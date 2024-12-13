Avatares de Foto con IA

Avatares Fotográficos, Personalizados Solo Para Ti.

Una foto, todos los estilos que necesitarás.

Crea versiones ilimitadas de ti mismo con inteligencia artificial que hablan más de 170 idiomas y adoptan cualquier estilo. ¿Necesitas una foto de perfil profesional para LinkedIn? ¿Contenido para las vacaciones? ¿Fotos de viajes? ¿O quieres verte en un mundo mágico? ¡Un solo clic es todo lo que se necesita!

Generador de Fotos IA

Presentando Avatares Fotográficos con IA.

Crea un avatar de IA que trabaje tan duro como tú.

Toma tu foto y reimagínate en cualquier escenario con la IA de HeyGen. Los avatares de HeyGen se adaptan a tu visión, ya sea en una oficina profesional, unas vacaciones de lujo o un mundo de fantasía creativo. Con movimientos naturales, gestos realistas y estilos personalizados, tu avatar puede ajustarse a cualquier configuración que necesites.

Genera avatares con IA mediante instrucciones

Utiliza instrucciones basadas en texto para definir el aspecto de tu avatar fotográfico de IA. El avanzado generador de fotos de IA crea imágenes que se adaptan a tus necesidades, ya sea un retrato corporativo, un retrato informal o una composición cinematográfica.

Genera Nuevos Estilos para Tu Avatar

Lleva tu personaje avatar de IA más allá generando nuevas apariencias con indicaciones. Cambia la ropa, ajusta las expresiones o modifica los fondos para que coincidan con cualquier tema u ocasión.

Estilo para cada historia con paquetes de looks preestablecidos

Acelera la personalización con los Paquetes de Estilos. Aplica al instante estilos profesionales, de vida cotidiana, festivos o fantásticos a tu avatar fotográfico de IA con un solo clic.

Case Study: Trivago Key Results

-50%Post-production Time
3-4Months Saved

“We did tests with other companies, and HeyGen’s AI video generator was always on top for quality. We communicated transparently, trusting their team throughout our high-risk, high-reward situation, and it entirely paid off.” - João Laureano, Creative Director

João Laureano, Creative Director

Editor de fotos IA

De sencillo a impresionante.

Convierte una foto sencilla en un vibrante avatar animado por IA.

Convierte una imagen estática en un avatar generado por IA con movimiento y voz. Atrae a tu audiencia con un video potenciado por IA que se siente natural y expresivo.

Empieza con tu avatar

Sube una foto para obtener la mejor precisión, o sáltatelo y deja que tu imaginación tome el control generando un avatar con una indicación de texto.

Generar con indicaciones de texto

Cuando tu imaginación supere los ajustes preestablecidos, utiliza indicaciones de texto para crear algo único. Describe el atuendo, el entorno o la atmósfera que estás ideando, y HeyGen se encargará del resto.

Explorar Paquetes de Estilos

Accede a una biblioteca seleccionada de estilos predefinidos, desde atuendos empresariales audaces hasta aventureros míticos. Los paquetes de estilos te ofrecen acceso instantáneo a Looks pulidos y adaptados a temas y ocasiones específicas.

IA de imagen a video

Características principales y beneficios.
Fotos que responden.

Libertad Creativa Inigualable

Imagínalo y HeyGen lo hace realidad. Con indicaciones de texto o Paquetes de Estilos pre-diseñados, puedes personalizar tu avatar y su entorno de maneras que ninguna otra herramienta ofrece.

Genera avatares IA con indicaciones

Describe la escena, el atuendo o la pose que deseas con instrucciones textuales sencillas. La IA de HeyGen transforma tu foto en imágenes realistas de ti mismo generadas por inteligencia artificial. Puedes elegir cualquier configuración: de negocios, informal, temática y más.

Personalización sin esfuerzo

Olvídate de enredarte con los detalles. Con un clic, tu avatar se transforma en el Look perfecto para cualquier escena, propósito o estado de ánimo.

¿Cómo funciona?

Crea tu avatar fotográfico con IA en 4 pasos sencillos

Conviértete en el rostro de tu propio mundo digital. Tu avatar generado por IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos mientras mejora la participación.

Paso 1

Sube tu foto

¿Tienes una foto clara? Perfecto. Simplemente súbela y, para obtener los mejores resultados, añade algunas fotos más de ti o de tu sujeto. Esto ayuda a nuestra IA a aprender y capturar cada detalle de tu gemelo digital.

se están subiendo tres imágenes de una mujer a un sitio webse están subiendo tres imágenes de una mujer a un sitio web

Paso 2

Generar fotos con IA mediante indicaciones

Escribe algunas palabras para describir tu visión y observa cómo se realiza la magia. Desde retratos profesionales hasta escenarios imaginativos, tu avatar está listo para adaptarse a tu estilo.

se está escaneando el rostro de una mujer para tecnología y startupsse está escaneando el rostro de una mujer para tecnología y startups

Paso 3

Añadir Movimiento y Voz

Dale vida a tu avatar con movimientos naturales y sincronización labial perfecta. Ya sea un gesto sutil o una declaración audaz, parecerá y sonará exactamente como tú.

una captura de pantalla del rostro de una mujer con las palabras bienvenidos a la nueva era de la creación de vídeosuna captura de pantalla del rostro de una mujer con las palabras bienvenidos a la nueva era de la creación de vídeos

Paso 4

Crear y Compartir

La IA de HeyGen aprende tus expresiones faciales, gestos y características únicas para crear una versión digital ultra realista de ti. Descárgala o compártela en todas partes, como en Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, donde quieras destacar.

se está escaneando el rostro de una mujer para tecnología y startupsse está escaneando el rostro de una mujer para tecnología y startups

Tipos de Avatar

Infinitas maneras de representar tu avatar.

Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.

Avatar IV

Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.


Avatar de Vídeo

Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.

Foto Avatar

Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.

Avatar Generativo

Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.

Avatar Interactivo

Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.

Avatar Predeterminado

Crea avatares de stock personalizados para vídeos con la tecnología avanzada de HeyGen. Mejora tus vídeos con visuales únicos, dinámicos e interesantes impulsados por IA.

Traductor de IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.

La localización de video con inteligencia artificial de HeyGen adapta el contenido para diferentes idiomas y culturas, asegurando un habla natural, sincronización labial perfecta y un compromiso sin interrupciones. Las empresas pueden crear avatares AI realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de manera auténtica con audiencias globales.

video thumbnail

Casos de uso

De creadores a comercializadores.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Preguntas frecuentes sobre avatares fotográficos de IA

Los usuarios pueden subir una foto clara a la plataforma de HeyGen y utilizar indicaciones de texto para generar avatares de IA realistas en varios estilos y entornos.

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares, incluyendo retratos profesionales, imágenes de estilo de vida, fotos temáticas de vacaciones y personajes de fantasía creativos.

Sí, HeyGen permite a los usuarios añadir movimientos naturales, gestos y sincronización labial a sus avatares, transformando imágenes estáticas en personajes dinámicos.

Por supuesto. Los usuarios pueden describir escenas, atuendos o poses deseadas utilizando indicaciones de texto sencillas, y la IA de HeyGen generará imágenes realistas basadas en esas descripciones.

Los Look Packs son plantillas de estilo pre-diseñadas que permiten a los usuarios aplicar instantáneamente temas específicos—como estilos de negocios, estilo de vida, vacaciones o creativos—a sus avatares con un solo clic.

logo
