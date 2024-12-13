Producto de más rápido crecimiento según G2

Planes Flexibles Diseñados para

Cada Creador, Comercializador y Equipo

HeyGen impulsa a más de 85,000 negocios para crear, escalar y colaborar en contenido de video sin necesidad de cámara o equipo y fue nombrado el Producto de Crecimiento Más Rápido #1 de G2 en 2025.

Gratis

$ 0/mes

Empieza a crear en HeyGen sin ningún costo

Generación de vídeo:
  • 3 videos por mes
  • Vídeos de hasta 3 minutos
  • exportación de vídeo en 720p
  • Procesamiento de vídeo estándar
  • Acceso a Avatar IV
Características que te encantarán:
  • 1 Avatar de Video Personalizado
  • Más de 500 avatares de vídeo de stock
  • más de 30 idiomas
  • Compartir y descargar vídeos

Creador

$ 29/mes

Vídeos cortos ilimitados para creadores

Generación de vídeo:
  • Videos ilimitados
  • Vídeos de hasta 30 minutos
  • exportación de vídeo en 1080p
  • Procesamiento rápido de vídeo
  • Video extendido con Avatar IV
Todo lo de Free, más:
  • 1 Avatar de Video Personalizado
  • 1 Avatar Interactivo Personalizado
  • Más de 700 avatares en vídeo de stock
  • Clonación de voz
  • más de 175 idiomas y dialectos
  • Generar Aspectos
  • Look Packs
  • Eliminación de marca de agua
  • Kit de Marca
Más populares

Equipo

$ 39/mes

Potencia la creación de vídeos (mínimo 2 plazas)

Generación de vídeo:
  • Videos ilimitados
  • Vídeos de hasta 30 minutos
  • exportación de vídeo en 4k
  • Procesamiento de vídeo más rápido
  • Video extendido con Avatar IV
Todo en Creator, más:
  • 2 asientos incluidos
  • 2 avatares de vídeo personalizados
  • 2 Avatares Interactivos Personalizados
  • Avatares de Foto Ilimitados
  • Editar y corregir el guion de traducción
  • Colaboración en el espacio de trabajo
  • Comentarios y edición de borradores de vídeo
  • Invitaciones y gestión de equipos
  • Paga a medida que creces
  • Escala tu marca y centraliza los activos

Empresa

Hablemos

Vídeos personalizados de calidad de estudio

Generación de vídeo:
  • Videos ilimitados
  • Sin duración máxima de vídeo
  • exportación de vídeo en 4k
  • Procesamiento de vídeo más rápido
  • Video extendido con Avatar IV
Todo en Equipo, más:
  • Gestione centralizadamente los roles y el acceso
  • SAML SSO
  • Seguridad y privacidad de nivel empresarial
  • Términos comerciales
  • Atención prioritaria al cliente
  • Gerente dedicado de éxito del cliente
  • Provisionamiento de usuarios (SCIM)
  • Registro de auditoría

Características

Comparar planes

Y características.

