 85,000 negocios para crear, escalar y colaborar en contenido de video sin necesidad de cámara o equipo y fue nombrado el Producto de Crecimiento Más Rápido #1 de G2 en 2025.
Gratis
$ 0/mes
Empieza a crear en HeyGen sin ningún costo
- 3 videos por mes
- Vídeos de hasta 3 minutos
- exportación de vídeo en 720p
- Procesamiento de vídeo estándar
- Acceso a Avatar IV
- 1 Avatar de Video Personalizado
- Más de 500 avatares de vídeo de stock
- más de 30 idiomas
- Compartir y descargar vídeos
Creador
$ 29/mes
Vídeos cortos ilimitados para creadores
- Videos ilimitados
- Vídeos de hasta 30 minutos
- exportación de vídeo en 1080p
- Procesamiento rápido de vídeo
- Video extendido con Avatar IV
- 1 Avatar de Video Personalizado
- 1 Avatar Interactivo Personalizado
- Más de 700 avatares en vídeo de stock
- Clonación de voz
- más de 175 idiomas y dialectos
- Generar Aspectos
- Look Packs
- Eliminación de marca de agua
- Kit de Marca
Equipo
$ 39/mes
Potencia la creación de vídeos (mínimo 2 plazas)
- Videos ilimitados
- Vídeos de hasta 30 minutos
- exportación de vídeo en 4k
- Procesamiento de vídeo más rápido
- Video extendido con Avatar IV
- 2 asientos incluidos
- 2 avatares de vídeo personalizados
- 2 Avatares Interactivos Personalizados
- Avatares de Foto Ilimitados
- Editar y corregir el guion de traducción
- Colaboración en el espacio de trabajo
- Comentarios y edición de borradores de vídeo
- Invitaciones y gestión de equipos
- Paga a medida que creces
- Escala tu marca y centraliza los activos
Empresa
Hablemos
Vídeos personalizados de calidad de estudio
- Videos ilimitados
- Sin duración máxima de vídeo
- exportación de vídeo en 4k
- Procesamiento de vídeo más rápido
- Video extendido con Avatar IV
- Gestione centralizadamente los roles y el acceso
- SAML SSO
- Seguridad y privacidad de nivel empresarial
- Términos comerciales
- Atención prioritaria al cliente
- Gerente dedicado de éxito del cliente
- Provisionamiento de usuarios (SCIM)
- Registro de auditoría
Preguntas frecuentes sobre precios
Puedes usar HeyGen gratis y generar hasta 3 videos al mes, sin necesidad de tarjeta de crédito. Los planes pagos de HeyGen incluyen creación ilimitada de videos.
Para individuos que crean videos cortos, el plan HeyGen Creator cuesta $29 al mes (o $24/mes si pagas anualmente). Para equipos que buscan crear videos de alta calidad y colaborar, el plan HeyGen Team cuesta $39 por usuario al mes (o $30 por usuario al mes si pagas anualmente), y comienza a partir de 2 usuarios.
Cuando cancelas tu suscripción, estás cancelando la renovación de tu ciclo de facturación. Esto significa que seguirás teniendo acceso a las funciones de tu suscripción hasta el final del ciclo de facturación activo. Sin embargo, no se te cobrará por más renovaciones.
La suscripción mensual cobra a tu método de pago cada mes, mientras que la suscripción anual lo cobra una vez al año. El costo mensual real de la suscripción anual es menor que el de la suscripción mensual. La suscripción mensual cobra a tu método de pago cada mes, mientras que la suscripción anual lo cobra una vez al año. El costo mensual real de la suscripción anual es menor que el de la suscripción mensual.
Puedes cambiar tu plan en la aplicación web. Las mejoras de tu plan tendrán efecto inmediato. Las reducciones de plan se programarán para el final de tu ciclo de facturación.
Sí. No limitamos cómo usas o distribuyes los videos una vez que los hayas creado, siempre y cuando los materiales y las entradas que utilices estén dentro de las pautas aceptables (por ejemplo, que no haya violación de derechos de autor en tus cargas, ni palabras sensibles o inapropiadas en las entradas de personajes).
Puedes pagar con tarjeta de crédito, tu cuenta bancaria o incluso con tu cuenta de CashApp.
Puedes ir directamente a la página de tu cuenta para encontrar la opción de pausar o cancelar tu suscripción.