Gratis
$ 0/mes
Creador
$ 29/mes
Equipo
$ 39/mes
Empresa
Hablemos
Creación de vídeos
Editor de estudio de IA
Acceso completoAcceso completoAcceso completoAcceso completo
Duración máxima por vídeo
3 minutos30 minutos30 minutosSin duración máxima de vídeo
Velocidad de procesamiento de vídeo
EstándarRápidoMás rápidoEl más rápido
Resolución de exportación
720PHasta 1080PHasta 4KHasta 4K
Plantillas de vídeo
75 o más75 o más75 o más75 o más
Grabadora de pantalla
Importaciones de PowerPoint y PDF
Entrada de audio
Guardar diseños como plantillas
Eliminación de marca de agua
Avatares e Inteligencias Artificiales de voz
Avatares de Vídeo de Stock
más de 500más de 700más de 700más de 700
Avatares Personalizados para Vídeo
11+1 o más asientos3+
Avatares Personalizados para Vídeo
500500500más de 500
Voz AI
más de 1000más de 1000más de 1000más de 1000
Clonación de voz
1 clon de vozIlimitadoIlimitadoIlimitado
Avatares de Foto
Hasta 3Hasta 10IlimitadoIlimitado
Acta de la Cuarta Generación de Avatar
Duración máxima por vídeo de Avatar IV
15 segundos3 minutos3 minutos3 minutos
Control de movimiento / gestos
Generar Aspectos
Entrenamiento de modelos de IA
Look Packs
Emplazamiento de producto
Emoción de Voz Personalizada
Avatares personalizados adicionales
ComplementoComplementoComplemento
Eliminación de fondo con IA
Avatares de video personalizados en 4K
Sesión de Fotos para Avatar Personalizado
Complemento
Traducción de vídeo y lenguas
Duración máxima por vídeo
3 minutos30 minutos30 minutosSin duración máxima de vídeo
Velocidad de procesamiento de vídeo
EstándarRápidoMás rápidoEl más rápido
Suite de Idiomas Globales
más de 30 idiomas175 idiomas y dialectos175 idiomas y dialectos175 idiomas y dialectos
Traducción de la voz de la marca
Revisión y edición de traducciones
Subida de SRT
Subida de audio
Corregir asientos
Espacio de trabajo y colaboración
Asientos de usuario
112 o más3+
Comentarios del video
Kit de marca
Colaboración en borrador de vídeo
Etiquetar y asignar tareas
Página de compartir de marca
Espacio de trabajo colaborativo
Plantillas de equipo
Controles de rol
Controles de acceso al contenido
Controles de acceso a contenido granular
HeyGen Avatares Interactivos
Avatares Interactivos de Bolsa
Base de conocimiento
Únete a reuniones de Zoom
Compartir / incrustar HTML
Límite de duración de la sesión de transmisión
10 min / sesiónIlimitadoIlimitadoIlimitado
Avatares Interactivos Personalizados
11/ asiento3+
Avatares Interactivos Personalizados Adicionales
ComplementoComplementoComplemento
Eliminación de marca de agua
Privacidad y seguridad
Autenticación multifactor (MFA)
URLs protegidas por contraseña
SAML SSO
Provisionamiento de usuarios (SCIM)
Registro de auditoría
Soporte y Recursos
Soporte de chat en vivo
Soporte prioritario
Gerente de Éxito del Cliente

Preguntas frecuentes sobre precios

Puedes usar HeyGen gratis y generar hasta 3 videos al mes, sin necesidad de tarjeta de crédito. Los planes pagos de HeyGen incluyen creación ilimitada de videos.

Para individuos que crean videos cortos, el plan HeyGen Creator cuesta $29 al mes (o $24/mes si pagas anualmente). Para equipos que buscan crear videos de alta calidad y colaborar, el plan HeyGen Team cuesta $39 por usuario al mes (o $30 por usuario al mes si pagas anualmente), y comienza a partir de 2 usuarios.

Cuando cancelas tu suscripción, estás cancelando la renovación de tu ciclo de facturación. Esto significa que seguirás teniendo acceso a las funciones de tu suscripción hasta el final del ciclo de facturación activo. Sin embargo, no se te cobrará por más renovaciones.

La suscripción mensual cobra a tu método de pago cada mes, mientras que la suscripción anual lo cobra una vez al año. El costo mensual real de la suscripción anual es menor que el de la suscripción mensual. La suscripción mensual cobra a tu método de pago cada mes, mientras que la suscripción anual lo cobra una vez al año. El costo mensual real de la suscripción anual es menor que el de la suscripción mensual.

Puedes cambiar tu plan en la aplicación web. Las mejoras de tu plan tendrán efecto inmediato. Las reducciones de plan se programarán para el final de tu ciclo de facturación.

Sí. No limitamos cómo usas o distribuyes los videos una vez que los hayas creado, siempre y cuando los materiales y las entradas que utilices estén dentro de las pautas aceptables (por ejemplo, que no haya violación de derechos de autor en tus cargas, ni palabras sensibles o inapropiadas en las entradas de personajes).

Puedes pagar con tarjeta de crédito, tu cuenta bancaria o incluso con tu cuenta de CashApp.

Puedes ir directamente a la página de tu cuenta para encontrar la opción de pausar o cancelar tu suscripción.

